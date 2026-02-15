Между государствами-членами ЕС нет согласия относительно конкретной даты вступления Украины в Евросоюз, - Ринкевичс

Государства-члены ЕС пока не могут назвать конкретную дату вступления Украины в Европейский Союз, она связана с мирным соглашением.

Нет конкретной даты

Так, по словам Ринкевичса, он не видит во всех странах-членах ЕС готовности согласиться на конкретную дату для вступления Украины, но блок может найти решение для этого.

"С нашей точки зрения, да, мы хотим, чтобы Украина как можно скорее стала частью ЕС, но ЕС всегда был очень креативным, когда это было действительно нужно. И мы можем найти формулу, которая, вероятно, нам подойдет", – отметил он.

Дата зависит от мирного соглашения

Президент Латвии выразил убеждение, что конкретная дата членства Украины в ЕС связана с мирным соглашением, которое, по его мнению, недостижимо в ближайшее время.

"Я не вижу, что Россия собирается двигаться. А если Россия не движется, то у нас не будет соглашения. Если Россия не движется, то мы должны решить, если есть страна, которая находится в состоянии войны, что мы будем делать с расширением Европы. Так можем ли мы сегодня назвать конкретную дату, например 27 ноября?" – заявил Ринкевичс.

По его мнению, война не закончится в 2026 году, но он хотел бы ошибаться.

"Честно говоря, на данный момент я не могу представить, что мы заключим соглашение в 2026 году. Если я ошибаюсь, я с радостью признаю это везде", - добавил он.

