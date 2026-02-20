Глава МИД Австрии Майнль-Райзингер прибыла с визитом в Киев. ФОТО
Федеральный министр европейских и иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер прибыла в Киев с официальным визитом.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Добро пожаловать в Киев, госпожа министр! Австрия - наш настоящий друг и партнер, который демонстрирует, что нейтралитет - это не равнодушие. Я благодарен Австрии и лично госпоже Беате за лидерство и надеюсь на плодотворные переговоры, направленные на развитие украинско-австрийского партнерства", - отметил глава украинского МИД.
Ожидается, что во время визита стороны обсудят дальнейшее сотрудничество и поддержку Украины.
