War&Sanctions: ГУР раскрыло 31 судно, перевозящее нефть и газ РФ
На платформе War&Sanctions Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало информацию о танкерах и газовозах, которые обслуживают "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Татнефть" и проекты СПГ РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ГУР МО.
Отмечается, что эти суда занимаются перевозкой российской нефти и сжиженного газа, что обеспечивает критически важные для государства-агрессора экспортные доходы.
В обновление вошли суда, обслуживающие ключевых игроков нефтегазового сектора РФ и крупнейших налогоплательщиков в этой отрасли, в частности:
- нефтяные танкеры, осуществляющие перевозку сырой нефти и нефтепродуктов в интересах ПАО "НК "Роснефть"", ПАО "Сургутнефтегаз", ПАО "Татнефть";
- газовозы, транспортирующие российский сжиженный природный газ как из подсанкционного среднетоннажного проекта "Газпром СГ Портовая", так и из проекта "Ямал СПГ", который до сих пор не находится под полными ограничениями стран-партнеров.
"Экспорт энергоносителей остается основным источником наполнения бюджета РФ – именно эти доходы обеспечивают финансирование войны против Украины и поддерживают военно-промышленный комплекс государства-агрессора", – отметили в ГУР МО.
Энергетические доходы как ресурс для войны
Накануне очередной годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Главное управление разведки Министерства обороны Украины подчеркивает: пока энергетические миллиарды продолжают поступать в российский бюджет, агрессор накапливает ресурсы для продолжения войны и дестабилизации ситуации с безопасностью в Европе.
В ведомстве призвали государства-партнеры усилить санкционное давление на энергетический сектор РФ.
Скоординированные и системные ограничения, отмечают в разведке, способны лишить Россию финансовой базы для ведения войны и ускорить наступление реального мира.
