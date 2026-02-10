У Києві запроваджують безвідсоткові позики для багатоквартирних будинків на придбання генераторів
У Києві на період дії воєнного стану та шість місяців після його припинення надаватимуть безвідсоткові позики для придбання генераторів у багатоквартирні будинки.
Про це повідомляє Київська міська рада, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів КП "Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва". Позики призначені насамперед для будинків, якими управляють ОСББ та ЖБК, а також інших багатоквартирних будинків, що не мають достатніх фінансових ресурсів для оперативного придбання автономних джерел електроживлення.
Депутат Київської міської ради Олександр Бродський наголосив, що відсутність генераторів під час тривалих відключень електроенергії призводить до зупинки ліфтів, насосів і теплових пунктів, що особливо критично в період сильних морозів.
Рішення передбачає запровадження спрощеного та оперативного механізму фінансової підтримки співвласників багатоквартирних будинків шляхом надання цільових безпроцентних позик на придбання генераторів.
Фінансові умови програми включають нульову відсоткову ставку, строк користування коштами до 12 місяців, максимальну суму позики до 1 млн грн на один будинок та відсутність комісій за видачу коштів.
треба фінансувати виробництво генераторів в Україні, дебіли
в Україні колись і двигуни робили, і генератори, і турбіни, не думаю, що буде складно це відновити.
В мене на 3 кВт генератор - він жере 0,6-0,7 літра на годину
В умовний будинок на 200 квартир потрібно генератор 10-20 кіловат для:
* підігріву води в системі опалення вище 0 градусів для незамерзання системи;
* прокачування води в системі водопостачання для незамерзання системи водопостачання та водовідведення;
* роботи систем протипожеженої сигналізації;
* роботи систем внутрішньобудинникового зв'язку (мережеве обладнання провайдерів, системи відеоспостереження тощо).
Якщо дегенерати думають, що генератором можна зажитиви надовго багатоквартирний будинок так, щоб дегенерат спокійно собі увімкнув електродуйку чи електродуховку з аерогрілем - то дегенерату варту піти в школу повчитися базовій фізиці. А ще дегенерату варто взяти в руку калькулятор і порахувати вартість кіловату електрики, виробленої звичайним побутовим генератором (на основі даних про номінал потужності та витрату бензину при навантаженні 20/50% від номіналу) і подумати над вартістю тих кіловатів.