Сибіга зустрівся з Каллас: обговорили мирні зусилля, посилення санкцій проти РФ та членство України в ЄС

Сибіга та Каллас провели зустріч у Мюнхені

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з главою дипломатії Євросоюзу Каєю Каллас.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Три ключові теми зустрічі 

Зустріч сторін була зосереджа на трьох ключових темах:

  • Мирні зусилля та шляхи їх прискорення за участі США та ЄС; 
  • Посилення санкційного тиску на Росію, зокрема якнайшвидше ухвалення потужного 20-го пакета санкцій, заборону на надання морських послуг російському "тіньовому флоту", а також запровадження заборони на в’їзд для учасників російської агресії проти України;
  • Членство України в ЄС як одну з ключових гарантій безпеки для нашої держави та всієї Європи.

Сибіга наголосив, що Україна готова якомога швидше виконати всю необхідну роботу.

Координація кроків 

Міністр також подякував Каллас за її особисті зусилля та відданість, а також Європейському Союзу за всю підтримку, особливо в цей складний зимовий період.

"Ми скоординували кроки напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії та щодо наших майбутніх контактів і заходів", - додав очільник МЗС.

Міністр закордонних справ «нейтральної» Швейцарії Кассіс приїхав до Москви та подарував Лаврову музичну шкатулку з твором Чайковського й додав: «Щоб ви пам'ятали, що росія - частина Європи».

Ось і все !!!
15.02.2026 00:29 Відповісти
Потужному не по чину. Вони з пуйлом і трамплом в вищий комік-лізі.
15.02.2026 00:34 Відповісти
У обдристаних депутатів СН Сибіга не хоче спитати про членство в ЄС?

У ЗЄ, який не подає необхідні закони, Сибіга не хоче спитати про членство в ЄС?
15.02.2026 00:41 Відповісти
15.02.2026 00:58 Відповісти
Як завжди потужно
15.02.2026 11:08 Відповісти
 
 