РФ отримує більше за столом переговорів, ніж досягла на полі бою - це найбільша загроза, - Каллас

Каллас про вимоги РФ на переговорах

Росія ставить нереалістичні вимоги за столом переговорів, тоді як на полі бою не досягла значних успіхів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас у промові на Мюнхенській безпековій конференції.

РФ ставить нереалістичні вимоги

Так, Каллас зазначила, що Росія "ледь просунулася" за лінію фронту 2014 року ціною 1,2 мільйона жертв, при цьому Москва ставить нереалістичні вимоги за столом переговорів.

"Сьогодні Росія розбита, її економіка в руїнах, вона відірвана від європейських енергетичних ринків, а її власні громадяни тікають. Насправді найбільша загроза, яку зараз представляє Росія, полягає в тому, що вона отримує більше за столом переговорів, ніж досягла на полі бою", – наголосила вона.

Росія має платити за заподіяну шкоду

Дипломатка зауважила, що важливим є не так наявність місця за столом перемовин, як розуміння того, про що вести переговори.

"На наш погляд, все дуже просто: максималістські вимоги Росії не можуть бути задоволені мінімалістською відповіддю. Подумайте про це: якщо військо України має бути обмежене за розміром, то і російське теж. Росія повинна платити за шкоду, яку вона завдала Україні", – пояснила Каллас.

За її словами, компенсація завданої Україні шкоди, повернення депортованих українських дітей та ніякої амністії за воєнні злочини – це мінімум, на який має піти Росія, якщо вона справді прагне миру.

Дипломатка додала, що оскільки Європа не бачить готовності Кремля до переговорів, вона продовжить переозброєння.

+9
ВЕЛИКА ШАНА цим західним Політикам, а особливо КАЛЛАС!
якби не Вони,
єрмачки з арахаміями та баканаффими з татаравими давно б здали пів-України.....
все по-оманським договорнякам...
15.02.2026 12:37 Відповісти
+7
Говорить правду!...
15.02.2026 12:31 Відповісти
+6
Бо на полі бою ***** має справу з ЗСУ, а за столом переговорів з Зеленським.
15.02.2026 12:51 Відповісти
Грошики їм не пахнуть
15.02.2026 12:47 Відповісти
Можете це підтвердити ФАКТАМИ???? Чи головне для тобе, щоб під дверима нагадити і тікати!!!
15.02.2026 12:50 Відповісти
Тобто, для "кацапського бізнесу родичів" Каллас вигідно НЕ дати пліснявим дУпломатам здати Україну? Це що ж за логіка така схиблена?

" Metaprint находилась в процессе прекращения бизнеса в России "
15.02.2026 12:59 Відповісти
Балаканина каллас нічого не варта а от гроші кацапські точно їй не пахнуть
15.02.2026 13:02 Відповісти
Такими повідомленнями вона не дає плісняві злити Україну по- тихому, за столом перемовин.
Тому, те що говорить Каллас, набагато вагоміше того, що базікаєте ви.
Пам'ятаю, як вам подібні бились в істериці з ліпецкойХвабрікой, яка не працювала, але кацапи не давали офіційно її закрити.
15.02.2026 13:09 Відповісти
Такі як ти і продали Україну за 30 серебряників
15.02.2026 13:12 Відповісти
Ні. ЇЇ продали такі, як ти. Ті, що після 5 років війни закликав голосувати пАпріколу.
15.02.2026 13:15 Відповісти
Такі лукаві як ти шо за 30 срібняків вислужуєшся на крові українців
15.02.2026 13:21 Відповісти
Не викручуйся, троленя я глянула на дату твоєї реєстрації, і не прикривайся кров'ю українців, яка на руках тих, хто голосував за те, що хужеНеБудет, а значить, за розведення військ, скорочення армії, знищення обороноздатності, тотальну корупцію.
Давай факти, про заробітки Каллас в мордорі, і як те, що вона не дає злити Україну по-тихому, може їм сприяти.
15.02.2026 13:29 Відповісти
Не рви так серце за своїх господарів.Кров українців грошима які вони заробляють з кацапами не змиєш .але ж ті 30 срібників за яку тобі подібні продали народ Україні теж кров"ю не пахнуть
15.02.2026 13:36 Відповісти
Не ототожнюй всіх з собою. Відповіді будуть, чи продовжиш теліпати брудним язиком?
15.02.2026 13:41 Відповісти
Відповідь чи не стали в поперек горла тобі ті 30 срібників за які ти продалась.??.чи на на шо ще?
15.02.2026 13:56 Відповісти
Не стане, я не продаюсь і не торгую Україною.
Список перемовників від Зеленського дати, чи сам знайдеш?
І що ж тебе так накрило? Дай відповідь, чи йди в ОПу, за соїми срібняками.
15.02.2026 14:03 Відповісти
Ти як професійний троль міняєш тему або переводиш стрілки,,Я відповів на сімейний бізнес каллас в рашці-,,
Але ій як і тобі їхні 30срібників не пахнуть українською кров"ю
15.02.2026 14:18 Відповісти
Це і є реальна турбота і заслуга Трампа про їх з Епштейном дружбелика, ****** з московії!!
15.02.2026 12:48 Відповісти
А ти в курсах шо на плівках епштейна в основному політики демократи?
Чи не знаєш шо ідуть допити сімейства Клінтонів ??
І шо визивають на допити обаму??
15.02.2026 12:52 Відповісти
Бо Оман діє!
15.02.2026 12:32 Відповісти
Стіп,стіп!! Полігше!! Альо!
Це Українська економіка лежить в руїнах... І енергетика ... І енергоресурси ( бєнзін-кєросін) лише імпортовані/подаровані !!!!

