Австрія готує нову допомогу енергосектору України та розглядає передачу обладнання, - Шмигаль

Австрія розгляне можливість передачі Україні резервного або вживаного енергетичного обладнання зі своїх електростанцій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міненерго, відповідну домовленість досягнуто під час онлайн-зустрічі першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля з міністром економіки, енергетики та туризму Австрії Вольфгангом Гаттманнсдорфером.

Про що говорили посадовці

Вони обговорили потреби України в умовах надзвичайного стану в енергетиці та домовились передивитись усі нагальні потреби щодо передачі Україні резервного або вживаного обладнання з австрійських станцій.

Допомога від Австрії

Як зауважив Денис Шмигаль, Австрія вже оголосила про додаткові 3 млн євро гуманітарної допомоги для України. Україна також високо цінує загальний внесок Австрії в розмірі 15,5 млн євро до Фонду підтримки енергетики.

Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр енергетики подякував Уряду та народу Австрії за системну підтримку енергетичної стійкості України.

"Вдячні за допомогу австрійського бізнесу, який надав обладнання для підземних сховищ газу, ТЕЦ та газовидобувних потужностей. Україні важлива будь-яка допомога для формування резервів та підготовки до наступного опалювального сезону", – наголосив Шмигаль.