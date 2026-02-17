УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
22402 відвідувача онлайн
Новини Тіньовий флот Росії
1 437 11

Танкер "тіньового флоту" РФ "Grinch", затриманий у Франції, відпустили після сплати штрафу

Танкер тіньвоого флоту РФ відпустили у Франції

Танкер тіньового флоту Росії "Grinch", затриманий у січні у Франції, відпустили.

Про це пише Le Firgaro, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Затриманий поблизу нафтового терміналу порту Марсель-Фос танкер відпустили після сплати штрафу, заявила прокуратура Марселя.

"Компанія, яка володіє судном, була засуджена судом Марселя в рамках процедури угоди про визнання вини (CRPC) до грошового покарання", - йдеться в повідомленні.

Суму штрафу не повідомили.

Читайте: Євросоюз розглядає повну заборону морських послуг для російських танкерів

Що передувало

  • Нагадаємо, що 22 січня французькі військово-морські сили затримали у Середземному морі нафтовий танкер, який прямував з Росії та підпадає під міжнародні санкції.
  • Танкер під прапором Коморських островів вирушив з російського Мурманська на початку січня. Grinch часто возив нафту до портів Китаю та Індії.
  • Він фігурує у санкційних списках ЄС, Британії та США, але під різними назвами.

Читайте також: У Росії закінчуються сховища для нерозпроданої нафти

Автор: 

росія (70138) Франція (3327) танкер (553)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
потужно...
показати весь коментар
17.02.2026 13:48 Відповісти
+3
жабоїди отримали грошей для себе на круасани, та й заспокоїлися
показати весь коментар
17.02.2026 13:50 Відповісти
+2
,,союзнички- партнерчики"... шваль облудна, боягузлива!!!
показати весь коментар
17.02.2026 13:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
потужно...
показати весь коментар
17.02.2026 13:48 Відповісти
нормально,...бабла с юродивых срубили и дали подсрачника до следующего раза.
показати весь коментар
17.02.2026 13:50 Відповісти
,,союзнички- партнерчики"... шваль облудна, боягузлива!!!
показати весь коментар
17.02.2026 13:49 Відповісти
никто за тебя кроме тебя халамыдниця воевать не будет..."щит еуропы" бугага.я вижу тут щеки от "важности " надувать научились не хуже кацапов)
показати весь коментар
17.02.2026 13:52 Відповісти
жабоїди отримали грошей для себе на круасани, та й заспокоїлися
показати весь коментар
17.02.2026 13:50 Відповісти
Якби сума штрафу була більшою за ціну транспортованої нафти, це мало б більше сенсу.
показати весь коментар
17.02.2026 14:35 Відповісти
Навіть посоромилися назвати суму штрафу...напевно, настільки мізерна, що вирішили приховати цю ганьбу. Агент ФСБ Макронін не дасть образити танкер своїх кремлівських кураторів.
показати весь коментар
17.02.2026 14:47 Відповісти
Дивлячись який штраф. Якшо стабільно обілечувати всіті танкери, то це буде значний удар по рашці. Бо це бабло буде одразу включене в дісконт.
показати весь коментар
17.02.2026 14:54 Відповісти
З.І. "міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтвердив, що йдеться про кілька мільйонів євро." (С).
Нормально.
показати весь коментар
17.02.2026 14:56 Відповісти
Кілька мільйонів - це ні про що
показати весь коментар
17.02.2026 16:10 Відповісти
А Макарон не хоче поділитися?
показати весь коментар
17.02.2026 17:16 Відповісти
 
 