Австрія готує нову допомогу енергосектору України та розглядає передачу обладнання, - Шмигаль

Шмигаль і Вольфганг Гаттманнсдорфер

Австрія розгляне можливість передачі Україні резервного або вживаного енергетичного обладнання зі своїх електростанцій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міненерго, відповідну домовленість досягнуто під час онлайн-зустрічі першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля з міністром економіки, енергетики та туризму Австрії Вольфгангом Гаттманнсдорфером.

Про що говорили посадовці

Вони обговорили потреби України в умовах надзвичайного стану в енергетиці та домовились передивитись усі нагальні потреби щодо передачі Україні резервного або вживаного обладнання з австрійських станцій.

Допомога від Австрії

Як зауважив Денис Шмигаль, Австрія вже оголосила про додаткові 3 млн євро гуманітарної допомоги для України. Україна також високо цінує загальний внесок Австрії в розмірі 15,5 млн євро до Фонду підтримки енергетики.

Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр енергетики подякував Уряду та народу Австрії за системну підтримку енергетичної стійкості України.

"Вдячні за допомогу австрійського бізнесу, який надав обладнання для підземних сховищ газу, ТЕЦ та газовидобувних потужностей. Україні важлива будь-яка допомога для формування резервів та підготовки до наступного опалювального сезону", – наголосив Шмигаль.

Коли вже від вас паскуд Українці почують " розглянули та передали" і вдячність,а не " зробимо,буде,приймуть" ,а замість вдячності бикування та всі повинні та винні?
10.02.2026 19:10 Відповісти
Фірташ особисто привезе, чи то таке обладнання, що через єрмака з бакановим передасть??
10.02.2026 19:15 Відповісти
Дякуємо Австії за допомогу, а от Шмигаль що робив за народні кошти ці чотири роки війни?, питання риторичне - в кращому випадку нічого.
10.02.2026 19:18 Відповісти
А заразом квартал утікунів на чолі з фірташами-бахматюками-тупицькими додасть?
10.02.2026 19:46 Відповісти
Майже всі країни дають щось енергетично.
А що там Рьошик дасть ?
10.02.2026 19:56 Відповісти
Може досить чесати язиком про єнергетику в МОВЧКИ їй зайнятися?
10.02.2026 21:00 Відповісти
 
 