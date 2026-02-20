Австрия готова провести в Вене одну из следующих Конференций по восстановлению Украины, - глава МИД Майнль-Райзингер
Одна из следующих конференций по вопросам восстановления Украины может состояться в Вене.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер на совместном с главой МИД Украины Андреем Сибигой брифинге в Киеве.
Восстановление и реконструкция Украины
По словам министра, австрийские предприятия готовы принимать активное участие в восстановлении и реконструкции Украины. По ее словам, уже тысяча австрийских предприятий работают в Украине, а 200 имеют представительства.
"Мы готовы провести в Вене одну из следующих конференций по восстановлению Украины. Мы будем продолжать поддерживать Украину", – отметила она.
Помощь украинцам
Майнль-Райзингер также напомнила, что Австрия выделила из бюджета 3 млн евро, чтобы помочь украинцам пережить энергетический кризис зимой.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что федеральный министр европейских и иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер прибыла в Киев с официальным визитом.
Не буде ніякого відновлення якщо Європа не допоможе нам спочатку вистояти.