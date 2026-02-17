Танкер "теневого флота" РФ "Grinch", задержанный во Франции, отпустили после уплаты штрафа

Танкер теневого флота России "Grinch", задержанный в январе во Франции, отпустили.

Об этом пишет Le Firgaro, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Задержанный вблизи нефтяного терминала порта Марсель-Фос танкер отпустили после уплаты штрафа, заявила прокуратура Марселя.

"Компания, владеющая судном, была осуждена судом Марселя в рамках процедуры соглашения о признании вины (CRPC) к денежному наказанию", - говорится в сообщении.

Сумма штрафа не сообщается.

Что предшествовало

Напомним, что 22 января французские военно-морские силы задержали в Средиземном море нефтяной танкер, который следовал из России и подпадает под международные санкции.

Танкер под флагом Коморских островов отправился из российского Мурманска в начале января. Grinch часто возил нефть в порты Китая и Индии.

Он фигурирует в санкционных списках ЕС, Великобритании и США, но под разными названиями.

