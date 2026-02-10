В Киеве вводят беспроцентные ссуды для многоквартирных домов на приобретение генераторов
В Киеве на период действия военного положения и шесть месяцев после его прекращения будут предоставлять беспроцентные ссуды для приобретения генераторов в многоквартирные дома.
Об этом сообщает Киевский городской совет, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что финансирование будет осуществляться за счет средств КП "Фонд модернизации и развития жилищного фонда города Киева". Ссуды предназначены прежде всего для домов, которыми управляют ОСМД и ЖСК, а также других многоквартирных домов, не имеющих достаточных финансовых ресурсов для оперативного приобретения автономных источников электропитания.
Депутат Киевского городского совета Александр Бродский подчеркнул, что отсутствие генераторов во время длительных отключений электроэнергии приводит к остановке лифтов, насосов и тепловых пунктов, что особенно критично в период сильных морозов.
Решение предусматривает введение упрощенного и оперативного механизма финансовой поддержки совладельцев многоквартирных домов путем предоставления целевых беспроцентных займов на приобретение генераторов.
Финансовые условия программы включают нулевую процентную ставку, срок пользования средствами до 12 месяцев, максимальную сумму займа до 1 млн грн на один дом и отсутствие комиссий за выдачу средств.
треба фінансувати виробництво генераторів в Україні, дебіли
в Україні колись і двигуни робили, і генератори, і турбіни, не думаю, що буде складно це відновити.
В мене на 3 кВт генератор - він жере 0,6-0,7 літра на годину
В умовний будинок на 200 квартир потрібно генератор 10-20 кіловат для:
* підігріву води в системі опалення вище 0 градусів для незамерзання системи;
* прокачування води в системі водопостачання для незамерзання системи водопостачання та водовідведення;
* роботи систем протипожеженої сигналізації;
* роботи систем внутрішньобудинникового зв'язку (мережеве обладнання провайдерів, системи відеоспостереження тощо).
Якщо дегенерати думають, що генератором можна зажитиви надовго багатоквартирний будинок так, щоб дегенерат спокійно собі увімкнув електродуйку чи електродуховку з аерогрілем - то дегенерату варту піти в школу повчитися базовій фізиці. А ще дегенерату варто взяти в руку калькулятор і порахувати вартість кіловату електрики, виробленої звичайним побутовим генератором (на основі даних про номінал потужності та витрату бензину при навантаженні 20/50% від номіналу) і подумати над вартістю тих кіловатів.