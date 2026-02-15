Сибига встретился с Каллас: обсудили мирные усилия, усиление санкций против РФ и членство Украины в ЕС
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Три ключевые темы встречи
Встреча сторон была сосредоточена на трех ключевых темах:
- Мирные усилия и пути их ускорения с участием США и ЕС;
- Усиление санкционного давления на Россию, в частности - скорейшее принятие мощного 20-го пакета санкций, запрет на предоставление морских услуг российскому "теневому флоту", а также введение запрета на въезд для участников российской агрессии против Украины;
- Членство Украины в ЕС как одну из ключевых гарантий безопасности для нашего государства и всей Европы.
Сибига подчеркнул, что Украина готова как можно быстрее выполнить всю необходимую работу.
Координация шагов
Министр также поблагодарил Каллас за ее личные усилия и преданность, а также Европейский Союз за всю поддержку, особенно в этот сложный зимний период.
"Мы скоординировали шаги накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения России и относительно наших будущих контактов и мероприятий", - добавил глава МИД.
Міністр закордонних справ «нейтральної» Швейцарії Кассіс приїхав до Москви та подарував Лаврову музичну шкатулку з твором Чайковського й додав: «Щоб ви пам'ятали, що росія - частина Європи».
Ось і все !!!
У ЗЄ, який не подає необхідні закони, Сибіга не хоче спитати про членство в ЄС?