Австрия готовит новую помощь энергосектору Украины и рассматривает передачу оборудования, - Шмыгаль
Австрия рассмотрит возможность передачи Украине резервного или бывшего в употреблении энергетического оборудования со своих электростанций.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минэнерго, соответствующая договоренность достигнута во время онлайн-встречи первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля с министром экономики, энергетики и туризма Австрии Вольфгангом Гаттманнсдорфером.
О чем говорили чиновники
Они обсудили потребности Украины в условиях чрезвычайного положения в энергетике и договорились пересмотреть все неотложные потребности по передаче Украине резервного или бывшего в употреблении оборудования с австрийских станций.
Помощь от Австрии
Как отметил Денис Шмыгаль, Австрия уже объявила о дополнительных 3 млн евро гуманитарной помощи для Украины. Украина также высоко ценит общий вклад Австрии в размере 15,5 млн евро в Фонд поддержки энергетики.
Первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики поблагодарил правительство и народ Австрии за системную поддержку энергетической устойчивости Украины.
"Благодарны за помощь австрийскому бизнесу, который предоставил оборудование для подземных хранилищ газа, ТЭЦ и газодобывающих мощностей. Украине важна любая помощь для формирования резервов и подготовки к следующему отопительному сезону", – подчеркнул Шмыгаль.
