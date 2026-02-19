Росія досі отримує товари військового призначення з ЄС через треті країни, ‒ дослідження

Товари військового призначення з країн Європейського Союзу продовжують надходити до Росії через треті країни, попри чинні санкції.

Про це свідчить дослідження Інституту економічних досліджень ifo та аналітичного центру EconPol Europe, повідомляє Укрінформ.

За даними аналітиків, понад третина (36%) таких товарів ЄС, які досі потрапляють до Росії, проходить через Туреччину ‒ це робить її ключовим посередником. На Китай припадає майже чверть (23%), далі йдуть Гонконг (16%) та Об’єднані Арабські Емірати (10%).

Така висока концентрація на кількох країнах вказує, що обхід санкцій відбувається переважно через обмежену кількість транзитних маршрутів, а не через широку мережу посередників.

Хоча з початку 2024 року ЄС суттєво посилив і розширив експортні обмеження щодо Росії, що призвело до помітного скорочення обсягів обходу через треті країни, постачання повністю не припинилося.

У четвертому кварталі 2024 року обсяг непрямого експорту з ЄС до Росії через посередників становив близько 6% від довоєнного рівня. Для порівняння: з вересня 2022 року по січень 2024 року цей показник коливався в межах 13-24% щомісяця.

Зміна тенденції відбулася саме у 2024 році завдяки посиленню санкцій та запровадженню відповідальності експортерів за випадки, коли вони знали або мали знати про можливий обхід через треті країни.

Автори дослідження підкреслюють, що наведені оцінки стосуються лише непрямих поставок через посередницькі країни. Інші способи обходу санкцій ‒ контрабанда приватними особами, використання фальшивих даних про товари чи країну походження ‒ до аналізу не включені.

Як повідомлялося, Європейська комісія планує, щоб 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії був затверджений до 24 лютого ‒ річниці початку повномасштабного вторгнення. Метою є посилення тиску на Москву та примус до припинення війни.

Євросоюз запропонував розширити санкційний режим, включивши до нього порти в Грузії та Індонезії, які задіяні в операціях із російською нафтою. Це стане першим випадком, коли ЄС запровадить обмеження проти портової інфраструктури третіх країн.