Новини Відбудова України після війни
Австрія готова провести у Відні одну з наступних Конференцій з відновлення України, - глава МЗС Майнль-Райзінгер

Австрія готова брати участь у відбудові України

Одна з наступних Конференцій з питань відновлення України може відбутися у Відні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер на спільному з главою МЗС України Андрієм Сибігою брифінгу в Києві.

Відновлення та відбудова України

За словами міністерки, австрійські підприємства готові брати активну участь у відновленні та відбудові України. За її словами, вже тисяча австрійських підприємств працюють в Україні, а 200 мають представництва.

"Ми готові провести одну з наступних Конференцій із відновлення України у Відні. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну", – зазначила вона.

Допомога українцям

Майнль-Райзінгер також нагадала, що Австрія виділила з бюджету 3 млн євро, щоб допомогти українцям пережити енергетичну кризу взимку.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що федеральна міністерка європейських і закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер прибула до Києва з офіційним візитом.

Треба перестати підтримувати такі дебільні заходи.
Не буде ніякого відновлення якщо Європа не допоможе нам спочатку вистояти.
20.02.2026 13:50 Відповісти
 
 