459 12

Кос о вступлении Украины в Евросоюз в 2027 году: ЕС необходимо преодолеть разрыв между действующей методологией и геополитическими вызовами

Еврокомиссар Кос вступление Украины в ЕС в 2027 году

Украина согласно текущей методологии вступления в Европейский Союз, которая была разработана "для мирного времени", не сможет стать его членом до 2027 года, но с учетом геополитических вызовов такую ситуацию нужно менять.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявила европейская комиссар по вопросам расширения Марта Кос на "Украинском ланче", организованном в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Украина уже внесла вклад в развитие Европы

В частности, Кос подчеркнула, что Украина уже сейчас "внесла положительный вклад в развитие Европы", заставив ЕС переосмыслить приоритеты и, в частности, вернула расширение в повестку дня.

"Во-вторых, мы снова осознали, насколько важна безопасность в Европе. Возможно, мы об этом забыли", – добавила она.

Читайте также: Вступление Украины в ЕС уже в следующем году предусмотрено планом по завершению войны, – Вучич

Методология вступления создана для мира

Кос отметила, что по нынешней нормативной базе ЕС невозможно выполнить те задачи, которые ставит перед собой Украина.

"Методология, которую мы сейчас используем, создана для мира. Она создана для времен, когда есть куча времени, чтобы страна могла провести все необходимые реформы. Швеция, например, была самой развитой страной, которая подала заявку на членство в ЕС – но даже Швеции понадобилось три года", – напомнила она.

Нужно искать решение

По словам еврокомиссара, учитывая нынешнюю методологию, 1 января 2027 года вступление невозможно.

Читайте: Германия считает реалистичным определение даты вступления Украины в ЕС, - Писториус

"Но мы должны найти решение, как преодолеть разрыв между действующей методологией и геополитическими вызовами. Мы не можем больше ждать", – добавила она.

Также Кос отметила, что дискуссии об этом уже начались, но воздержалась от их детализации.

Она подчеркнула, что вступление Украины в Европейский Союз следует воспринимать не только как расширение, но и как геополитическую необходимость.

"Это – объединение Европы, и впервые в истории мы имеем возможность, если все сделаем правильно, объединить Европу. И это гораздо важнее, чем просто расширение", – заявила еврокомиссар.

Читайте также: Украина сделает все, чтобы быть технически готовой к вступлению в ЕС к 2027 году, - Зеленский

Топ комментарии
+1
Потрібно змиритися,що в Україні нічого не зміниться і прийняти в ЄС .Пацієнт невиліковний
показать весь комментарий
14.02.2026 17:44 Ответить
+1
Ну, тобто необхідно подолати якусь ***** для якоїсь *****.'? *****,ну як зробити коридори для кацапні на Європу?
показать весь комментарий
14.02.2026 17:56 Ответить
+1
какие вісокие слова....бла,бла,бла
показать весь комментарий
14.02.2026 18:12 Ответить
Фу
показать весь комментарий
14.02.2026 18:40 Ответить
Будем в ЕС, но по другой методологии. Нам сделают свой маленький ЕС, детский. Понарошку, чтоб потренировались. Отдельно от взрослых.))
показать весь комментарий
14.02.2026 18:13 Ответить
Вступ буде не раніше 2057 р. Але за умови негайного відсторонення ЗЕшмарклі навесні 2026. Бо інакше все розвалить
показать весь комментарий
14.02.2026 18:20 Ответить
Як красиво обгорнули неможливість прийняти в ЄС корупцію української міндіч-влади.
показать весь комментарий
14.02.2026 18:32 Ответить
Не мусольте тему з ЄС, в ЄС Україна вступить тільки після закінчення війни та звільнення усіх своїх територій, без цього нікуди Україна не вступить!
показать весь комментарий
14.02.2026 18:33 Ответить
Саме так!!
показать весь комментарий
14.02.2026 18:35 Ответить
Права людини?Не ми нечули! Ну так ідіть на
показать весь комментарий
14.02.2026 18:35 Ответить
Інтелігентно послали пішки, шо не ясно?
показать весь комментарий
14.02.2026 18:47 Ответить
 
 