УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9825 відвідувачів онлайн
Новини Вступ України до ЄС
868 12

Кос про вступ України до Євросоюзу в 2027 році: ЄС необхідно подолати розрив між чинною методологією та геополітичними викликами

Єврокомісарка Кос вступ України до ЄС в 2027 році

Україна згідно з поточною методологією вступу до Європейського Союзу, яка була розроблена "для мирного часу", не зможе стати його членом до 2027 року, але з урахуванням геополітичних викликів таку ситуацію потрібно змювати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос на "Українському ланчі", організованому в межах Мюнхенської безпекової конференції.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Україна вже зробила внесок у розвиток Європи

Так, Кос наголосила, що Україна вже зараз "зробила позитивний внесок у розвиток Європи", змусивши ЄС переосмислити пріоритети і, зокрема, повернула розширення до порядку денного.

"По-друге, ми знову усвідомили, наскільки важлива безпека в Європі. Можливо, ми про це забули", – додала вона.

Також читайте: Вступ України до ЄС вже наступного року передбачений планом щодо завершення війни,- Вучич

Методологія вступу створена для миру

Кос зауважила, що за нинішньою нормативною базою ЄС неможливо виконати ті задачі, які ставить перед собою Україна.

"Методологія, яку ми зараз використовуємо, створена для миру. Вона створена для часів, коли є купа часу, щоб країна могла провести всі необхідні реформи. Швеція, наприклад, була найрозвиненішою країною, яка подала заявку на членство в ЄС – але навіть Швеції знадобилося три роки", – нагадала вона.

Потрібно шукати рішення

За словами єврокомісарки, з огляду на нинішню методологію, 1 січня 2027 року вступ неможливий.

Читайте: Німеччина вважає реалістичним визначення дати вступу України до ЄС, - Пісторіус

"Але ми маємо знайти рішення, як подолати розрив між чинною методологією та геополітичними викликами. Ми не можемо більше чекати", – додала вона.

Також Кос зазначила, що дискусії про це вже розпочалися, але утрималася від їхньої деталізації.

Вона наголосила, що вступ України до Європейського Союзу варто сприймати не лише як розширення, а й як геополітичну необхідність.

"Це – об'єднання Європи, і вперше в історії ми маємо можливість, якщо все зробимо правильно, об'єднати Європу. І це набагато важливіше, ніж просто розширення", – заявила єврокомісарка.

Також читайте: Україна зробить все, щоб технічно бути готовою до вступу в ЄС до 2027 року, - Зеленський

Автор: 

членство в ЄС (1496) Євросоюз (15094) Кос Марта (56)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Потрібно змиритися,що в Україні нічого не зміниться і прийняти в ЄС .Пацієнт невиліковний
показати весь коментар
14.02.2026 17:44 Відповісти
+1
Ну, тобто необхідно подолати якусь ***** для якоїсь *****.'? *****,ну як зробити коридори для кацапні на Європу?
показати весь коментар
14.02.2026 17:56 Відповісти
+1
какие вісокие слова....бла,бла,бла
показати весь коментар
14.02.2026 18:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потрібно змиритися,що в Україні нічого не зміниться і прийняти в ЄС .Пацієнт невиліковний
показати весь коментар
14.02.2026 17:44 Відповісти
Фу
показати весь коментар
14.02.2026 18:40 Відповісти
Ну, тобто необхідно подолати якусь ***** для якоїсь *****.'? *****,ну як зробити коридори для кацапні на Європу?
показати весь коментар
14.02.2026 17:56 Відповісти
какие вісокие слова....бла,бла,бла
показати весь коментар
14.02.2026 18:12 Відповісти
Будем в ЕС, но по другой методологии. Нам сделают свой маленький ЕС, детский. Понарошку, чтоб потренировались. Отдельно от взрослых.))
показати весь коментар
14.02.2026 18:13 Відповісти
Вступ буде не раніше 2057 р. Але за умови негайного відсторонення ЗЕшмарклі навесні 2026. Бо інакше все розвалить
показати весь коментар
14.02.2026 18:20 Відповісти
Як красиво обгорнули неможливість прийняти в ЄС корупцію української міндіч-влади.
показати весь коментар
14.02.2026 18:32 Відповісти
Не мусольте тему з ЄС, в ЄС Україна вступить тільки після закінчення війни та звільнення усіх своїх територій, без цього нікуди Україна не вступить!
показати весь коментар
14.02.2026 18:33 Відповісти
Саме так!!
показати весь коментар
14.02.2026 18:35 Відповісти
Права людини?Не ми нечули! Ну так ідіть на
показати весь коментар
14.02.2026 18:35 Відповісти
Інтелігентно послали пішки, шо не ясно?
показати весь коментар
14.02.2026 18:47 Відповісти
 
 