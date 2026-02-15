УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9861 відвідувач онлайн
Новини Членство України в ЄС
5 852 71

Каллас: ЄС не готовий назвати Україні конкретну дату вступу

Каллас про вступ до ЄС: Конкретної дати для України поки немає

Країни-члени Євросоюзу поки не готові надати Україні конкретну дату її вступу до блоку.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас на полях Мюнхенської конференції з безпеки, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

ЄС не готовий озвучити конкретну дату

"Моє відчуття таке, що держави-члени не готові назвати конкретну дату", - заявила Каллас.

Топдипломатка зазначила, що попереду багато роботи, проте пріоритетом і нагальною потребою залишається рух уперед, щоб показати, що "Україна - це частина Європи".

Читайте також: Україна зробить все, щоб технічно бути готовою до вступу в ЄС до 2027 року, - Зеленський

Безпека Європи "починається в Україні"

Також Каллас наголосила на важливості посилення обороноздатності й відповідно геополітичної ваги ЄС.

"Існує нагальна потреба повернути європейську суб'єктність", - заявила топдипломатка ЄС, додавши, що безпека Європи "починається в Україні".

Говорячи про необхідність завершення війни, Каллас закликала до тверезого погляду на РФ.

"Дивімося на Росію тверезо. Росія не є наддержавою", - зазначила вона, назвавши країну-агресорку "надламаною".

На її переконання, найбільша загроза зараз полягає в тому, що Росія може "отримати за столом переговорів більше, ніж вона досягла на полі бою".

Крім того, Каллас наголосила, що чисельність російської армії має бути обмежена, а Москва повинна виплатити репарації та понести відповідальність за скоєні нею воєнні злочини в Україні.

Читайте також: Між державами-членами ЄС немає згоди щодо конкретної дати вступу України до Євросоюзу, - Рінкевичс

Автор: 

Євросоюз (15098) Каллас Кая (510)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Це могло стати несподіванкою лише для зеленського в його віртуальному світі!
показати весь коментар
15.02.2026 17:07 Відповісти
+14
показати весь коментар
15.02.2026 18:02 Відповісти
+10
Тобто у НАТО не беруть , а зараз і у ЄС не беруть
агенти ***** працюють непокладая рук
показати весь коментар
15.02.2026 17:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто у НАТО не беруть , а зараз і у ЄС не беруть
агенти ***** працюють непокладая рук
показати весь коментар
15.02.2026 17:02 Відповісти
То так було задумано.
Вже давно.
показати весь коментар
15.02.2026 17:09 Відповісти
з міндічГейтами , Баканов Гейтами , ЧернишовГейтман, ШурмаГейтами не візьмуть ніколи , вони ж , не амеби 73% , які вірять , що " двушечок на москву " , на спонсорство террору Зейло не переганяло Кубометри готівки , платників податків, зафіксовані не сидитьі не конфісковані мільярди , навпаки порношут , з шкіри лізє і бреше в очі Вмі ойго 5-6 менеджерів , виявилися мегамародерами на крові : Резніков , Умеров, Шефіри , Шурма, ермак, Галущегко, грінкевич, міндіч цукермани Всі до єдиного , 7 років шут бреше , всім в очі і підробляє для террористів
показати весь коментар
15.02.2026 17:55 Відповісти
зейло , все робив ,викареживувся , щоб заблокувати , вступ до ЕС і НАТО Для піару , нахрапом хотів брати , алє не вийдє , доки зеНостра не будє за ґратами Алє ж - неспроста Кравченко генпрокурор - зрадник Буквально всі ойго підручні - кроти , гниди , троянськи віслюки і мародери
показати весь коментар
15.02.2026 18:04 Відповісти
СБУ ВИКЛИКАЛА НА ДОПИТ ЕКСДЕПУТАТА КРИВЕЦЬКОГО ПІСЛЯ КРИТИКИ ВЛАДИ В ІНТЕРВ'Ю Повістку бізнесмену вручили прямо на дорозі.

