У Києві запроваджують безвідсоткові позики для багатоквартирних будинків на придбання генераторів

У Києві на період дії воєнного стану та шість місяців після його припинення надаватимуть безвідсоткові позики для придбання генераторів у багатоквартирні будинки.

Про це повідомляє Київська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів КП "Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва". Позики призначені насамперед для будинків, якими управляють ОСББ та ЖБК, а також інших багатоквартирних будинків, що не мають достатніх фінансових ресурсів для оперативного придбання автономних джерел електроживлення.

Депутат Київської міської ради Олександр Бродський наголосив, що відсутність генераторів під час тривалих відключень електроенергії призводить до зупинки ліфтів, насосів і теплових пунктів, що особливо критично в період сильних морозів.

Рішення передбачає запровадження спрощеного та оперативного механізму фінансової підтримки співвласників багатоквартирних будинків шляхом надання цільових безпроцентних позик на придбання генераторів.

Фінансові умови програми включають нульову відсоткову ставку, строк користування коштами до 12 місяців, максимальну суму позики до 1 млн грн на один будинок та відсутність комісій за видачу коштів.

