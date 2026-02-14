Пленкович про прискорений вступ України до ЄС: Відкриє дискусію щодо інших країн-кандидатів

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович вважає, що розробка нового підходу щодо вступу України в ЄС є можливою, але не можна недооцінювати складність цього процесу.

Про це він сказав на "Українському ланчі" на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рішення зачепить не лише Україну

Пленкович прокоментував заяву Єврокомісарки Марти Кос про те, що Європа має розробити новий підхід до розширення, щоби зробити можливим швидкий "геополітичний" вступ України в ЄС.

"Але для цього потрібно прийняти політичне рішення. І це буде реально прорив, рішення з великим значенням, бо воно буде не про Україну. Бо якщо буде запроваджений "прискорений підхід", то це відкриє дискусію щодо всіх інших країн-кандидатів",- заявив очільник уряду Хорватії.

Також він пояснив, що вступ України і ще кількох країн вплине на європейські процеси ухвалення рішень.

"Україна – дуже велика країна, трохи менша за Іспанію у сенсі голосів", – додав Пленкович.

Читайте також: Кос про вступ України до Євросоюзу в 2027 році: ЄС необхідно подолати розрив між чинною методологією та геополітичними викликами

Крім того, за словами політика, необхідно врахувати вплив України на бюджет ЄС та ключові європейські фонди.

"Більшість держав-членів підтримує вступ, але ми повинні зробити це технічно обережно, щоб не створити в ЄС великий дисбаланс", – заявив прем'єр Хорватії.

"Креативний підхід, який дозволить це зробити – можливий, але я зазначаю, що це надзвичайно складний і тонкий процес. Не можна сприймати, ніби рішення вже у кишені, на етапі, коли є лише обговорення у ЗМІ або навіть якісь перші драфти документів", - додав Пленкович.

Читайте також: Україна зробить все, щоб технічно бути готовою до вступу в ЄС до 2027 року, - Зеленський