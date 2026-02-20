Глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер прибула з візитом до Києва. ФОТО
Федеральна міністерка європейських і закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер прибула до Києва з офіційним візитом.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Ласкаво просимо до Києва, пані міністерко! Австрія - наш справжній друг і партнер, який демонструє, що нейтралітет - це не байдужість. Я вдячний Австрії та особисто пані Беате за лідерство і сподіваюся на плідні переговори, спрямовані на розвиток українсько-австрійського партнерства", - зазначив глава українського МЗС.
Очікується, що під час візиту сторони обговорять подальшу співпрацю та підтримку України.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль