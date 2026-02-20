Австрія готова провести у Відні одну з наступних Конференцій з відновлення України, - глава МЗС Майнль-Райзінгер

Одна з наступних Конференцій з питань відновлення України може відбутися у Відні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер на спільному з главою МЗС України Андрієм Сибігою брифінгу в Києві.

За словами міністерки, австрійські підприємства готові брати активну участь у відновленні та відбудові України. За її словами, вже тисяча австрійських підприємств працюють в Україні, а 200 мають представництва.

"Ми готові провести одну з наступних Конференцій із відновлення України у Відні. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну", – зазначила вона.

Майнль-Райзінгер також нагадала, що Австрія виділила з бюджету 3 млн євро, щоб допомогти українцям пережити енергетичну кризу взимку.

Раніше повідомлялося, що федеральна міністерка європейських і закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер прибула до Києва з офіційним візитом.