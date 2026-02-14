Пленкович про прискорений вступ України до ЄС: Відкриє дискусію щодо інших країн-кандидатів

Пленкович: Вступ України до ЄС відкриє складну дискусію щодо інших кандидатів

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович вважає, що розробка нового підходу щодо вступу України в ЄС є можливою, але не можна недооцінювати складність цього процесу.

Про це він сказав на "Українському ланчі" на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Рішення зачепить не лише Україну 

Пленкович прокоментував заяву Єврокомісарки Марти Кос про те, що Європа має розробити новий підхід до розширення, щоби зробити можливим швидкий "геополітичний" вступ України в ЄС.

"Але для цього потрібно прийняти політичне рішення. І це буде реально прорив, рішення з великим значенням, бо воно буде не про Україну. Бо якщо буде запроваджений "прискорений підхід", то це відкриє дискусію щодо всіх інших країн-кандидатів",- заявив очільник уряду Хорватії.

Також він пояснив, що вступ України і ще кількох країн вплине на європейські процеси ухвалення рішень. 

"Україна – дуже велика країна, трохи менша за Іспанію у сенсі голосів", – додав Пленкович.

Крім того, за словами політика, необхідно врахувати вплив України на бюджет ЄС та ключові європейські фонди.

"Більшість держав-членів підтримує вступ, але ми повинні зробити це технічно обережно, щоб не створити в ЄС великий дисбаланс", – заявив прем'єр Хорватії.

"Креативний підхід, який дозволить це зробити – можливий, але я зазначаю, що це надзвичайно складний і тонкий процес. Не можна сприймати, ніби рішення вже у кишені, на етапі, коли є лише обговорення у ЗМІ або навіть якісь перші драфти документів", - додав Пленкович.

Хорватія (322) Євросоюз (15094) Пленкович Андрій (42)
А что, другие страны тоже воюют как Украина?
14.02.2026 19:13 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/14899 Петро Порошенко:
Відбулась вже традиційна тепла зустріч з Премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Плєнковічем (на полях Мюнхенської безпекової конференції).
Розповів йому, як виживають українці без тепла і світла під щоденними бомбардуваннями, як бракує нам зброї і наскільки важливо, щоб Європа була сильною сьогодні. Це не лише російська агресія проти України, це агресія проти всієї Європи.
Закликав Голову хорватського уряду активно лобіювати посилення військової та економічної підтримки України. Мова про швидке схвалення Європейською Радою кредиту на 90 млрд євро на 2026-2027 роки та конфіскацію заморожених російських активів.
Ми обмінялися також думками щодо перспектив та перешкод на шляху реалізації ініціативи про прискорене членство України в Європейському Союзі.
14.02.2026 19:15 Відповісти
Не буде ніякого прискореного вступу України до ЄС, допоки не буде завершена війна зі звільненням усіх українських територій!
14.02.2026 20:42 Відповісти
Але саме закінчення війни і ставиться за мету включення України до ЄС. От якщо війна завершиться знову повилазять гандони, що проти цього.
Зі. Це лише моя особиста думка.
17.02.2026 01:56 Відповісти
Немає ніяких причин для дискусії щодо інших країн, допоки на них не нападе скажений Мордор.
14.02.2026 21:04 Відповісти
 
 