Підприємця, члена партії «Свобода» та https://zn.ua/ukr/POLITICS/u-borotbi-za-lviv-zijshlisja-interesi-sadovoho-i-benefitsiariv-svobodi-i-jes.html спонсора політсили Ігоря Кривецькоговикликали на допит до Служби безпеки України після інтерв'ю Яніні Соколовій, https://www.facebook.com/gaidaisergii/posts/pfbid037Vj62oCH3Pgj87XYhkLRjm9gVewK3BLLQqy15kvKDBjCbuFHEzBS2BnyniVi4aXpl повідомив головний продюсер Youtube-каналу ProUA Сергій Гайдай.

«У нас вийшло інтерв'ю Яніни Соколової з Ігорем Кривецьким. А через декілька днів працівники Служби безпеки України затримали його просто на дорозі до Києва. Провели обшук автомобіля та вручили повістку на допит до СБУ. Причина відкриття провадження щодо Ігоря наступна: «Перешкоджання роботі ЗСУ шляхом озвучення висловлювань в інтерв'ю Яніні Соколовій», - написав Гайдай в Facebook.

У https://www.youtube.com/watch?v=WcmOuNSueYM інтерв'ю із Соколовою Кривецький критикував економічну ситуацію в країні та заявляв про необхідність зміни влади і приходу до неї нових людей. Також як співзасновник батальйонів «Свобода» і «Карпатська Січ» заявляв про необхідність посилення армії, розмірковував про неефективність методів мобілізації та небажання влади викорінювати корупцію.



https://zn.ua/ukr/anticorruption/sbu-vidmovilasja-perevirjati-dopusk-do-derzhtajemnitsi-zastupnitsi-henprokurora-vdovichenko-brat-jakoji-pratsjuje-v-prokuraturi-rf-tspk.html СБУ відмовилася перевіряти допуск до держтаємниці заступниці генпрокурора Вдовиченко - ЦПК

Після отримання повістки від СБУ Кривецький https://www.youtube.com/watch?v=6Kasls9MyLE&t=4s висловив обурення щодо статті, за якою його затримали, та сказав, що вважає це спробою влади контролювати свободу слова. Також він додав, що влада може готуватись до виборів і уже намагається усунути конкурентів через тиск на політичні сили.

Політик додав, що готовий пройти перевірку за статтею «перешкоджання роботі ЗСУ», але хоче, щоб таку саму перевірку пройшли всі чиновники, до яких у суспільства з цього приводу є багато запитань. Його допит призначений на понеділок, 16 лютого, об 11:00.

А Трамп у США закрив соціологічні опитуваання - його теж ЄС до себе не бере

давно кажу - дві копії ЛІДАРІВ , причому здирають все в ХЙЛА
показати весь коментар
15.02.2026 18:07 Відповісти
А тепер Стерненко ВИХАДІ на канадл Яніни... ну -ну скажи своє різке слово!
показати весь коментар
15.02.2026 18:13 Відповісти
Думаю вся справа в президенті Америка , залишилося менше 3 років протриматися ...
Якщо прийде проукраїнська лоббі людина це буде зроблено негайно... Але також і у нас повинно прийти до влади проукраїнське лоббі ...
поки що зірки не зійшлися , але зійдутьсЯ
показати весь коментар
15.02.2026 17:05 Відповісти
🤡
показати весь коментар
15.02.2026 17:38 Відповісти
Це могло стати несподіванкою лише для зеленського в його віртуальному світі!
показати весь коментар
15.02.2026 17:07 Відповісти
Крім того, Каллас наголосила, що чисельність російської армії має бути обмежена, а Москва повинна виплатити репарації та понести відповідальність за скоєні нею воєнні злочини в Україні.

