Вопросы безопасности Арктики не должны отвлекать внимание ЕС от Украины, - Каллас

Несмотря на важность безопасности в Арктике, самый острый вызов для Европейского Союза остается в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила высокий представитель ЕС Кая Каллас перед заседанием Совета ЕС 11 февраля в Брюсселе со ссылкой на корреспондентов "Европейской правды".

По ее словам, вопросы безопасности Арктики не должны отвлекать внимание от войны России против Украины. Евросоюз вместе с партнерами по НАТО работает над новой арктической стратегией.

Украина остается приоритетом

Каллас отметила, что новая стратегия будет отличаться от предыдущих подходов. Ранее акцент делался на климате, исследованиях, рыболовстве и экологии. Вопросы безопасности не были ключевыми.

"Мы в Европейском Союзе также разрабатываем нашу новую арктическую стратегию. Предыдущие касались климата и окружающей среды, но не безопасности. В то же время это не должно отвлекать внимание от самых острых угроз – а это, конечно, Украина", – подчеркнула она.

