Кос о вступлении Украины в Евросоюз в 2027 году: ЕС необходимо преодолеть разрыв между действующей методологией и геополитическими вызовами

Украина согласно текущей методологии вступления в Европейский Союз, которая была разработана "для мирного времени", не сможет стать его членом до 2027 года, но с учетом геополитических вызовов такую ситуацию нужно менять.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявила европейская комиссар по вопросам расширения Марта Кос на "Украинском ланче", организованном в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Украина уже внесла вклад в развитие Европы

В частности, Кос подчеркнула, что Украина уже сейчас "внесла положительный вклад в развитие Европы", заставив ЕС переосмыслить приоритеты и, в частности, вернула расширение в повестку дня.

"Во-вторых, мы снова осознали, насколько важна безопасность в Европе. Возможно, мы об этом забыли", – добавила она.

Методология вступления создана для мира

Кос отметила, что по нынешней нормативной базе ЕС невозможно выполнить те задачи, которые ставит перед собой Украина.

"Методология, которую мы сейчас используем, создана для мира. Она создана для времен, когда есть куча времени, чтобы страна могла провести все необходимые реформы. Швеция, например, была самой развитой страной, которая подала заявку на членство в ЕС – но даже Швеции понадобилось три года", – напомнила она.

Нужно искать решение

По словам еврокомиссара, учитывая нынешнюю методологию, 1 января 2027 года вступление невозможно.

"Но мы должны найти решение, как преодолеть разрыв между действующей методологией и геополитическими вызовами. Мы не можем больше ждать", – добавила она.

Также Кос отметила, что дискуссии об этом уже начались, но воздержалась от их детализации.

Она подчеркнула, что вступление Украины в Европейский Союз следует воспринимать не только как расширение, но и как геополитическую необходимость.

"Это – объединение Европы, и впервые в истории мы имеем возможность, если все сделаем правильно, объединить Европу. И это гораздо важнее, чем просто расширение", – заявила еврокомиссар.