Джерело: https://censor.net/ua/n3600696
показати весь коментар
15.02.2026 17:10 Відповісти
Колись Німеччині забороняли армію і військові заводи .
пора це зробити для раши, бо вона несе смерть повсьому світу
показати весь коментар
15.02.2026 17:11 Відповісти
Ага, давай зроби. Танкерний флот заблокувати сцикотно, зате ротом обмежувати російську армію смачно.
показати весь коментар
15.02.2026 17:39 Відповісти
За своим ртом следи повнимательнее.
показати весь коментар
15.02.2026 21:20 Відповісти
калас/вс/фондерляйн
хто кого?
я, за молоду, сексі каллас!!!!
а, ви?
показати весь коментар
15.02.2026 17:11 Відповісти
Если это "сексi" я вам сочувствую.
показати весь коментар
15.02.2026 18:26 Відповісти
Жарти не допомогли, скільки там разів аплодували Зеленському?
показати весь коментар
15.02.2026 17:12 Відповісти
Як тільки, баканов з єрмаком та наумовим, шурмою та приблудами95, будуть в підрозділі СКЕЛЯ, захищати реально Україну, ось тоді й постане питання щодо визначення дати для України!!
показати весь коментар
15.02.2026 17:12 Відповісти
ПАЧІМУУУУУ? - кричить мафія МІНДІЧ+ЄРМАКОРИГИ+ПІНЧУКИ та усі з ними нові олігархи мародери .
показати весь коментар
15.02.2026 17:13 Відповісти
А Деркач з Медведчуком випущені ЗЄБакановщиною у рашці потирає задоволено свої клешні.
показати весь коментар
15.02.2026 17:15 Відповісти
особисто я!!!!

за сексі каллас!
нє!
ну, звісно балтійки, так собі!....
показати весь коментар
15.02.2026 17:14 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2026 17:20 Відповісти
2019 рік ...Ця президентка теж Балтійка - вони такі!!!

