Танкер "теневого флота" РФ "Grinch", задержанный во Франции, отпустили после уплаты штрафа
Танкер теневого флота России "Grinch", задержанный в январе во Франции, отпустили.
Об этом пишет Le Firgaro, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Задержанный вблизи нефтяного терминала порта Марсель-Фос танкер отпустили после уплаты штрафа, заявила прокуратура Марселя.
"Компания, владеющая судном, была осуждена судом Марселя в рамках процедуры соглашения о признании вины (CRPC) к денежному наказанию", - говорится в сообщении.
Сумма штрафа не сообщается.
Что предшествовало
- Напомним, что 22 января французские военно-морские силы задержали в Средиземном море нефтяной танкер, который следовал из России и подпадает под международные санкции.
- Танкер под флагом Коморских островов отправился из российского Мурманска в начале января. Grinch часто возил нефть в порты Китая и Индии.
- Он фигурирует в санкционных списках ЕС, Великобритании и США, но под разными названиями.
