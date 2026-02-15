РФ отримує більше за столом переговорів, ніж досягла на полі бою - це найбільша загроза, - Каллас

Росія ставить нереалістичні вимоги за столом переговорів, тоді як на полі бою не досягла значних успіхів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас у промові на Мюнхенській безпековій конференції.

РФ ставить нереалістичні вимоги

Так, Каллас зазначила, що Росія "ледь просунулася" за лінію фронту 2014 року ціною 1,2 мільйона жертв, при цьому Москва ставить нереалістичні вимоги за столом переговорів.

"Сьогодні Росія розбита, її економіка в руїнах, вона відірвана від європейських енергетичних ринків, а її власні громадяни тікають. Насправді найбільша загроза, яку зараз представляє Росія, полягає в тому, що вона отримує більше за столом переговорів, ніж досягла на полі бою", – наголосила вона.

Росія має платити за заподіяну шкоду

Дипломатка зауважила, що важливим є не так наявність місця за столом перемовин, як розуміння того, про що вести переговори.

"На наш погляд, все дуже просто: максималістські вимоги Росії не можуть бути задоволені мінімалістською відповіддю. Подумайте про це: якщо військо України має бути обмежене за розміром, то і російське теж. Росія повинна платити за шкоду, яку вона завдала Україні", – пояснила Каллас.

За її словами, компенсація завданої Україні шкоди, повернення депортованих українських дітей та ніякої амністії за воєнні злочини – це мінімум, на який має піти Росія, якщо вона справді прагне миру.

Дипломатка додала, що оскільки Європа не бачить готовності Кремля до переговорів, вона продовжить переозброєння.

