США агресивно лобіюють закупки американської зброї у ЄС, - Politico

Адміністрація Трампа пригрозила вжити заходів у відповідь проти країн Європи, якщо ЄС надаватиме перевагу вітчизняним виробникам зброї у прагненні переозброїти континент.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

Що відомо?

Так, Міністерство війни виступило проти спроб ЄС обмежити доступ американських виробників зброї до європейського ринку та попередило, що це викличе відповідну реакцію.

Білий дім висловив ці зауваження у відповідь на консультації Єврокомісії на початку лютого, після того, як виконавча влада ЄС запросила відгуки від урядів та промисловості щодо європейських правил закупівлі зброї.

"США рішуче виступають проти будь-яких змін до директиви, які обмежуватимуть здатність американської промисловості підтримувати або іншим чином брати участь у національних оборонних закупівлях держав ЄС.

Протекціоністська політика, яка витісняє американські компанії з ринку, в той час як найбільші європейські оборонні компанії продовжують отримувати значні вигоди від доступу до ринку США, є неправильним курсом дій", - зазначили в адміністрації США напередодні запланованого оновлення законів ЄС про закупівлі в оборонній сфері.

Коментарі Вашингтона підкреслюють парадокс у підході США до Європи: хоча адміністрація Трампа неодноразово говорила європейцям, що хоче, щоб вони взяли на себе основну частину оборони континенту, США не хочуть, щоб це відбувалося за рахунок американських оборонних компаній.

Politico пише, що виконавча влада ЄС представить оновлену версію директиви про закупівлі на тлі ширшого і більш суперечливого тиску на запровадження правил щодо підтримки європейських виробників. Досі незрозуміло, чи буде новий текст містити обов'язкові правила на користь європейських виробників.

Євросоюз вже надає перевагу місцевим компаніям у таких проєктах, як програма SAFE на суму 150 млрд євро, що передбачає надання кредитів на придбання зброї, та у закупівлі озброєння, яку Україна може здійснити за рахунок нещодавно узгодженого кредиту на 90 млрд євро. Кошти ЄС можуть бути використані для придбання військового обладнання лише в тому випадку, якщо щонайменше 65% вартості обладнання буде придбано в Європі.

Відповідь

"У своїй заяві Пентагон попередив, що будь-який крок щодо включення чіткого пункту "Купуй європейське" до майбутнього законодавства про закупівлі викличе заходи у відповідь з боку США", - йдеться в матеріалі.

"Якщо заходи надання переваги європейським товарам будуть впроваджені в національне законодавство про закупівлі держав-членів, США, ймовірно, переглянуть усі наявні загальні винятки та відступи від законів "Купуй американське", передбачені або прийняті у зв'язку з нашими (угодами про взаємні оборонні закупівлі)", - зазначили в Пентагоні.

Фактично це означає, що США можуть закрити доступ європейським компаніям.

Близько 19 з 27 столиць ЄС підписали такі угоди з Вашингтоном, що дозволяє європейським компаніям брати участь у тендерах Пентагону.

"Надалі будь-які винятки будуть розглядатися на основі кожного окремого контракту і тільки в тому випадку, якщо це буде визнано необхідним для підтримки вимог НАТО щодо взаємодії та стандартизації", - кажуть у США.

Хоча Пентагон закуповує матеріальні засоби переважно в американських компаній, європейські фірми, такі як італійська Leonardo та шведська Saab, також продають свою продукцію США.

У Вашингтоні вважають, що положення про купівлю європейських товарів для національних закупівель обмежить свободу країн ЄС, послабить НАТО і поставить під загрозу здатність європейських союзників досягти цілей Альянсу, узгоджених минулого року. Адміністрація Трампа також стверджує, що це суперечитиме зобов'язанням ЄС за торговельною угодою, підписаною минулого літа, в якій Єврокомісія пообіцяла купувати більше американської зброї.