 ну а про тезу Омано-Ішачну вірно , ото дурне може їм багато подарувати!! Навіть те що захопити в 2026 нереально...
15.02.2026 12:32 Відповісти
* За її словами, компенсація завданої Україні шкоди, повернення депортованих українських дітей та ніякої амністії за воєнні злочини - це мінімум, на який має піти Росія, якщо вона справді прагне миру. Джерело: https://censor.net/ua/n3600671
Головне врятувати всіх арештованих, полонених, всіх всіх хто в катівнях і колоніях, і вимагати дати виїзд всім всім бажаючим !!! Без перевірок, без затримок і фільтрацій!!!
15.02.2026 12:34 Відповісти
Їх громадяни тікають, їх приймає ЄС, а в нас тримають у заручниках. Л - логіка 🤢
15.02.2026 12:42 Відповісти
Не розуміють європейці,що для москалів головний показник є просування на землі любою ціною(Всі ці статистики по 10 метрів в день це дурниця((Помножте 10 метрів на 1000 км фронту,а ще на час ,то виходить дуже немало((Так ,гноять тупих москалів,але не з маскви та пітєра,точніше не в порівнянні з бурятами,дагестанцями та іншими(Тому ці запевняння,що на фронті гаплик,це лиш погляд європейців для самозаспокоєння,ну типу,по 10 метрів вдень ,то це до польського кордону огого,а до Берліна і подавно(((Але не думають,що падіння України сьогодні,то це польський кордон завтра(Або перетин кордону з боку Калінінграда і з боку Білорусі,це за тиждень часу(((А до Берліна можна і Іскандером(А в Португалію можна десантуватися і з нейтральних вод((Вже не кажу,що у випадку зміну пріоритетів *****,то після падіння Україна сьогодні,завтра буде Вірменія,або Казахстан,або Молдова,або Грузія(((
15.02.2026 12:41 Відповісти
Я більше скажу, якби Х'уйла не запрошували на постійні переговори, то ця війна б вже закінчилася б або її зовсім не було б. Бо все що ви добилися переговорами і розмовами з московським фашистським режимом це показуєте що йому все зійде з рук що б він не робив і все захоплене йому залишиться. Тому ті хто закликають до переговорів і домовлятися з вбивцями, являються співучасниками окупантів і московського режиму а не миротворцями. Відкрийте очі і подивіться хто сильніше всіх кричить що потрібно не воювати з московськими людоїдами, а домовлятися з ними. Всі вони ненависники України
15.02.2026 12:42 Відповісти
Абсолютно погоджуюся. Раша не носиться з переговорами взагалі, але тих, хто з цим бігає, використовує по максимуму на свою користь.
15.02.2026 13:18 Відповісти
Підкажи но, як звільнити тисячі полонених без переговорів? Чи давай з них вийдемо, а на людей пох, відмовляємось від них?
15.02.2026 13:45 Відповісти
Ті, хто проти переговорів, хочуть одного - війни. А ще вони хочуть, щоб полонені продовжували страждати в російських катівнях. Окрім переговорів, не існує в реальності варіанту, за якого б українська армія захопила б катівні разом з живими полоненими. Ті, хто проти переговорів - бажають їхньої смерті.
15.02.2026 13:44 Відповісти
Тобто ти не хочеш з рашистами воювати а хочеш на них працювати? Таких як ти називають зрадниками. І бажано таких як ти в себе за спиною не залишати
15.02.2026 17:30 Відповісти
...дали рашці за столом переговорів отримтати...рудого покидька в бонус(((
15.02.2026 12:43 Відповісти
РФ отримує більше за столом переговорів, ніж досягла на полі бою - це найбільша загроза, ЯКУ США.ЄС І НАТО ДОЗВОЛЯЮТЬ ОТРИМУВАТИ РАШИСТАМ
15.02.2026 12:53 Відповісти
А ти кацапчик-ліберал?Всі ви кацапи одного поля ягода
15.02.2026 13:00 Відповісти
" хамовитий дуб" . так в чому лібералізм???""жолудь" котрий не відрізняє істини від лібералізму .
15.02.2026 13:04 Відповісти
Ти кацапчику образився ? Але ж це правда-говорите наче правильно але лівер ваш гнилий
15.02.2026 13:08 Відповісти
"жолудь" не ображавйся за правду.котру Ти не можеш второпати...Не може говорити правильно той, в кого лівер гнилий,Коли на старому дубі "жолудь гнилий".то він гнилий від "старого дуба" Будь здоров.
15.02.2026 13:30 Відповісти
А ти кацапчику філософ🤣🤣🤣
15.02.2026 13:38 Відповісти
це як його ВолюнтаризмЬ
15.02.2026 13:05 Відповісти
Плохо то что её слово не доходят до некоторых красноватых тупиц. Или запрещают им. Все будет Украина! Слава Украине!
15.02.2026 13:05 Відповісти
В минулому столітті вже було таке. Не вберегли тоді Україну. Сьогодні подібне відбувається, і персоналії практично такі ж.
15.02.2026 13:34 Відповісти
Бідні мають стати багатими.
Хворі мають стати здоровими.
РФ має заплатити за скоєне.
За мір ва всьом мірє!

