Варто продовжувати тиск на РФ, щоб готовність до переговорів нарешті зросла, - МЗС Австрії

Австрія закликала посилити санкції проти РФ

Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер, яка перебуває із візитом у Києві, закликала посилювати економічний тиск на Росію.

Що відомо?

"Українки та українці захищають не лише свою країну, а й нашу європейську безпеку, нашу європейську свободу. Якщо ми зараз не будемо діяти, війна може поширитися далі. Тому необхідно зараз посилювати тиск на Росію, щоб готовність до переговорів нарешті зросла. Ми це робимо", - наголосила вона.

Міністерка нагадала, що ЄС готує 20-й пакет санкцій проти РФ, тому що "потрібно посилювати обмеження й продовжувати чинити економічний тиск"

"Я переконана, що тиск наших партнерів - США - через санкції є дуже ефективним, ми це вже бачили, і сподіваюся, що він ще більше посилиться", - зазначила Майнль-Райзінгер.

Вона також відзначила, що Україна демонструє готовність до переговорів, а російська сторона - ні, і "настав час, щоб Росія припинила цю безглузду війну.

"Настав час, щоб Росія припинила це вбивство. Щоб серйозно сіла за стіл переговорів і погодилася на припинення вогню. ... Відповідь з Москви досі залишається тією самою: нові дрони, нові вбивства", - вважає глава МЗС.

Вже хочеться щоб ***** трохи на вас потиснув, на скільки вас часу тискунів вистачить? От блін аж цікаво вже стало 🤬
20.02.2026 13:58 Відповісти
То мав би бути справжній тиск, як на пальці у дверях, натомість тиск Європи - це тиск, з яким Іванко за баром тисне Марусині перса.
20.02.2026 14:11 Відповісти
головне не тиснути язиком у дупу
20.02.2026 15:10 Відповісти
Дивлячись на те як ви "тиснете" ця пісня буде вічна і пуйло скоріше здохне від старості чим дочекається дотиснення з боку Європи, клоуни ..
20.02.2026 16:04 Відповісти
 
 