Між державами-членами ЄС немає згоди щодо конкретної дати вступу України до Євросоюзу, - Рінкевичс

Держави-члени ЄС наразі не можуть назвати конкретну дату вступу України до Європейського Союзу, вона пов’язана з мирною угодою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Немає конкретної дати

Так, за словами Рінкевичса, він не бачить в усіх країнах-членах ЄС готовності погодитися на конкретну дату для вступу України, але блок може знайти вирішення для цього.

"З нашої точки зору, так, ми хочемо, щоб Україна якомога швидше стала частиною ЄС, але ЄС завжди був дуже креативним, коли це було дійсно потрібно. І ми можемо знайти формулу, яка, ймовірно, нам підійде", – зазначив він.

Також читайте: Сибіга зустрівся з Каллас: обговорили мирні зусилля, посилення санкцій проти РФ та членство України в ЄС

Дата залежить від мирної угоди

Президент Латвії висловив переконання, що конкретна дата членства України в ЄС пов’язана з мирною угодою, яка, на його думку, є недосяжною найближчим часом.

"Я не бачу, що Росія збирається рухатися. А якщо Росія не рухається, то ми не матимемо угоди. Якщо Росія не рухається, то ми маємо вирішити, якщо є країна, яка перебуває у стані війни, що ми будемо робити з розширенням Європи. Тож чи можемо ми сьогодні назвати конкретну дату, наприклад 27 листопада?" – заявив Рінкевичс.

Читайте: Україна зробить все, щоб технічно бути готовою до вступу в ЄС до 2027 року, - Зеленський

На його думку, війна не завершиться у 2026 році, але він хотів би помилятися.

"Чесно кажучи, на цю мить я не можу уявити, що ми укладемо угоду у 2026 році. Якщо я помиляюся, я з радістю визнаю це всюди", – додав він.

Читайте: Німеччина вважає реалістичним визначення дати вступу України до ЄС, - Пісторіус