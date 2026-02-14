Кос про вступ України до Євросоюзу в 2027 році: ЄС необхідно подолати розрив між чинною методологією та геополітичними викликами

Україна згідно з поточною методологією вступу до Європейського Союзу, яка була розроблена "для мирного часу", не зможе стати його членом до 2027 року, але з урахуванням геополітичних викликів таку ситуацію потрібно змювати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос на "Українському ланчі", організованому в межах Мюнхенської безпекової конференції.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Україна вже зробила внесок у розвиток Європи

Так, Кос наголосила, що Україна вже зараз "зробила позитивний внесок у розвиток Європи", змусивши ЄС переосмислити пріоритети і, зокрема, повернула розширення до порядку денного.

"По-друге, ми знову усвідомили, наскільки важлива безпека в Європі. Можливо, ми про це забули", – додала вона.

Також читайте: Вступ України до ЄС вже наступного року передбачений планом щодо завершення війни,- Вучич

Методологія вступу створена для миру

Кос зауважила, що за нинішньою нормативною базою ЄС неможливо виконати ті задачі, які ставить перед собою Україна.

"Методологія, яку ми зараз використовуємо, створена для миру. Вона створена для часів, коли є купа часу, щоб країна могла провести всі необхідні реформи. Швеція, наприклад, була найрозвиненішою країною, яка подала заявку на членство в ЄС – але навіть Швеції знадобилося три роки", – нагадала вона.

Потрібно шукати рішення

За словами єврокомісарки, з огляду на нинішню методологію, 1 січня 2027 року вступ неможливий.

Читайте: Німеччина вважає реалістичним визначення дати вступу України до ЄС, - Пісторіус

"Але ми маємо знайти рішення, як подолати розрив між чинною методологією та геополітичними викликами. Ми не можемо більше чекати", – додала вона.

Також Кос зазначила, що дискусії про це вже розпочалися, але утрималася від їхньої деталізації.

Вона наголосила, що вступ України до Європейського Союзу варто сприймати не лише як розширення, а й як геополітичну необхідність.

"Це – об'єднання Європи, і вперше в історії ми маємо можливість, якщо все зробимо правильно, об'єднати Європу. І це набагато важливіше, ніж просто розширення", – заявила єврокомісарка.

Також читайте: Україна зробить все, щоб технічно бути готовою до вступу в ЄС до 2027 року, - Зеленський