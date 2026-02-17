Танкер "тіньового флоту" РФ "Grinch", затриманий у Франції, відпустили після сплати штрафу
Танкер тіньового флоту Росії "Grinch", затриманий у січні у Франції, відпустили.
Про це пише Le Firgaro, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Затриманий поблизу нафтового терміналу порту Марсель-Фос танкер відпустили після сплати штрафу, заявила прокуратура Марселя.
"Компанія, яка володіє судном, була засуджена судом Марселя в рамках процедури угоди про визнання вини (CRPC) до грошового покарання", - йдеться в повідомленні.
Суму штрафу не повідомили.
Що передувало
- Нагадаємо, що 22 січня французькі військово-морські сили затримали у Середземному морі нафтовий танкер, який прямував з Росії та підпадає під міжнародні санкції.
- Танкер під прапором Коморських островів вирушив з російського Мурманська на початку січня. Grinch часто возив нафту до портів Китаю та Індії.
- Він фігурує у санкційних списках ЄС, Британії та США, але під різними назвами.