Тільки от для цього треба мати бажання та інструменти, а не генерувати пустопорожні заяви у всесвіт.
15.02.2026 13:46 Відповісти
Так заблокуйте російський танкерний флот - і Росія сама захоче миру!
15.02.2026 13:47 Відповісти
Це неможливо🤣🤣Не можливо відмовитись навіть від Stark Logistics🤣🤣
15.02.2026 15:36 Відповісти
Они эту войну оценивают через свою призму, а не через призму Украины. Если так смотреть, то она права. Европе легче платить лярдов по 50 в год (что на круг сущие копейки), чем вести с ****** переговоры про НАТО какого-то там года и прочие сферы влияния чуть не до границ варшавского договора, не говоря уже о том, чтобы воевать с ним. Про интересы Украины там не то что в последнюю очередь, там они даже не просматриваются) Потому и решили вступить в переговоры с ****** напрямую а не через американцев. Поговорят, поторгуются, договорятся, а потом станут в ту же позу что и Трамп.
15.02.2026 15:33 Відповісти
Але є одне але..пуйло зрозумів шо єс слабкі сцикуни і не збирається вести з ними переговори
15.02.2026 15:39 Відповісти
"Росія ставить нереалістичні вимоги за столом переговорів".

Чи означає це, що якісь інакші вимоги з боку москаляндії глава европейської дипломатії ладна визнати за реалістичні?
15.02.2026 16:24 Відповісти
А Зеленскій гастролює з шоу, де розказує лохторату, що не здає, не здасть, і не погодиться поступитись інтересами України.
15.02.2026 19:11 Відповісти
 
 