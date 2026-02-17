Каллас розповсюдила серед країн ЄС документ із вимогами до Росії щодо миру з Україною, - ЗМІ

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас поширила серед держав-членів Євросоюзу документ із переліком поступок, на які має піти Росія під час дипломатичних переговорів з Україною за посередництва США.

Про це повідомляє Radio Free Europe/Radio Liberty, яке ознайомилося з текстом документа, передає Цензор.НЕТ.

У документі під назвою "Основні європейські інтереси у забезпеченні всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру і безпеки континенту" наголошується, що не може бути миру чи безпеки "без ЄС за столом переговорів та без урахування основних інтересів ЄС". Видання характеризує підхід як "максималістський".

Один із європейських дипломатів зазначив, що Брюссель фактично відповідає на "максималістські вимоги" Москви до України. Інший чиновник підкреслив: досягнення миру передбачає не лише поступки Києва, а й конкретні кроки з боку Росії.

Територіальна цілісність і демілітаризація

У розділі "Росія поважатиме незалежність, суверенітет та територіальну цілісність держав" йдеться, що у разі обмеження чисельності українських військ або їхнього виведення з окремих районів, аналогічні кроки має здійснити і Росія.

Також документ містить вимогу не допускати "де-юре" визнання окупованих українських територій та передбачає їхню демілітаризацію.

Безпека Європи та Білорусь

У розділі "Безпечна та стабільна Європа" вимагається, щоб Росія припинила дезінформаційні кампанії, саботаж, кібератаки, порушення повітряного простору та втручання у вибори в країнах Європи та сусідніх державах.

Окремо зазначено вимогу щодо відсутності ядерної зброї в Білорусі та заборони на російську військову присутність і розгортання сил у Білорусі, Україні, Молдові, Грузії та Вірменії.

Воєнні злочини, репарації та внутрішня політика РФ

Документ підкреслює необхідність відсутності амністії за воєнні злочини та надання міжнародним слідчим доступу до місць їх імовірного скоєння. Також наголошується, що російське внутрішнє законодавство не може переважати міжнародні зобов’язання.

Щодо репарацій, ЄС вимагає, щоб Росія компенсувала збитки та долучилася до відбудови України, а також відшкодувала шкоду європейським державам і компаніям та екологічні втрати.

Останній блок вимог стосується внутрішньої ситуації в Росії: проведення вільних і чесних виборів під міжнародним моніторингом, звільнення політичних в’язнів, повернення депортованих цивільних і дітей, забезпечення свободи ЗМІ, скасування закону про "іноземних агентів", припинення фальсифікації історії, а також повна співпраця у розслідуванні вбивств опозиційних лідерів Олексія Навального та Бориса Нємцова.

Очікується, що документ обговорять посли ЄС 17 лютого, а окремі його положення можуть винести на розгляд міністрів закордонних справ блоку під час зустрічі в Брюсселі 23 лютого.

