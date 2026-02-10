У Києві запроваджують безвідсоткові позики для багатоквартирних будинків на придбання генераторів

У Києві на період дії воєнного стану та шість місяців після його припинення надаватимуть безвідсоткові позики для придбання генераторів у багатоквартирні будинки.

Зазначається, що фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів КП "Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва". Позики призначені насамперед для будинків, якими управляють ОСББ та ЖБК, а також інших багатоквартирних будинків, що не мають достатніх фінансових ресурсів для оперативного придбання автономних джерел електроживлення.

Депутат Київської міської ради Олександр Бродський наголосив, що відсутність генераторів під час тривалих відключень електроенергії призводить до зупинки ліфтів, насосів і теплових пунктів, що особливо критично в період сильних морозів.

Рішення передбачає запровадження спрощеного та оперативного механізму фінансової підтримки співвласників багатоквартирних будинків шляхом надання цільових безпроцентних позик на придбання генераторів.

Фінансові умови програми включають нульову відсоткову ставку, строк користування коштами до 12 місяців, максимальну суму позики до 1 млн грн на один будинок та відсутність комісій за видачу коштів.

А де їх встановлювати, на балконах?
10.02.2026 17:38 Відповісти
Так, я думаю це досить проста справа. Хоч ******* Україна це аграрна "наддержава", я думаю у нас ще є можливість виробляти генератори.
10.02.2026 18:54 Відповісти
в кожну хату Генератор !
10.02.2026 17:34 Відповісти
знову гроші підуть на імпортне обладнання

треба фінансувати виробництво генераторів в Україні, дебіли
10.02.2026 17:36 Відповісти
Ви думаєте це виробництво так швидко можна налагодити? А генератори потрібні зараз сьогодні. На це треба роки. А якщо по швидкому то це не виробництво буде, а складання з імпортованих деталей.
10.02.2026 17:40 Відповісти
навіть складання генераторів з готових деталей краще, бо частина грошей буде залишатися в Україні, у українського робітника
10.02.2026 17:44 Відповісти
>Ви думаєте це виробництво так швидко можна налагодити?

в Україні колись і двигуни робили, і генератори, і турбіни, не думаю, що буде складно це відновити.
10.02.2026 17:47 Відповісти
так Фламінго налагодили , а це дурниця
10.02.2026 17:49 Відповісти
Шо відновити? Мелітопольський завод чи Моторсіч? Це взагалі різне. А ви шо, думаєте виробництво, на перший погляд, банального генератора це проста справа?
10.02.2026 18:36 Відповісти
Так, я думаю це досить проста справа. Хоч ******* Україна це аграрна "наддержава", я думаю у нас ще є можливість виробляти генератори.
10.02.2026 18:54 Відповісти
Можливість завжди є. Часу на це зараз немає, кацап лізе.
11.02.2026 00:07 Відповісти
А де їх встановлювати, на балконах?
10.02.2026 17:38 Відповісти
йдеться про потужні генератори в окремих приміщеннях
10.02.2026 17:47 Відповісти
На умовний дом на 200 квартир потрібен генератор хоча би на 500кВт. А таки коштують не один мільйон грн
10.02.2026 18:02 Відповісти
так Фламінго знайшлися , а це дурниця
10.02.2026 18:14 Відповісти
І сто літрів палива на добу ...до генератора 500кВт
10.02.2026 21:05 Відповісти
То є так. Менші жеруть набагато більше (з розрахунку на кВт)
В мене на 3 кВт генератор - він жере 0,6-0,7 літра на годину
10.02.2026 21:11 Відповісти
Я от не розумію. В коментарі на цензор ідуть тільки зовсім дебіли з отакими коментарями, як у вас, чи що? Ви що, не могли перед друком свого висєра подивитись на технічні характеристики генератора на 500 кВт в інтернетах? Доповідаю дегенерату: дизель-генератор на 500 кВт номіналу споживає 120-140 літрів пального на годину при 100% навантаження. Це 3000 літрів (3 кубометри) дизеля на добу.
10.02.2026 22:53 Відповісти
Яка дурня.

В умовний будинок на 200 квартир потрібно генератор 10-20 кіловат для:
* підігріву води в системі опалення вище 0 градусів для незамерзання системи;
* прокачування води в системі водопостачання для незамерзання системи водопостачання та водовідведення;
* роботи систем протипожеженої сигналізації;
* роботи систем внутрішньобудинникового зв'язку (мережеве обладнання провайдерів, системи відеоспостереження тощо).

Якщо дегенерати думають, що генератором можна зажитиви надовго багатоквартирний будинок так, щоб дегенерат спокійно собі увімкнув електродуйку чи електродуховку з аерогрілем - то дегенерату варту піти в школу повчитися базовій фізиці. А ще дегенерату варто взяти в руку калькулятор і порахувати вартість кіловату електрики, виробленої звичайним побутовим генератором (на основі даних про номінал потужності та витрату бензину при навантаженні 20/50% від номіналу) і подумати над вартістю тих кіловатів.
10.02.2026 22:46 Відповісти
Ну так треба було так і написати, а то мало того шо не написали ще й бирчик для кіоску на фото показали
11.02.2026 00:19 Відповісти
під ліжком
10.02.2026 17:48 Відповісти
Як це ПОЗИКИ? Дуже весело...Так тоді і договори про постачання послуг переробіть (в частині форс-мажору). А то виходить так - ви нам винні, а тепер ще і позичте...Ну плятььь красота
10.02.2026 18:38 Відповісти
Це ті генератори,що як гуманітарка?
10.02.2026 19:13 Відповісти
Добре, позики на придбання генераторів будуть. А хто дасть позики на пальне для генераторів?
10.02.2026 19:38 Відповісти
Громадськи слухання? Земля? Газ? Вода? Екологія? Санітарні норми? Затвердження проекту в інстанціях підпорядкованим міністерстивам та відомствам, незалежним від міської влади? Навчений (сертифікований) пресонал, охорона? і т.д. і т.п.
10.02.2026 19:43 Відповісти
знакомо .... Европа дает генераторы Украине ... власть продает генераторы народу ...
10.02.2026 20:11 Відповісти
 
 