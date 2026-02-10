В Киеве вводят беспроцентные ссуды для многоквартирных домов на приобретение генераторов

В Киеве на период действия военного положения и шесть месяцев после его прекращения будут предоставлять беспроцентные ссуды для приобретения генераторов в многоквартирные дома.

Об этом сообщает Киевский городской совет

Отмечается, что финансирование будет осуществляться за счет средств КП "Фонд модернизации и развития жилищного фонда города Киева". Ссуды предназначены прежде всего для домов, которыми управляют ОСМД и ЖСК, а также других многоквартирных домов, не имеющих достаточных финансовых ресурсов для оперативного приобретения автономных источников электропитания.

Депутат Киевского городского совета Александр Бродский подчеркнул, что отсутствие генераторов во время длительных отключений электроэнергии приводит к остановке лифтов, насосов и тепловых пунктов, что особенно критично в период сильных морозов.

Решение предусматривает введение упрощенного и оперативного механизма финансовой поддержки совладельцев многоквартирных домов путем предоставления целевых беспроцентных займов на приобретение генераторов.

Финансовые условия программы включают нулевую процентную ставку, срок пользования средствами до 12 месяцев, максимальную сумму займа до 1 млн грн на один дом и отсутствие комиссий за выдачу средств.

