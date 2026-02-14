Пленкович об ускоренном вступлении Украины в ЕС: Откроет дискуссию относительно других стран-кандидатов

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович считает, что разработка нового подхода к вступлению Украины в ЕС возможна, но нельзя недооценивать сложность этого процесса.

Об этом он сказал на "Украинском ланче" на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Решение коснется не только Украины

Пленкович прокомментировал заявление еврокомиссара Марты Кос о том, что Европа должна разработать новый подход к расширению, чтобы сделать возможным быстрое "геополитическое" вступление Украины в ЕС.

"Но для этого нужно принять политическое решение. И это будет реально прорыв, решение с большим значением, потому что оно будет не об Украине. Потому что если будет введен "ускоренный подход", то это откроет дискуссию по всем другим странам-кандидатам", - заявил глава правительства Хорватии.

Также он пояснил, что вступление Украины и еще нескольких стран повлияет на европейские процессы принятия решений.

"Украина – очень большая страна, немного меньше Испании в смысле голосов", – добавил Пленкович.

Кроме того, по словам политика, необходимо учесть влияние Украины на бюджет ЕС и ключевые европейские фонды.

"Большинство государств-членов поддерживает вступление, но мы должны сделать это технически осторожно, чтобы не создать в ЕС большой дисбаланс", – заявил премьер Хорватии.

"Креативный подход, который позволит это сделать – возможен, но я отмечаю, что это чрезвычайно сложный и тонкий процесс. Нельзя воспринимать, будто решение уже в кармане, на этапе, когда есть только обсуждение в СМИ или даже какие-то первые драфты документов", – добавил Пленкович.

