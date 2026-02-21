Зеленський закликав Європу посилити санкції проти суден, які використовує Росія

Зеленський закликав ЄС запровадити бан морських сервісів для РФ

Україна розраховує на те, що наступний санкційний пакет Євросоюзу буде враховувати те, що потрібно для реального тиску на Росію. Йдеться, зокрема про судна, які використовує Росія.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Санкції проти капітанів "тіньового флоту" 

"Сьогодні є нові санкції України проти капітанів тих суден, які займаються перевезенням російської нафти, – 225 капітанів. І ми послідовно будемо впроваджувати санкції – та робити їх глобальними – проти всіх тих, хто допомагає Росії заробляти гроші на війну. Багато хто у світі нас підтримує. І часто саме українські пропозиції – в основі санкцій партнерів. Ми дуже розраховуємо, зокрема, що і наступний санкційний пакет Євросоюзу буде враховувати те, що потрібно для реального тиску на Росію за цю війну – для реального обмеження можливості Росії воювати", - сказав глава держави.

Він зазначив, що це стосується в тому числі бану морських сервісів для суден, які використовує Росія.

"Варто до цього прийти Європі. І це те, що могло б стати значним стимулом від Європи для Росії таки перейти від війни до дипломатії, до справжньої дипломатії. Війну треба закінчувати", - додав Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти 225 капітанів суден, що експортують російські нафтопродукти, а також компаній, пов’язаних із військово-промисловим комплексом РФ.

Потужний закликун.
21.02.2026 18:57 Відповісти
ото ж !
нагадайте коли БЕКи останній раз атакували рашиські танкери ?

замість того, щоб влаштувати тотальну війну проти ращиської нафти на Чорному морі, воно недолуге волає.

21.02.2026 23:21 Відповісти
На санкції проти капітанів суден,які перевозять рос.нафту,то просить санкції.
А на " капітана",який дозволяє транзит рос.нафти по всій країні- то ні.
Може, спочатку у себе треба розібратись?
21.02.2026 19:02 Відповісти
а коли будуть санкції проти тіньового флоту кума галущенка?
22.02.2026 00:53 Відповісти
Так санкції на 225 капітанів дуже потужні, Європа не зможе перевершити їх
21.02.2026 19:06 Відповісти
А що ти робиш,сволота квартальна? Хіба що башляєш своїм дешевим шавкам мосєйчучкі та богуцькій. Бо Залужний,бачите не те і не так сказав в інтерв'ю.
21.02.2026 19:07 Відповісти
І знову цей величний і нескінченний спектакль ,,боротьби'' з тіньовим флотом! Це вже звучить як заізджена платівка: ..Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову''.... Це справді шедевр геополітичного перформансу: багато галасу, грізні обличчя в телевізорі, паперові стоси ..рішучих'' санкцій, а на виході - лише бульбашки в калюжі. Поки дипломати змагаються в епістолярному жанрі ,,паперового гніву'', старі іржаві корита продовжують возити нафту, наче нічого й не сталося. Бо нинішні санкції- це звичайний акустичний ефект порожнечі- це як намагатися зупинити цунамі дитячим сачком. Ми створюємо максимальну акустику: брифінги, пресрелізи, ,,чорні списки'' окремих суден, радіємо як діти і дивимося у захваті як якийсь бойовик відео про героічну висадку американського спецназу на палуби танкерів.... Але щойно один танкер потрапляє під санкції, він просто перефарбовується, змінює назву з ,,Мрії'' на ,,Надію'' та прапор з Панами на Габон - і вуаля, він знову ,,чистий''. Це не боротьба, це імітація бурхливої діяльності для заспокоєння виборців, поки нафтодолари тихесенько дзвенять у потрібних кишенях.Приведу вам дуже цікаві приклади з уроків історії. Про миші та німецькі субмарини.На мій погляд ця аналогія з Другою світовою війною - просто в яблучко. Союзники роками ганялися за німецькими підводними човнами по всьому Атлантичному океану, спалюючи ресурси та втрачаючи кораблі. Це було схоже на спробу вичерпати море ложкою.Але щойно вони зрозуміли тактику ,,входу в нірку'' - почали масовано патрулювати авіацією Біскайську затоку та підходи до баз у Франції - ситуація змінилася кардинально. Не треба шукати голку в сіні, якщо можна просто стояти з магнітом біля входу в сінник. Щоб ви зрозуміли до чого це : Міжнародне право чи ,,фількіна грамота''?Зараз ми спостерігаємо дивну фетишизацію ,,міжнародного морського права'' у часи, коли агресор витирає об нього ноги. Тому всі ці розмови про Конвенцію Монтре та свободу судноплавства в Данських протоках виглядають зараз як спроба дотримуватися правил етикету під час бійки в шинку.Тому щоб вирішити нарешті проблему одним махом потрібно
замість того, щоб грати в ,,козаки-розбійники'' з кожним окремим танкером, час адаптувати закони до реалій війни: Тобто потрібно заблокувати Босфор і Дарданелли для будь-якого судна з російською нафтою під приводом ,,екологічної безпеки'' (що є чистою правдою, бо ті іржаві відра - це плавучі міни), і так само .перекрити Данські протоки - головну артерію Балтики. Це і є те саме ,,вартування біля нірки''. Якщо миша не може вийти з нори за сиром, вона не наїсться, а господарю не треба бігати за нею з тапком по всьому будинку. Але для цього потрібні не ,,глибока стурбованість'' і папірці, а політичні яйця та готовність визнати, що старий морський порядок помер. Так чи готові ми нарешті закрити кран, чи будемо й далі насолоджуватися акустикою від чергового дипломатичного ,,пуку в калюжу''? А Як ви вважаєте, яка країна має першою взяти на себе сміливість заблокувати прохід ігноруючи формальні протести?
21.02.2026 21:11 Відповісти
 
 