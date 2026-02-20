РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12180 посетителей онлайн
Новости Восстановление Украины после войны
142 1

Австрия готова провести в Вене одну из следующих Конференций по восстановлению Украины, - глава МИД Майнль-Райзингер

Австрия готова участвовать в восстановлении Украины

Одна из следующих конференций по вопросам восстановления Украины может состояться в Вене.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер на совместном с главой МИД Украины Андреем Сибигой брифинге в Киеве.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Восстановление и реконструкция Украины

По словам министра, австрийские предприятия готовы принимать активное участие в восстановлении и реконструкции Украины. По ее словам, уже тысяча австрийских предприятий работают в Украине, а 200 имеют представительства.

"Мы готовы провести в Вене одну из следующих конференций по восстановлению Украины. Мы будем продолжать поддерживать Украину", – отметила она.

Читайте также: Австрия готовит новую помощь энергосектору Украины и рассматривает передачу оборудования, - Шмыгаль

Помощь украинцам

Майнль-Райзингер также напомнила, что Австрия выделила из бюджета 3 млн евро, чтобы помочь украинцам пережить энергетический кризис зимой.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что федеральный министр европейских и иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер прибыла в Киев с официальным визитом.

Автор: 

Австрия (141) восстановление (103)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба перестати підтримувати такі дебільні заходи.
Не буде ніякого відновлення якщо Європа не допоможе нам спочатку вистояти.
показать весь комментарий
20.02.2026 13:50 Ответить
 
 