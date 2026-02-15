РФ отримує більше за столом переговорів, ніж досягла на полі бою - це найбільша загроза, - Каллас
Росія ставить нереалістичні вимоги за столом переговорів, тоді як на полі бою не досягла значних успіхів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас у промові на Мюнхенській безпековій конференції.
РФ ставить нереалістичні вимоги
Так, Каллас зазначила, що Росія "ледь просунулася" за лінію фронту 2014 року ціною 1,2 мільйона жертв, при цьому Москва ставить нереалістичні вимоги за столом переговорів.
"Сьогодні Росія розбита, її економіка в руїнах, вона відірвана від європейських енергетичних ринків, а її власні громадяни тікають. Насправді найбільша загроза, яку зараз представляє Росія, полягає в тому, що вона отримує більше за столом переговорів, ніж досягла на полі бою", – наголосила вона.
Росія має платити за заподіяну шкоду
Дипломатка зауважила, що важливим є не так наявність місця за столом перемовин, як розуміння того, про що вести переговори.
"На наш погляд, все дуже просто: максималістські вимоги Росії не можуть бути задоволені мінімалістською відповіддю. Подумайте про це: якщо військо України має бути обмежене за розміром, то і російське теж. Росія повинна платити за шкоду, яку вона завдала Україні", – пояснила Каллас.
За її словами, компенсація завданої Україні шкоди, повернення депортованих українських дітей та ніякої амністії за воєнні злочини – це мінімум, на який має піти Росія, якщо вона справді прагне миру.
Дипломатка додала, що оскільки Європа не бачить готовності Кремля до переговорів, вона продовжить переозброєння.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
якби не Вони,
єрмачки з арахаміями та баканаффими з татаравими давно б здали пів-України.....
все по-оманським договорнякам...
" Metaprint находилась в процессе прекращения бизнеса в России "
Тому, те що говорить Каллас, набагато вагоміше того, що базікаєте ви.
Пам'ятаю, як вам подібні бились в істериці з ліпецкойХвабрікой, яка не працювала, але кацапи не давали офіційно її закрити.
Давай факти, про заробітки Каллас в мордорі, і як те, що вона не дає злити Україну по-тихому, може їм сприяти.
"Сьогодні Росія розбита, її економіка в руїнах, вона відірвана від європейських енергетичних ринків, а її власні громадяни тікають. Насправді найбільша загроза, яку зараз представляє Росія, полягає в тому, що вона отримує більше за столом переговорів, ніж досягла на полі бою", - наголосила вона.
Список перемовників від Зеленського дати, чи сам знайдеш?
І що ж тебе так накрило? Дай відповідь, чи йди в ОПу, за соїми срібняками.
Але ій як і тобі їхні 30срібників не пахнуть українською кров"ю
Чи не знаєш шо ідуть допити сімейства Клінтонів ??
І шо визивають на допити обаму??
Це Українська економіка лежить в руїнах... І енергетика ... І енергоресурси ( бєнзін-кєросін) лише імпортовані/подаровані !!!!
ну а про тезу Омано-Ішачну вірно , ото дурне може їм багато подарувати!! Навіть те що захопити в 2026 нереально...
Головне врятувати всіх арештованих, полонених, всіх всіх хто в катівнях і колоніях, і вимагати дати виїзд всім всім бажаючим !!! Без перевірок, без затримок і фільтрацій!!!
Хворі мають стати здоровими.
РФ має заплатити за скоєне.
За мір ва всьом мірє!
Тільки от для цього треба мати бажання та інструменти, а не генерувати пустопорожні заяви у всесвіт.
Чи означає це, що якісь інакші вимоги з боку москаляндії глава европейської дипломатії ладна визнати за реалістичні?