1 001 9

Танкер "теневого флота" РФ "Grinch", задержанный во Франции, отпустили после уплаты штрафа

Танкер теневого флота РФ отпустили во Франции

Танкер теневого флота России "Grinch", задержанный в январе во Франции, отпустили.

Об этом пишет Le Firgaro, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Задержанный вблизи нефтяного терминала порта Марсель-Фос танкер отпустили после уплаты штрафа, заявила прокуратура Марселя.

"Компания, владеющая судном, была осуждена судом Марселя в рамках процедуры соглашения о признании вины (CRPC) к денежному наказанию", - говорится в сообщении.

Сумма штрафа не сообщается.

Что предшествовало

  • Напомним, что 22 января французские военно-морские силы задержали в Средиземном море нефтяной танкер, который следовал из России и подпадает под международные санкции.
  • Танкер под флагом Коморских островов отправился из российского Мурманска в начале января. Grinch часто возил нефть в порты Китая и Индии.
  • Он фигурирует в санкционных списках ЕС, Великобритании и США, но под разными названиями.

россия (22120) Франция (712) танкер (113)
потужно...
17.02.2026 13:48 Ответить
нормально,...бабла с юродивых срубили и дали подсрачника до следующего раза.
17.02.2026 13:50 Ответить
,,союзнички- партнерчики"... шваль облудна, боягузлива!!!
17.02.2026 13:49 Ответить
никто за тебя кроме тебя халамыдниця воевать не будет..."щит еуропы" бугага.я вижу тут щеки от "важности " надувать научились не хуже кацапов)
17.02.2026 13:52 Ответить
жабоїди отримали грошей для себе на круасани, та й заспокоїлися
17.02.2026 13:50 Ответить
Якби сума штрафу була більшою за ціну транспортованої нафти, це мало б більше сенсу.
17.02.2026 14:35 Ответить
Навіть посоромилися назвати суму штрафу...напевно, настільки мізерна, що вирішили приховати цю ганьбу. Агент ФСБ Макронін не дасть образити танкер своїх кремлівських кураторів.
17.02.2026 14:47 Ответить
Дивлячись який штраф. Якшо стабільно обілечувати всіті танкери, то це буде значний удар по рашці. Бо це бабло буде одразу включене в дісконт.
17.02.2026 14:54 Ответить
З.І. "міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтвердив, що йдеться про кілька мільйонів євро." (С).
Нормально.
17.02.2026 14:56 Ответить
 
 