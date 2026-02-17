2 976 14

Каллас розповсюдила серед країн ЄС документ із вимогами до Росії щодо миру з Україною, - ЗМІ

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас поширила серед держав-членів Євросоюзу документ із переліком поступок, на які має піти Росія під час дипломатичних переговорів з Україною за посередництва США.

Про це повідомляє Radio Free Europe/Radio Liberty, яке ознайомилося з текстом документа, передає Цензор.НЕТ.

У документі під назвою "Основні європейські інтереси у забезпеченні всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру і безпеки континенту" наголошується, що не може бути миру чи безпеки "без ЄС за столом переговорів та без урахування основних інтересів ЄС". Видання характеризує підхід як "максималістський".

Один із європейських дипломатів зазначив, що Брюссель фактично відповідає на "максималістські вимоги" Москви до України. Інший чиновник підкреслив: досягнення миру передбачає не лише поступки Києва, а й конкретні кроки з боку Росії.

Територіальна цілісність і демілітаризація

У розділі "Росія поважатиме незалежність, суверенітет та територіальну цілісність держав" йдеться, що у разі обмеження чисельності українських військ або їхнього виведення з окремих районів, аналогічні кроки має здійснити і Росія.

Також документ містить вимогу не допускати "де-юре" визнання окупованих українських територій та передбачає їхню демілітаризацію.

Безпека Європи та Білорусь

У розділі "Безпечна та стабільна Європа" вимагається, щоб Росія припинила дезінформаційні кампанії, саботаж, кібератаки, порушення повітряного простору та втручання у вибори в країнах Європи та сусідніх державах.

Окремо зазначено вимогу щодо відсутності ядерної зброї в Білорусі та заборони на російську військову присутність і розгортання сил у Білорусі, Україні, Молдові, Грузії та Вірменії.

Воєнні злочини, репарації та внутрішня політика РФ

Документ підкреслює необхідність відсутності амністії за воєнні злочини та надання міжнародним слідчим доступу до місць їх імовірного скоєння. Також наголошується, що російське внутрішнє законодавство не може переважати міжнародні зобов’язання.

Щодо репарацій, ЄС вимагає, щоб Росія компенсувала збитки та долучилася до відбудови України, а також відшкодувала шкоду європейським державам і компаніям та екологічні втрати.

Останній блок вимог стосується внутрішньої ситуації в Росії: проведення вільних і чесних виборів під міжнародним моніторингом, звільнення політичних в’язнів, повернення депортованих цивільних і дітей, забезпечення свободи ЗМІ, скасування закону про "іноземних агентів", припинення фальсифікації історії, а також повна співпраця у розслідуванні вбивств опозиційних лідерів Олексія Навального та Бориса Нємцова.

Очікується, що документ обговорять посли ЄС 17 лютого, а окремі його положення можуть винести на розгляд міністрів закордонних справ блоку під час зустрічі в Брюсселі 23 лютого.

Топ коментарі
А США сторона конфлікту? То яке право вони тоді мають лізти в переговори,судячи з вашої логіки?
Украіна знаходиться в Європі, тому Європа має повне право бути за столом переговорів.
17.02.2026 16:32
Вони не сторона конфлікту,як вони можуть щось вимагати?
17.02.2026 16:18
Розповсюдити - мало.
Євросоюз з цими вимогами повинен сам сісти за стіл як один із учасників переговорів.
17.02.2026 16:16
Розповсюдити - мало.
Євросоюз з цими вимогами повинен сам сісти за стіл як один із учасників переговорів.
17.02.2026 16:16
Вони не сторона конфлікту,як вони можуть щось вимагати?
17.02.2026 16:18
Та вони і не вимагають, просто час тягнуть.
17.02.2026 16:20
А США сторона конфлікту? То яке право вони тоді мають лізти в переговори,судячи з вашої логіки?
Украіна знаходиться в Європі, тому Європа має повне право бути за столом переговорів.
17.02.2026 16:32
Це не про право, а про вплив. США, як і Європа, мають вплив на можливість України продовжувати війну, це очевидно. А от цікаво, що Європа, виходить, має вплив на можливість завершити війну?
17.02.2026 16:37
Ну так кум и сват от сша там учавствуют , почему Европе нельзя ?
сша тоже не сторона конфликта, а требуют от Украины капитуляции …
17.02.2026 16:33
почитай вимоги-ультиматуми ***** перед повномасштабним вторгненням, а також від червня 2024року, не згадаю якого місяця 2025року (тобто - неодноразові ультматуми), вже не кажучи за подібні від мериня кантаряна та піздькова - і ти зрозумієщ, що Євросоюз також є "стороною конфлікту", бо ті ультиматуми і їх стосуються.
17.02.2026 16:37
А так, як вимагає трампакс, чи америка вже сторона конфлікту?
17.02.2026 17:11
Європа має вимоги, без виконання яких не дозволить заключити мир? Цікаво, яйки боневтіка мабудь міцно тримають.
17.02.2026 16:20
еще годика 1.5-2 выжать по максимуму времени и ресурсов можно😎
17.02.2026 17:07
вони вимагають , россія на вимоги чихає .що далі? а нічого. чергове балабольство аби балаболити
17.02.2026 16:21
Ще раз прочитав - і не знайшов пункту-вимоги до касапів звільнити всі окуповані території України в її міжнародно визнаних кордонах 1991-14року (включно з Кримом). і що за затягувння такого звільнення на касапів мають накладатися подальші санкції аж до ембарго.

Цей документ треба доопрацбовувати саме в такому контексті.

Цей документ треба доопрацбовувати саме в такому контексті.
17.02.2026 16:34
Також документ містить вимогу не допускати "де-юре"
Так росія зшита з таких територій
17.02.2026 16:43
🤣🤣🤣
17.02.2026 17:05
 
 