ржуть вока зі скумбрією ... над ким вони тоді ржали ? Кривавими виявилися сміхйочки НЕЛОХА .
показати весь коментар
15.02.2026 17:24 Відповісти
2013 - 2026 рік. 13 років з часу Євромайдану....
показати весь коментар
15.02.2026 17:22 Відповісти
А що може згадати НЕЛОХ - ********* палички для отримання елетроенергії , тієї самої, котру сьогодні незахищенною залишила Його мафія...
показати весь коментар
15.02.2026 17:27 Відповісти
Яке місце займала Україна , в рейтингу корумпованості , в 2013 і зараз ...?
От і відповідь на всі питання .
показати весь коментар
15.02.2026 17:28 Відповісти
Ти вважаєш, що Янукович кращий за Зеленського?
показати весь коментар
15.02.2026 18:18 Відповісти
Украина бьется за ЕС с 2004-го, с оранжевой революции.
показати весь коментар
15.02.2026 18:28 Відповісти
Треба тоді починати спочатку з моста до членства, але й не забувати що двері відчинені
показати весь коментар
15.02.2026 17:35 Відповісти
Багато разів говорив повторюсь ще раз - ніяке НАТО чи ЄС нам навіть не світить поки при владі буде ЗЕблазень з його "міндічами" і дай то бог нам вберегти Україну яку роз'їдає з середини ця ЗЕлена смердюча пліснява!
показати весь коментар
15.02.2026 17:41 Відповісти
С Зеленский и его воровитой шайкой , никто не возьмёт Украину в ЕС. Там ведь не адепти секты Зеленского. Они ведь видят какие масштабы коррупцию в Украине . Развёл зеленский с его шоблой.
показати весь коментар
15.02.2026 17:44 Відповісти
Ви там воюйте за європу , щастя здоровйя і всьо такоє .
показати весь коментар
15.02.2026 17:44 Відповісти
Україна воює за свою незалежність,а епонуті,що голосували за ЗЕ в 2019р воюють за Європу,а ещьо проклятая Амєріка
показати весь коментар
16.02.2026 02:36 Відповісти
Один Бог знає конкретну дату, але він не каже
показати весь коментар
15.02.2026 17:49 Відповісти
Зато до 2037 звістно точно не вступить!
показати весь коментар
15.02.2026 17:50 Відповісти
А нашо ЄС ще один орбан чи фіцо? От якщо замість найвеличнішого лідеру племені, коли ми його здихаємся/позбудемось, прийде адекватна проєвропейська людина-лідер, тоді й дату швидко узгодять, ІМХО
показати весь коментар
15.02.2026 17:55 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2026 18:02 Відповісти
100 %
показати весь коментар
15.02.2026 19:36 Відповісти
З понеділка Лідор дасть нові обіцянки. Чогось потужного💩
показати весь коментар
15.02.2026 18:07 Відповісти
Дякуємо....Що не лишили українців мрії. Будемо мріяти далі.
показати весь коментар
15.02.2026 18:17 Відповісти
А от про що ти сам особисто мрієш?
показати весь коментар
15.02.2026 18:25 Відповісти
ЕС нет, но вы держитесь.
показати весь коментар
15.02.2026 18:29 Відповісти
Країни-члени Євросоюзу поки не готові надати Україні конкретну дату її вступу до блоку. але європейські лицемірні покидьки продовжують "словесний понос---Топдипломатка зазначила, що попереду багато роботи, проте пріоритетом і нагальною потребою залишається рух уперед, щоб показати, КУЙЛУ що "Україна - це частина Європи .але бачиш наш рашистський сутинер куйло, ми Твої європейські лахудри.на Твою вимогу Україну в ЄС НЕ ВІЗЬМЕМО....
показати весь коментар
15.02.2026 18:33 Відповісти
да кому нужна разрушенная украна
показати весь коментар
15.02.2026 18:40 Відповісти
А чому це хвилює кацапів?
показати весь коментар
15.02.2026 19:47 Відповісти
дякую пані Каї Каллас за цю правду.
показати весь коментар
15.02.2026 18:40 Відповісти
А не дуже то й треба. Будете ви просити Україну приєднати ваші країни до себе,щоб ви жили у країні. А зараз ЄС- це Орбіт без цукру
показати весь коментар
15.02.2026 18:41 Відповісти
яке може бути ЄС оскільки на ЦН від маскальських коментарів аж зашкалює видно з "букавелів повернулися гниди"ця країна напевно впаде в ступор громадянської війни бо іншого виходу зеро.
показати весь коментар
15.02.2026 18:50 Відповісти
😮😮😮😮😮
показати весь коментар
15.02.2026 19:33 Відповісти
Скільки можна людям вішати лапшу, ніхто ніколи при внутрішніх проблемах, а такі як війна і наче назвати по-іншому не можна. Нікуди це не приведе, тільки при мирному сонячному дні, за відсутності корупції бариг і злодіїв. Головне, куйню цю смуту сіяти потрібно, кому **** це вигідно і навіщо? Вибачте за терміни, але інакше неможливо це чути і читати... Потрібен мир і тільки мир.
показати весь коментар
15.02.2026 18:52 Відповісти
а ви готові пропустити путінські танки а Будапешт і Братиславу?
показати весь коментар
15.02.2026 18:59 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2026 19:06 Відповісти
