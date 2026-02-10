Киевляне, чье жилье пострадало из-за аварий на инженерных сетях, смогут получить 40 000 материальной помощи, - Кличко

Жители столицы, чьи квартиры были повреждены в результате аварий на инженерных сетях, смогут получить материальную помощь в размере 40 тысяч гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Соответствующее решение сегодня принял Киевсовет.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Депутаты должны принять решение о предоставлении единовременной материальной помощи в размере 40 000 гривен киевлянам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах в результате аварии на инженерных сетях (водо- и теплоснабжение). Из-за чего повреждение получило их жилье", - написал Виталий Кличко.

Смотрите также: Правительство и энергетики работали в чрезвычайном режиме из-за технологической аварии в энергосети, - Зеленский. ВИДЕО

Речь идет об авариях, вызванных атаками врага на инфраструктуру Киева, уточнил мэр.

Заместитель председателя КГГА Марина Хонда конкретизировала, в каких случаях будет предоставляться эта материальная помощь и какие документы нужно подать для ее получения.

"40 000 гривен могут получить жители, чье жилье пострадало из-за аварий на инженерных сетях в результате вражеских обстрелов, начиная с 1 января этого года. Речь идет о случаях, когда из-за повреждения водо- или теплоснабжения, порывов труб или подтопления квартир люди вынуждены срочно приводить жилье в порядок, чтобы снова иметь безопасные и пригодные для жизни условия", - сообщила она.

А для малообеспеченных киевлян, которые получают государственную социальную помощь и также пострадали от обстрелов, кроме 40 тыс. грн город предусмотрел дополнительную материальную помощь в размере одного прожиточного минимума, подчеркнула Хонда.

Читайте также: Энергоподдержка для ФЛП: Более 14 тысяч предпринимателей получат 144 миллиона на энергонезависимость

По словам заместителя председателя КГГА, для оформления материальной помощи один из владельцев или совладельцев поврежденного жилья должен подать заявление в Департамент социальной и ветеранской политики и следующие документы:

паспорт и ИНН;

подтверждение права собственности;

справку от управляющей компании, ОСМД или ЖСК о повреждении сетей;

банковские реквизиты для выплаты.

Заявление и документы можно подать лично по адресу: ул. Любомира Гузара, 7, каб. 116, или по электронной почте - [email protected].

Также Киевсовет сегодня выделил дополнительно 300 миллионов гривен на восстановление жилья киевлян, которое было повреждено в результате атак врага на столицу, сообщил Виталий Кличко.