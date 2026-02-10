Австрия готовит новую помощь энергосектору Украины и рассматривает передачу оборудования, - Шмыгаль

Австрия рассмотрит возможность передачи Украине резервного или бывшего в употреблении энергетического оборудования со своих электростанций.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минэнерго, соответствующая договоренность достигнута во время онлайн-встречи первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля с министром экономики, энергетики и туризма Австрии Вольфгангом Гаттманнсдорфером.

О чем говорили чиновники

Они обсудили потребности Украины в условиях чрезвычайного положения в энергетике и договорились пересмотреть все неотложные потребности по передаче Украине резервного или бывшего в употреблении оборудования с австрийских станций.

Помощь от Австрии

Как отметил Денис Шмыгаль, Австрия уже объявила о дополнительных 3 млн евро гуманитарной помощи для Украины. Украина также высоко ценит общий вклад Австрии в размере 15,5 млн евро в Фонд поддержки энергетики.

Первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики поблагодарил правительство и народ Австрии за системную поддержку энергетической устойчивости Украины.

"Благодарны за помощь австрийскому бизнесу, который предоставил оборудование для подземных хранилищ газа, ТЭЦ и газодобывающих мощностей. Украине важна любая помощь для формирования резервов и подготовки к следующему отопительному сезону", – подчеркнул Шмыгаль.