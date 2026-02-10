РУС
В Киеве вводят беспроцентные ссуды для многоквартирных домов на приобретение генераторов

генератор

В Киеве на период действия военного положения и шесть месяцев после его прекращения будут предоставлять беспроцентные ссуды для приобретения генераторов в многоквартирные дома.

Об этом сообщает Киевский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что финансирование будет осуществляться за счет средств КП "Фонд модернизации и развития жилищного фонда города Киева". Ссуды предназначены прежде всего для домов, которыми управляют ОСМД и ЖСК, а также других многоквартирных домов, не имеющих достаточных финансовых ресурсов для оперативного приобретения автономных источников электропитания.

Депутат Киевского городского совета Александр Бродский подчеркнул, что отсутствие генераторов во время длительных отключений электроэнергии приводит к остановке лифтов, насосов и тепловых пунктов, что особенно критично в период сильных морозов.

Решение предусматривает введение упрощенного и оперативного механизма финансовой поддержки совладельцев многоквартирных домов путем предоставления целевых беспроцентных займов на приобретение генераторов.

Финансовые условия программы включают нулевую процентную ставку, срок пользования средствами до 12 месяцев, максимальную сумму займа до 1 млн грн на один дом и отсутствие комиссий за выдачу средств.

Топ комментарии
+4
А де їх встановлювати, на балконах?
10.02.2026 17:38 Ответить
+3
Так, я думаю це досить проста справа. Хоч ******* Україна це аграрна "наддержава", я думаю у нас ще є можливість виробляти генератори.
10.02.2026 18:54 Ответить
+2
в кожну хату Генератор !
10.02.2026 17:34 Ответить
знову гроші підуть на імпортне обладнання

треба фінансувати виробництво генераторів в Україні, дебіли
10.02.2026 17:36 Ответить
Ви думаєте це виробництво так швидко можна налагодити? А генератори потрібні зараз сьогодні. На це треба роки. А якщо по швидкому то це не виробництво буде, а складання з імпортованих деталей.
10.02.2026 17:40 Ответить
навіть складання генераторів з готових деталей краще, бо частина грошей буде залишатися в Україні, у українського робітника
показать весь комментарий
>Ви думаєте це виробництво так швидко можна налагодити?

в Україні колись і двигуни робили, і генератори, і турбіни, не думаю, що буде складно це відновити.
10.02.2026 17:47 Ответить
так Фламінго налагодили , а це дурниця
10.02.2026 17:49 Ответить
Шо відновити? Мелітопольський завод чи Моторсіч? Це взагалі різне. А ви шо, думаєте виробництво, на перший погляд, банального генератора це проста справа?
10.02.2026 18:36 Ответить
Можливість завжди є. Часу на це зараз немає, кацап лізе.
11.02.2026 00:07 Ответить
йдеться про потужні генератори в окремих приміщеннях
10.02.2026 17:47 Ответить
На умовний дом на 200 квартир потрібен генератор хоча би на 500кВт. А таки коштують не один мільйон грн
10.02.2026 18:02 Ответить
так Фламінго знайшлися , а це дурниця
10.02.2026 18:14 Ответить
І сто літрів палива на добу ...до генератора 500кВт
10.02.2026 21:05 Ответить
То є так. Менші жеруть набагато більше (з розрахунку на кВт)
В мене на 3 кВт генератор - він жере 0,6-0,7 літра на годину
10.02.2026 21:11 Ответить
Я от не розумію. В коментарі на цензор ідуть тільки зовсім дебіли з отакими коментарями, як у вас, чи що? Ви що, не могли перед друком свого висєра подивитись на технічні характеристики генератора на 500 кВт в інтернетах? Доповідаю дегенерату: дизель-генератор на 500 кВт номіналу споживає 120-140 літрів пального на годину при 100% навантаження. Це 3000 літрів (3 кубометри) дизеля на добу.
10.02.2026 22:53 Ответить
Яка дурня.

В умовний будинок на 200 квартир потрібно генератор 10-20 кіловат для:
* підігріву води в системі опалення вище 0 градусів для незамерзання системи;
* прокачування води в системі водопостачання для незамерзання системи водопостачання та водовідведення;
* роботи систем протипожеженої сигналізації;
* роботи систем внутрішньобудинникового зв'язку (мережеве обладнання провайдерів, системи відеоспостереження тощо).

Якщо дегенерати думають, що генератором можна зажитиви надовго багатоквартирний будинок так, щоб дегенерат спокійно собі увімкнув електродуйку чи електродуховку з аерогрілем - то дегенерату варту піти в школу повчитися базовій фізиці. А ще дегенерату варто взяти в руку калькулятор і порахувати вартість кіловату електрики, виробленої звичайним побутовим генератором (на основі даних про номінал потужності та витрату бензину при навантаженні 20/50% від номіналу) і подумати над вартістю тих кіловатів.
10.02.2026 22:46 Ответить
Ну так треба було так і написати, а то мало того шо не написали ще й бирчик для кіоску на фото показали
11.02.2026 00:19 Ответить
під ліжком
10.02.2026 17:48 Ответить
Як це ПОЗИКИ? Дуже весело...Так тоді і договори про постачання послуг переробіть (в частині форс-мажору). А то виходить так - ви нам винні, а тепер ще і позичте...Ну плятььь красота
10.02.2026 18:38 Ответить
Це ті генератори,що як гуманітарка?
10.02.2026 19:13 Ответить
Добре, позики на придбання генераторів будуть. А хто дасть позики на пальне для генераторів?
10.02.2026 19:38 Ответить
Громадськи слухання? Земля? Газ? Вода? Екологія? Санітарні норми? Затвердження проекту в інстанціях підпорядкованим міністерстивам та відомствам, незалежним від міської влади? Навчений (сертифікований) пресонал, охорона? і т.д. і т.п.
10.02.2026 19:43 Ответить
знакомо .... Европа дает генераторы Украине ... власть продает генераторы народу ...
10.02.2026 20:11 Ответить
 
 