РФ получает больше за столом переговоров, чем достигла на поле боя - это самая большая угроза, - Каллас
Россия выдвигает нереалистичные требования за столом переговоров, в то время как на поле боя не достигла значительных успехов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в речи на Мюнхенской конференции по безопасности.
РФ выдвигает нереалистичные требования
Так, Каллас отметила, что Россия "едва продвинулась" за линию фронта 2014 года ценой 1,2 миллиона жертв, при этом Москва ставит нереалистичные требования за столом переговоров.
"Сегодня Россия разбита, ее экономика - в руинах, она оторвана от европейских энергетических рынков, а ее собственные граждане бегут. На самом деле. самая большая угроза, которую сейчас представляет Россия, заключается в том, что она получает больше за столом переговоров, чем достигла на поле боя", – подчеркнула она.
Россия должна платить за причиненный ущерб
Дипломат отметила, что важно не столько наличие места за столом переговоров, сколько понимание того, о чем вести переговоры.
"На наш взгляд, все очень просто: максималистские требования России не могут быть удовлетворены минималистским ответом. Подумайте об этом: если вооруженные силы Украины должны быть ограничены по размеру, то и российские тоже. Россия должна платить за ущерб, который она нанесла Украине", - пояснила Каллас.
По ее словам, компенсация нанесенного Украине ущерба, возвращение депортированных украинских детей и никакой амнистии за военные преступления - это минимум, на который должна пойти Россия, если она действительно стремится к миру.
Дипломат добавила, что поскольку Европа не видит готовности Кремля к переговорам, она продолжит перевооружение.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
якби не Вони,
єрмачки з арахаміями та баканаффими з татаравими давно б здали пів-України.....
все по-оманським договорнякам...
" Metaprint находилась в процессе прекращения бизнеса в России "
Тому, те що говорить Каллас, набагато вагоміше того, що базікаєте ви.
Пам'ятаю, як вам подібні бились в істериці з ліпецкойХвабрікой, яка не працювала, але кацапи не давали офіційно її закрити.
Давай факти, про заробітки Каллас в мордорі, і як те, що вона не дає злити Україну по-тихому, може їм сприяти.
Чи не знаєш шо ідуть допити сімейства Клінтонів ??
І шо визивають на допити обаму??
Це Українська економіка лежить в руїнах... І енергетика ... І енергоресурси ( бєнзін-кєросін) лише імпортовані/подаровані !!!!
ну а про тезу Омано-Ішачну вірно , ото дурне може їм багато подарувати!! Навіть те що захопити в 2026 нереально...
Головне врятувати всіх арештованих, полонених, всіх всіх хто в катівнях і колоніях, і вимагати дати виїзд всім всім бажаючим !!! Без перевірок, без затримок і фільтрацій!!!
Поки ми чекаємо краху кацапської економіки з дня на день, Каллас її вже поховала.