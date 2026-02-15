РУС
Новости Членство Украины в ЕС
Каллас: ЕС не готов назвать Украине конкретную дату вступления

Каллас о вступлении в ЕС: Конкретной даты для Украины пока нет

Страны-члены Евросоюза пока не готовы предоставить Украине конкретную дату ее вступления в блок.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

ЕС не готов озвучить конкретную дату

"Мое ощущение таково, что государства-члены не готовы назвать конкретную дату", - заявила Каллас.

Топ-дипломат отметила, что впереди много работы, однако приоритетом и насущной необходимостью остается движение вперед, чтобы показать, что "Украина - это часть Европы".

Безопасность Европы "начинается в Украине"

Также Каллас подчеркнула важность усиления обороноспособности и, соответственно, геополитического веса ЕС.

"Существует насущная необходимость вернуть европейскую субъектность", - заявила топ-дипломат ЕС, добавив, что безопасность Европы "начинается в Украине".

Говоря о необходимости завершения войны, Каллас призвала к трезвому взгляду на РФ.

"Давайте смотреть на Россию трезво. Россия не является сверхдержавой", - отметила она, назвав страну-агрессора "сломанной".

По ее убеждению, самая большая угроза сейчас заключается в том, что Россия может "получить за столом переговоров больше, чем она достигла на поле боя".

Кроме того, Каллас подчеркнула, что численность российской армии должна быть ограничена, а Москва должна выплатить репарации и понести ответственность за совершенные ею военные преступления в Украине.

