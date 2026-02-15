РУС
Членство Украины в ЕС
Между государствами-членами ЕС нет согласия относительно конкретной даты вступления Украины в Евросоюз, - Ринкевичс

Ринкевичс о вступлении Украины в ЕС

Государства-члены ЕС пока не могут назвать конкретную дату вступления Украины в Европейский Союз, она связана с мирным соглашением.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Нет конкретной даты

Так, по словам Ринкевичса, он не видит во всех странах-членах ЕС готовности согласиться на конкретную дату для вступления Украины, но блок может найти решение для этого.

"С нашей точки зрения, да, мы хотим, чтобы Украина как можно скорее стала частью ЕС, но ЕС всегда был очень креативным, когда это было действительно нужно. И мы можем найти формулу, которая, вероятно, нам подойдет", – отметил он.

Дата зависит от мирного соглашения

Президент Латвии выразил убеждение, что конкретная дата членства Украины в ЕС связана с мирным соглашением, которое, по его мнению, недостижимо в ближайшее время.

"Я не вижу, что Россия собирается двигаться. А если Россия не движется, то у нас не будет соглашения. Если Россия не движется, то мы должны решить, если есть страна, которая находится в состоянии войны, что мы будем делать с расширением Европы. Так можем ли мы сегодня назвать конкретную дату, например 27 ноября?" – заявил Ринкевичс.

По его мнению, война не закончится в 2026 году, но он хотел бы ошибаться.

"Честно говоря, на данный момент я не могу представить, что мы заключим соглашение в 2026 году. Если я ошибаюсь, я с радостью признаю это везде", - добавил он.

Топ комментарии
+1
тільки кацапська бомба впаде на Берлін- вона зразу появиться.
показать весь комментарий
15.02.2026 15:50 Ответить
+1
якщо немає згоди.то лише тому.що незгоду між членами ЄС СІЄ АНТИХРИСТ КУЙЛО.НЕ ЗГОДА ЙОГО ПРАЦЯ
показать весь комментарий
15.02.2026 15:50 Ответить
+1
"Між державами-членами ЄС немає згоди" - цього достатньо і далі можна не конкретизувати 🤔
показать весь комментарий
15.02.2026 15:54 Ответить
тільки кацапська бомба впаде на Берлін- вона зразу появиться.
показать весь комментарий
15.02.2026 15:50 Ответить
якщо немає згоди.то лише тому.що незгоду між членами ЄС СІЄ АНТИХРИСТ КУЙЛО.НЕ ЗГОДА ЙОГО ПРАЦЯ
показать весь комментарий
15.02.2026 15:50 Ответить
Тільки тому, що *однажды лебедь, рак да щука*. Куйло цим тільки користується.
показать весь комментарий
15.02.2026 15:54 Ответить
"Між державами-членами ЄС немає згоди" - цього достатньо і далі можна не конкретизувати 🤔
показать весь комментарий
15.02.2026 15:54 Ответить
Україна де факто вже в ЄС, половина бюджету з Брюселля, 8 млн біженців і гастарбайтерів втекло з "другої Франції", псевдоеліти з накраденим теж давно там, тут лише експлуатують дешеву воєн- і рабсилу.
показать весь комментарий
15.02.2026 15:59 Ответить
Все елементарно, доки війна ніякого ЄС не буде для України... тому РФ буде продовжувати війну в тій чи іншій формі...
показать весь комментарий
15.02.2026 16:00 Ответить
Простою більшістю голосів встановіть дату і на цьому все ...
Ви 100 років тому вже раз втратили Україну і більшовицький гній окупува , не наступвть ще раз на граблі бо ситуація схожда
показать весь комментарий
15.02.2026 16:03 Ответить
Думаю, що ніхто Україну не пустить в ЕС та НАТО. І це не залежить від нашого бажання. Один Трамп прямо каже, це фантазії. Мабуть є домовленності, іншої причини не бачу.
показать весь комментарий
15.02.2026 16:36 Ответить
Ввічливо послав на три літери і правильно зробив.
Треба бути союзником США, бо це найсильніша позиція. А Європа зі своїми ліваками, мігрантами та високими податками нехай йде лісом.
показать весь комментарий
15.02.2026 16:45 Ответить
Блін, от вона правда...
показать весь комментарий
15.02.2026 17:18 Ответить
Якщо враховувати "думку" російських вассалів типу Угорщини, то одностайності ніколи на цей запит не буде. Може відправити того Саярто у вільне плавання?
показать весь комментарий
15.02.2026 17:19 Ответить
Какая нах еэса,пока босс Миндича не сел за решетку никто и не подумает даже пустить на порог Европы казнокрадскую шоблу.
показать весь комментарий
15.02.2026 18:41 Ответить
ой...як невдобно...на ******** одне розповідають а тут таке....
показать весь комментарий
15.02.2026 21:04 Ответить
 
 