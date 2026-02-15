Між державами-членами ЄС немає згоди щодо конкретної дати вступу України до Євросоюзу, - Рінкевичс
Держави-члени ЄС наразі не можуть назвати конкретну дату вступу України до Європейського Союзу, вона пов’язана з мирною угодою.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.
Немає конкретної дати
Так, за словами Рінкевичса, він не бачить в усіх країнах-членах ЄС готовності погодитися на конкретну дату для вступу України, але блок може знайти вирішення для цього.
"З нашої точки зору, так, ми хочемо, щоб Україна якомога швидше стала частиною ЄС, але ЄС завжди був дуже креативним, коли це було дійсно потрібно. І ми можемо знайти формулу, яка, ймовірно, нам підійде", – зазначив він.
Дата залежить від мирної угоди
Президент Латвії висловив переконання, що конкретна дата членства України в ЄС пов’язана з мирною угодою, яка, на його думку, є недосяжною найближчим часом.
"Я не бачу, що Росія збирається рухатися. А якщо Росія не рухається, то ми не матимемо угоди. Якщо Росія не рухається, то ми маємо вирішити, якщо є країна, яка перебуває у стані війни, що ми будемо робити з розширенням Європи. Тож чи можемо ми сьогодні назвати конкретну дату, наприклад 27 листопада?" – заявив Рінкевичс.
На його думку, війна не завершиться у 2026 році, але він хотів би помилятися.
"Чесно кажучи, на цю мить я не можу уявити, що ми укладемо угоду у 2026 році. Якщо я помиляюся, я з радістю визнаю це всюди", – додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ви 100 років тому вже раз втратили Україну і більшовицький гній окупува , не наступвть ще раз на граблі бо ситуація схожда
Треба бути союзником США, бо це найсильніша позиція. А Європа зі своїми ліваками, мігрантами та високими податками нехай йде лісом.