Австрия готова провести в Вене одну из следующих Конференций по восстановлению Украины, - глава МИД Майнль-Райзингер

Одна из следующих конференций по вопросам восстановления Украины может состояться в Вене.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер на совместном с главой МИД Украины Андреем Сибигой брифинге в Киеве.

Восстановление и реконструкция Украины

По словам министра, австрийские предприятия готовы принимать активное участие в восстановлении и реконструкции Украины. По ее словам, уже тысяча австрийских предприятий работают в Украине, а 200 имеют представительства.

"Мы готовы провести в Вене одну из следующих конференций по восстановлению Украины. Мы будем продолжать поддерживать Украину", – отметила она.

Помощь украинцам

Майнль-Райзингер также напомнила, что Австрия выделила из бюджета 3 млн евро, чтобы помочь украинцам пережить энергетический кризис зимой.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что федеральный министр европейских и иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер прибыла в Киев с официальным визитом.