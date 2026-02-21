Зеленський закликав Європу посилити санкції проти суден, які використовує Росія

Україна розраховує на те, що наступний санкційний пакет Євросоюзу буде враховувати те, що потрібно для реального тиску на Росію. Йдеться, зокрема про судна, які використовує Росія.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Санкції проти капітанів "тіньового флоту"

"Сьогодні є нові санкції України проти капітанів тих суден, які займаються перевезенням російської нафти, – 225 капітанів. І ми послідовно будемо впроваджувати санкції – та робити їх глобальними – проти всіх тих, хто допомагає Росії заробляти гроші на війну. Багато хто у світі нас підтримує. І часто саме українські пропозиції – в основі санкцій партнерів. Ми дуже розраховуємо, зокрема, що і наступний санкційний пакет Євросоюзу буде враховувати те, що потрібно для реального тиску на Росію за цю війну – для реального обмеження можливості Росії воювати", - сказав глава держави.

Він зазначив, що це стосується в тому числі бану морських сервісів для суден, які використовує Росія.

"Варто до цього прийти Європі. І це те, що могло б стати значним стимулом від Європи для Росії таки перейти від війни до дипломатії, до справжньої дипломатії. Війну треба закінчувати", - додав Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти 225 капітанів суден, що експортують російські нафтопродукти, а також компаній, пов’язаних із військово-промисловим комплексом РФ.

