Австрия готовит новую помощь энергосектору Украины и рассматривает передачу оборудования, - Шмыгаль

Шмыгаль и Вольфганг Гаттманнсдорфер

Австрия рассмотрит возможность передачи Украине резервного или бывшего в употреблении энергетического оборудования со своих электростанций.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минэнерго, соответствующая договоренность достигнута во время онлайн-встречи первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля с министром экономики, энергетики и туризма Австрии Вольфгангом Гаттманнсдорфером.

О чем говорили чиновники

Они обсудили потребности Украины в условиях чрезвычайного положения в энергетике и договорились пересмотреть все неотложные потребности по передаче Украине резервного или бывшего в употреблении оборудования с австрийских станций.

Читайте также: В Киеве вводят беспроцентные ссуды для многоквартирных домов на приобретение генераторов

Помощь от Австрии

Как отметил Денис Шмыгаль, Австрия уже объявила о дополнительных 3 млн евро гуманитарной помощи для Украины. Украина также высоко ценит общий вклад Австрии в размере 15,5 млн евро в Фонд поддержки энергетики.

Первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики поблагодарил правительство и народ Австрии за системную поддержку энергетической устойчивости Украины.

Читайте также: В Украине выдали первый кредит под 0% для бизнеса на энергооборудование

"Благодарны за помощь австрийскому бизнесу, который предоставил оборудование для подземных хранилищ газа, ТЭЦ и газодобывающих мощностей. Украине важна любая помощь для формирования резервов и подготовки к следующему отопительному сезону", – подчеркнул Шмыгаль.

Коли вже від вас паскуд Українці почують " розглянули та передали" і вдячність,а не " зробимо,буде,приймуть" ,а замість вдячності бикування та всі повинні та винні?
10.02.2026 19:10 Ответить
Фірташ особисто привезе, чи то таке обладнання, що через єрмака з бакановим передасть??
10.02.2026 19:15 Ответить
Дякуємо Австії за допомогу, а от Шмигаль що робив за народні кошти ці чотири роки війни?, питання риторичне - в кращому випадку нічого.
10.02.2026 19:18 Ответить
А заразом квартал утікунів на чолі з фірташами-бахматюками-тупицькими додасть?
10.02.2026 19:46 Ответить
Майже всі країни дають щось енергетично.
А що там Рьошик дасть ?
10.02.2026 19:56 Ответить
Може досить чесати язиком про єнергетику в МОВЧКИ їй зайнятися?
