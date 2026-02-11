Питання безпеки Арктики не повинні відвертати увагу ЄС від України, - Каллас

Каллас назвала Україну головним безпековим викликом для ЄС

Попри важливість безпеки в Арктиці, найгостріший виклик для Європейського Союзу залишається в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас перед засіданням Ради ЄС 11 лютого у Брюсселі з посиланням на кореспондентів "Європейської правди".

За її словами, безпекові питання Арктики не повинні відволікати увагу від війни Росії проти України. Євросоюз разом із партнерами по НАТО працює над новою арктичною стратегією.

Україна залишається пріоритетом

Каллас зазначила, що нова стратегія відрізнятиметься від попередніх підходів. Раніше акцент робили на кліматі, дослідженнях, рибальстві та екології. Питання безпеки не були ключовими.

"Ми в Європейському Союзі також розробляємо нашу нову арктичну стратегію. Попередні стосувалися клімату та довкілля, але не безпеки. Водночас це не має відвертати увагу від найгостріших загроз – а це, звісно, Україна", – наголосила вона.

Арктика (73) Євросоюз (15072) Каллас Кая (509) війна в Україні (8341)
11.02.2026 18:58 Відповісти
"Взять всю Арктіку да і падєліть" поміж Трампом, Сі і ПТНом. І ніяких питань.
11.02.2026 19:03 Відповісти
 
 