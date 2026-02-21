Зеленський закликав Європу посилити санкції проти суден, які використовує Росія
Україна розраховує на те, що наступний санкційний пакет Євросоюзу буде враховувати те, що потрібно для реального тиску на Росію. Йдеться, зокрема про судна, які використовує Росія.
Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Санкції проти капітанів "тіньового флоту"
"Сьогодні є нові санкції України проти капітанів тих суден, які займаються перевезенням російської нафти, – 225 капітанів. І ми послідовно будемо впроваджувати санкції – та робити їх глобальними – проти всіх тих, хто допомагає Росії заробляти гроші на війну. Багато хто у світі нас підтримує. І часто саме українські пропозиції – в основі санкцій партнерів. Ми дуже розраховуємо, зокрема, що і наступний санкційний пакет Євросоюзу буде враховувати те, що потрібно для реального тиску на Росію за цю війну – для реального обмеження можливості Росії воювати", - сказав глава держави.
Він зазначив, що це стосується в тому числі бану морських сервісів для суден, які використовує Росія.
"Варто до цього прийти Європі. І це те, що могло б стати значним стимулом від Європи для Росії таки перейти від війни до дипломатії, до справжньої дипломатії. Війну треба закінчувати", - додав Зеленський.
Що передувало
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти 225 капітанів суден, що експортують російські нафтопродукти, а також компаній, пов’язаних із військово-промисловим комплексом РФ.
нагадайте коли БЕКи останній раз атакували рашиські танкери ?
замість того, щоб влаштувати тотальну війну проти ращиської нафти на Чорному морі, воно недолуге волає.
А на " капітана",який дозволяє транзит рос.нафти по всій країні- то ні.
Може, спочатку у себе треба розібратись?
замість того, щоб грати в ,,козаки-розбійники'' з кожним окремим танкером, час адаптувати закони до реалій війни: Тобто потрібно заблокувати Босфор і Дарданелли для будь-якого судна з російською нафтою під приводом ,,екологічної безпеки'' (що є чистою правдою, бо ті іржаві відра - це плавучі міни), і так само .перекрити Данські протоки - головну артерію Балтики. Це і є те саме ,,вартування біля нірки''. Якщо миша не може вийти з нори за сиром, вона не наїсться, а господарю не треба бігати за нею з тапком по всьому будинку. Але для цього потрібні не ,,глибока стурбованість'' і папірці, а політичні яйця та готовність визнати, що старий морський порядок помер. Так чи готові ми нарешті закрити кран, чи будемо й далі насолоджуватися акустикою від чергового дипломатичного ,,пуку в калюжу''? А Як ви вважаєте, яка країна має першою взяти на себе сміливість заблокувати прохід ігноруючи формальні протести?