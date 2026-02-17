ЄС прагне ухвалити 20-й пакет санкцій проти РФ до 24 лютого попри дискусії, - Єврокомісія

Європейська комісія розраховує на затвердження 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого, щоб посилити тиск на Москву та примусити її припинити війну.

Про це заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, Єврокомісія не змінила планів щодо ухвалення нового санкційного пакета до 24 лютого.

"Ми продовжуємо чинити постійний тиск на Росію, щоб вона припинила свою агресивну війну проти України. Ми й далі працюємо над заходами, спрямованими на позбавлення Росії коштів, товарів і технологій, що підтримують її війну проти України. Це дійсно включає 20-й пакет, про який ви згадали, і ми справді прагнемо ухвалити його до 24 лютого, як зазначила висока представниця на останньому засіданні Ради ЄС у закордонних справах", - повідомив речник.

Йдеться про позицію високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, яка раніше заявляла про намір схвалити пакет до річниці вторгнення.

Ель-Ануні не став коментувати деталі дискусій між державами-членами, зазначивши лише, що країни ЄС продовжують обговорення документа.

"Факт, що Росія наполягає на скасуванні санкцій ЄС, свідчить про те, що вони б'ють по російській економіці. А тому нам потрібно продовжувати наш тиск, і ми будемо продовжувати це робити", - наголосив він.

Що передувало?

Європейський Союз запропонував розширити санкції проти Росії, включивши до них порти в Грузії та Індонезії за операції з російською нафтою. Це буде перший випадок, коли блок запровадить санкції проти портів в третіх країнах.

Узгодження 20-го пакету санкцій ЄС проти РФ може затриматися через позицію Угорщини.

Також, окрім Угорщини, Греції та Мальти, проти окремих положень 20-го пакета санкцій ЄС щодо Росії виступили також Італія та Іспанія.

