Глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер прибула з візитом до Києва. ФОТО

Федеральна міністерка європейських і закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер прибула до Києва з офіційним візитом.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Ласкаво просимо до Києва, пані міністерко! Австрія - наш справжній друг і партнер, який демонструє, що нейтралітет - це не байдужість. Я вдячний Австрії та особисто пані Беате за лідерство і сподіваюся на плідні переговори, спрямовані на розвиток українсько-австрійського партнерства", - зазначив глава українського МЗС.

Очікується, що під час візиту сторони обговорять подальшу співпрацю та підтримку України.

