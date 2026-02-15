Каллас: ЕС не готов назвать Украине конкретную дату вступления
Страны-члены Евросоюза пока не готовы предоставить Украине конкретную дату ее вступления в блок.
Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.
ЕС не готов озвучить конкретную дату
"Мое ощущение таково, что государства-члены не готовы назвать конкретную дату", - заявила Каллас.
Топ-дипломат отметила, что впереди много работы, однако приоритетом и насущной необходимостью остается движение вперед, чтобы показать, что "Украина - это часть Европы".
Безопасность Европы "начинается в Украине"
Также Каллас подчеркнула важность усиления обороноспособности и, соответственно, геополитического веса ЕС.
"Существует насущная необходимость вернуть европейскую субъектность", - заявила топ-дипломат ЕС, добавив, что безопасность Европы "начинается в Украине".
Говоря о необходимости завершения войны, Каллас призвала к трезвому взгляду на РФ.
"Давайте смотреть на Россию трезво. Россия не является сверхдержавой", - отметила она, назвав страну-агрессора "сломанной".
По ее убеждению, самая большая угроза сейчас заключается в том, что Россия может "получить за столом переговоров больше, чем она достигла на поле боя".
Кроме того, Каллас подчеркнула, что численность российской армии должна быть ограничена, а Москва должна выплатить репарации и понести ответственность за совершенные ею военные преступления в Украине.
