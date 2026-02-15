Каллас: ЄС не готовий назвати Україні конкретну дату вступу

Країни-члени Євросоюзу поки не готові надати Україні конкретну дату її вступу до блоку.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас на полях Мюнхенської конференції з безпеки, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

ЄС не готовий озвучити конкретну дату

"Моє відчуття таке, що держави-члени не готові назвати конкретну дату", - заявила Каллас.

Топдипломатка зазначила, що попереду багато роботи, проте пріоритетом і нагальною потребою залишається рух уперед, щоб показати, що "Україна - це частина Європи".

Безпека Європи "починається в Україні"

Також Каллас наголосила на важливості посилення обороноздатності й відповідно геополітичної ваги ЄС.

"Існує нагальна потреба повернути європейську суб'єктність", - заявила топдипломатка ЄС, додавши, що безпека Європи "починається в Україні".

Говорячи про необхідність завершення війни, Каллас закликала до тверезого погляду на РФ.

"Дивімося на Росію тверезо. Росія не є наддержавою", - зазначила вона, назвавши країну-агресорку "надламаною".

На її переконання, найбільша загроза зараз полягає в тому, що Росія може "отримати за столом переговорів більше, ніж вона досягла на полі бою".

Крім того, Каллас наголосила, що чисельність російської армії має бути обмежена, а Москва повинна виплатити репарації та понести відповідальність за скоєні нею воєнні злочини в Україні.

