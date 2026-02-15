Між державами-членами ЄС немає згоди щодо конкретної дати вступу України до Євросоюзу, - Рінкевичс

Рінкевичс про вступ України до ЄС

Держави-члени ЄС наразі не можуть назвати конкретну дату вступу України до Європейського Союзу, вона пов’язана з мирною угодою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Немає конкретної дати

Так, за словами Рінкевичса, він не бачить в усіх країнах-членах ЄС готовності погодитися на конкретну дату для вступу України, але блок може знайти вирішення для цього.

"З нашої точки зору, так, ми хочемо, щоб Україна якомога швидше стала частиною ЄС, але ЄС завжди був дуже креативним, коли це було дійсно потрібно. І ми можемо знайти формулу, яка, ймовірно, нам підійде", – зазначив він.

Дата залежить від мирної угоди

Президент Латвії висловив переконання, що конкретна дата членства України в ЄС пов’язана з мирною угодою, яка, на його думку, є недосяжною найближчим часом.

"Я не бачу, що Росія збирається рухатися. А якщо Росія не рухається, то ми не матимемо угоди. Якщо Росія не рухається, то ми маємо вирішити, якщо є країна, яка перебуває у стані війни, що ми будемо робити з розширенням Європи. Тож чи можемо ми сьогодні назвати конкретну дату, наприклад 27 листопада?" – заявив Рінкевичс.

На його думку, війна не завершиться у 2026 році, але він хотів би помилятися.

"Чесно кажучи, на цю мить я не можу уявити, що ми укладемо угоду у 2026 році. Якщо я помиляюся, я з радістю визнаю це всюди", – додав він.

тільки кацапська бомба впаде на Берлін- вона зразу появиться.
15.02.2026 15:50 Відповісти
якщо немає згоди.то лише тому.що незгоду між членами ЄС СІЄ АНТИХРИСТ КУЙЛО.НЕ ЗГОДА ЙОГО ПРАЦЯ
15.02.2026 15:50 Відповісти
Тільки тому, що *однажды лебедь, рак да щука*. Куйло цим тільки користується.
15.02.2026 15:54 Відповісти
"Між державами-членами ЄС немає згоди" - цього достатньо і далі можна не конкретизувати 🤔
15.02.2026 15:54 Відповісти
Україна де факто вже в ЄС, половина бюджету з Брюселля, 8 млн біженців і гастарбайтерів втекло з "другої Франції", псевдоеліти з накраденим теж давно там, тут лише експлуатують дешеву воєн- і рабсилу.
15.02.2026 15:59 Відповісти
Все елементарно, доки війна ніякого ЄС не буде для України... тому РФ буде продовжувати війну в тій чи іншій формі...
15.02.2026 16:00 Відповісти
Простою більшістю голосів встановіть дату і на цьому все ...
Ви 100 років тому вже раз втратили Україну і більшовицький гній окупува , не наступвть ще раз на граблі бо ситуація схожда
15.02.2026 16:03 Відповісти
Думаю, що ніхто Україну не пустить в ЕС та НАТО. І це не залежить від нашого бажання. Один Трамп прямо каже, це фантазії. Мабуть є домовленності, іншої причини не бачу.
15.02.2026 16:36 Відповісти
Ввічливо послав на три літери і правильно зробив.
Треба бути союзником США, бо це найсильніша позиція. А Європа зі своїми ліваками, мігрантами та високими податками нехай йде лісом.
15.02.2026 16:45 Відповісти
Блін, от вона правда...
15.02.2026 17:18 Відповісти
Якщо враховувати "думку" російських вассалів типу Угорщини, то одностайності ніколи на цей запит не буде. Може відправити того Саярто у вільне плавання?
15.02.2026 17:19 Відповісти
Какая нах еэса,пока босс Миндича не сел за решетку никто и не подумает даже пустить на порог Европы казнокрадскую шоблу.
15.02.2026 18:41 Відповісти
ой...як невдобно...на ******** одне розповідають а тут таке....
15.02.2026 21:04 Відповісти
Україна вже в ЄС, принаймні по цінам в магазинах.
16.02.2026 07:02 Відповісти
 
 