накуй нам те ес та нато?
морковка перед носом
гидота
показати весь коментар
15.02.2026 19:08 Відповісти
І не бояться таке казати! Зеленський же може й образитись. Він же вважає, що його тотально корумповану державу мають за щастя приймати всюди, куди б йому не захотілося. Дайте нам точну дату вступу, щоб ми до цього часу могли спокійно красти поки "незалежні" від європейських органів керування.
показати весь коментар
15.02.2026 19:24 Відповісти
Не раніше 40 років після здриснення геть оманської кодли .
Ні хто не буде вкладатися і давати доступ країні з корумпованим населенням та недієздатною владою
показати весь коментар
15.02.2026 19:24 Відповісти
То це тільки населення корумповане, а влада ні? Чомусь те ж населення закордоном нікому хабарів не дає.
показати весь коментар
15.02.2026 19:45 Відповісти
Уже и на мокркву денег не осталось? Ишак Оманский без нее никуда не пойдет. Чи оно уже и не сильно надо?
показати весь коментар
15.02.2026 19:51 Відповісти
потому , как такая обуза как украина не нужна, она свою буферную роль выполняет- самоуничтожается
показати весь коментар
15.02.2026 19:52 Відповісти
Ну, ти втік, вважаєш, тебе не стосується, але, схоже на те, нас обрали на роль живого щита. Та ще й всередині країни казна що, тотальна корупція і абсурдна і несправедлива мобілізація, коли навіть у мене в під'їзді 3 офіцери, не воюють, кажуть, що можуть тільки командувати, так і кажуть - нема для мене посади за званням і восом - до побачення. І їх відпускають. А офіцерів після кафедр, військових закладів, зборів біля 2 млн. Також заброньовані повністю силовики, молоді відставники. з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, охоронці дуп, блатні з тилових частин... От і виходить, зобов'язані з'явитись навіть без повісток тільки обмежено придатні у військовий і непридатні у мирний час - люди, що не давали присяг, не мали ваєнніка і мають хвороби. А треновані підготовлені намотують кола по місту і чаклують над заряджанням телефонів, та ще й знущаються з наловлених людей, кидають на яму, б'ють, і хто до такого додумався? І доки будемо терпіти? Хтось думає, що це його не стосується, бо не підпадає під мобілізацію, але це стосується всіх, оцю війну ми так не виграємо, наші хворі люди, яких зараз хапають, закінчаться набагато швидше, ніж ідіоти зі всієї 150-мільйонної рашки та зомбі з півн. кореї! І тоді без договору станеться жахлива поразка і Буча буде по всій країні! А потім і в багатьох країнах Європи.
показати весь коментар
15.02.2026 20:05 Відповісти
я не втік,в нашій родині один загинув, двое тяжко пораненних, трое воюють і я думаю, що пора закінчувати: не лишиться ні украіни ні украінців і думаю: що така була задумка- знищення
показати весь коментар
15.02.2026 20:17 Відповісти
А як ти прапор переробив, в минулому пості не наш.
показати весь коментар
15.02.2026 20:46 Відповісти
був на впн
показати весь коментар
15.02.2026 21:18 Відповісти
мене часто банять за моі вислови: тому я захожу через інші краіни
показати весь коментар
15.02.2026 21:22 Відповісти
Хтось сумнівався....??? З такою шоблою при владі який Союз візьме...???? Нема дурних.
показати весь коментар
15.02.2026 20:10 Відповісти
Зеленський: Я молодший за Путіна, в нього не так багато часу
"Я тут, я вільна людина. І я молодший за Путіна. Повірте мені, це важливо. В нього не так багато часу. Дякувати Богу, не дуже багато часу".

Ну, він вільна людина, на відміну від нас. Зовсім довбанувся. Він переживе, а наш народ - солдати, що на фронті, а старі люди, чи їх в нас нема? Це вже нагадує "так, я думаю тільки за себе, а що ви мені зробите". Казав же колись, що винен тільки своїм батькам. Чи ми всі за нього маємо вмерти? Він за країну відповідає чи за себе? Чи ми його раби?
показати весь коментар
15.02.2026 21:00 Відповісти
Він що вже як людовик 14 вважає, що країна - це він? Він не в окопі, це зрозуміло, а якщо почнемо стрімко програвати, опиниться там де Міндич, і що країні з того, що переживе путлера? Вже і не соромиться говорити, що думає тільки за себе. Це якась епідемія комплексів величі і з'їздів дахів від безкарності влади, пороблено.
показати весь коментар
15.02.2026 21:01 Відповісти
Це він типу сказав що через двадцять років тупін помре, а він, Зеленський все ще буде молодим і бадьорим президентом.
показати весь коментар
15.02.2026 22:01 Відповісти
так правильно говорит

сколько квадратных километров Украины принимать в ЕС?
показати весь коментар
16.02.2026 06:15 Відповісти
 
 