Танкер "тіньового флоту" РФ "Grinch", затриманий у Франції, відпустили після сплати штрафу

Танкер тіньового флоту Росії "Grinch", затриманий у січні у Франції, відпустили.

Про це пише Le Firgaro, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Затриманий поблизу нафтового терміналу порту Марсель-Фос танкер відпустили після сплати штрафу, заявила прокуратура Марселя.

"Компанія, яка володіє судном, була засуджена судом Марселя в рамках процедури угоди про визнання вини (CRPC) до грошового покарання", - йдеться в повідомленні.

Суму штрафу не повідомили.

Що передувало

Нагадаємо, що 22 січня французькі військово-морські сили затримали у Середземному морі нафтовий танкер, який прямував з Росії та підпадає під міжнародні санкції.

Танкер під прапором Коморських островів вирушив з російського Мурманська на початку січня. Grinch часто возив нафту до портів Китаю та Індії.

Він фігурує у санкційних списках ЄС, Британії та США, але під різними назвами.

