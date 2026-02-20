War&Sanctions: ГУР розкрило 31 судно, що перевозить нафту й газ РФ
На платформі War&Sanctions Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило інформацію про танкери та газовози, які обслуговують "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Татнефть" і проєкти СПГ РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ГУР МО.
Зазначається, що ці судна займаються перевезенням російської нафти та зрідженого газу, що забезпечує критично важливі для держави-агресора експортні доходи.
До оновлення увійшли судна, які обслуговують ключових гравців нафтогазового сектору РФ та найбільших платників податків у цій галузі, зокрема:
- нафтотанкери, що здійснюють перевезення сирої нафти та нафтопродуктів в інтересах ПАТ "НК "Роснефть"", ПАТ "Сургутнефтегаз", ПАТ "Татнефть";
- газовози, які транспортують російський скраплений природний газ як із підсанкційного середньотоннажного проєкту "Газпром СГ Портовая", так і з проєкту "Ямал СПГ", що досі не перебуває під повними обмеженнями країн-партнерів.
"Експорт енергоносіїв залишається основним джерелом наповнення бюджету РФ – саме ці доходи забезпечують фінансування війни проти України та підтримують воєнно-промисловий комплекс держави-агресора", - зазначили у ГУР МО.
Енергетичні доходи як ресурс для війни
Напередодні чергової річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Головне управління розвідки Міністерства оборони України наголошує: поки енергетичні мільярди продовжують надходити до російського бюджету, агресор накопичує ресурси для продовження війни та дестабілізації безпекової ситуації в Європі.
У відомстві закликали держави-партнери посилити санкційний тиск на енергетичний сектор РФ.
Скоординовані та системні обмеження, зазначають у розвідці, здатні позбавити Росію фінансової бази для ведення війни та прискорити настання реального миру.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль