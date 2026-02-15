Сибига встретился с Каллас: обсудили мирные усилия, усиление санкций против РФ и членство Украины в ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас.

пресс-службу МИД Украины.

Три ключевые темы встречи

Встреча сторон была сосредоточена на трех ключевых темах:

Мирные усилия и пути их ускорения с участием США и ЕС;

Усиление санкционного давления на Россию, в частности - скорейшее принятие мощного 20-го пакета санкций, запрет на предоставление морских услуг российскому "теневому флоту", а также введение запрета на въезд для участников российской агрессии против Украины;

Членство Украины в ЕС как одну из ключевых гарантий безопасности для нашего государства и всей Европы.

Сибига подчеркнул, что Украина готова как можно быстрее выполнить всю необходимую работу.

Координация шагов

Министр также поблагодарил Каллас за ее личные усилия и преданность, а также Европейский Союз за всю поддержку, особенно в этот сложный зимний период.

"Мы скоординировали шаги накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения России и относительно наших будущих контактов и мероприятий", - добавил глава МИД.

