944 37

РФ получает больше за столом переговоров, чем достигла на поле боя - это самая большая угроза, - Каллас

Каллас о требованиях РФ на переговорах

Россия выдвигает нереалистичные требования за столом переговоров, в то время как на поле боя не достигла значительных успехов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в речи на Мюнхенской конференции по безопасности.

РФ выдвигает нереалистичные требования

Так, Каллас отметила, что Россия "едва продвинулась" за линию фронта 2014 года ценой 1,2 миллиона жертв, при этом Москва ставит нереалистичные требования за столом переговоров.

"Сегодня Россия разбита, ее экономика - в руинах, она оторвана от европейских энергетических рынков, а ее собственные граждане бегут. На самом деле. самая большая угроза, которую сейчас представляет Россия, заключается в том, что она получает больше за столом переговоров, чем достигла на поле боя", – подчеркнула она.

Читайте: Сибига встретился с Каллас: обсудили мирные усилия, усиление санкций против РФ и членство Украины в ЕС

Россия должна платить за причиненный ущерб

Дипломат отметила, что важно не столько наличие места за столом переговоров, сколько понимание того, о чем вести переговоры.

"На наш взгляд, все очень просто: максималистские требования России не могут быть удовлетворены минималистским ответом. Подумайте об этом: если вооруженные силы Украины должны быть ограничены по размеру, то и российские тоже. Россия должна платить за ущерб, который она нанесла Украине", - пояснила Каллас.

Читайте также: Россия не выиграет войну против Украины, она понесет значительные потери в войне, - Каллас

По ее словам, компенсация нанесенного Украине ущерба, возвращение депортированных украинских детей и никакой амнистии за военные преступления - это минимум, на который должна пойти Россия, если она действительно стремится к миру.

Дипломат добавила, что поскольку Европа не видит готовности Кремля к переговорам, она продолжит перевооружение.

Читайте: Вопросы безопасности Арктики не должны отвлекать внимание ЕС от Украины, - Каллас

переговоры россия Каллас Кая
Топ комментарии
+6
Говорить правду!...
15.02.2026 12:31 Ответить
+4
ВЕЛИКА ШАНА цим західним Політикам, а особливо КАЛЛАС!
якби не Вони,
єрмачки з арахаміями та баканаффими з татаравими давно б здали пів-України.....
все по-оманським договорнякам...
15.02.2026 12:37 Ответить
+4
Бо на полі бою ***** має справу з ЗСУ, а за столом переговорів з Зеленським.
15.02.2026 12:51 Ответить
15.02.2026 12:31 Ответить
Грошики їм не пахнуть
15.02.2026 12:47 Ответить
Можете це підтвердити ФАКТАМИ???? Чи головне для тобе, щоб під дверима нагадити і тікати!!!
15.02.2026 12:50 Ответить
15.02.2026 12:37 Ответить
Тобто, для "кацапського бізнесу родичів" Каллас вигідно НЕ дати пліснявим дУпломатам здати Україну? Це що ж за логіка така схиблена?

" Metaprint находилась в процессе прекращения бизнеса в России "
15.02.2026 12:59 Ответить
Балаканина каллас нічого не варта а от гроші кацапські точно їй не пахнуть
15.02.2026 13:02 Ответить
Такими повідомленнями вона не дає плісняві злити Україну по- тихому, за столом перемовин.
Тому, те що говорить Каллас, набагато вагоміше того, що базікаєте ви.
Пам'ятаю, як вам подібні бились в істериці з ліпецкойХвабрікой, яка не працювала, але кацапи не давали офіційно її закрити.
15.02.2026 13:09 Ответить
Такі як ти і продали Україну за 30 серебряників
15.02.2026 13:12 Ответить
Ні. ЇЇ продали такі, як ти. Ті, що після 5 років війни закликав голосувати пАпріколу.
15.02.2026 13:15 Ответить
Такі лукаві як ти шо за 30 срібняків вислужуєшся на крові українців
показать весь комментарий
Не викручуйся, троленя я глянула на дату твоєї реєстрації, і не прикривайся кров'ю українців, яка на руках тих, хто голосував за те, що хужеНеБудет, а значить, за розведення військ, скорочення армії, знищення обороноздатності, тотальну корупцію.
Давай факти, про заробітки Каллас в мордорі, і як те, що вона не дає злити Україну по-тихому, може їм сприяти.
15.02.2026 13:29 Ответить
Не рви так серце за своїх господарів.Кров українців грошима які вони заробляють з кацапами не змиєш .але ж ті 30 срібників за яку тобі подібні продали народ Україні теж кров"ю не пахнуть
15.02.2026 13:36 Ответить
Це і є реальна турбота і заслуга Трампа про їх з Епштейном дружбелика, ****** з московії!!
15.02.2026 12:48 Ответить
А ти в курсах шо на плівках епштейна в основному політики демократи?
Чи не знаєш шо ідуть допити сімейства Клінтонів ??
І шо визивають на допити обаму??
15.02.2026 12:52 Ответить
Бо Оман діє!
15.02.2026 12:32 Ответить
Стіп,стіп!! Полігше!! Альо!
Це Українська економіка лежить в руїнах... І енергетика ... І енергоресурси ( бєнзін-кєросін) лише імпортовані/подаровані !!!!

 ну а про тезу Омано-Ішачну вірно , ото дурне може їм багато подарувати!! Навіть те що захопити в 2026 нереально...
15.02.2026 12:32 Ответить
* За її словами, компенсація завданої Україні шкоди, повернення депортованих українських дітей та ніякої амністії за воєнні злочини - це мінімум, на який має піти Росія, якщо вона справді прагне миру. Джерело: https://censor.net/ua/n3600671
Головне врятувати всіх арештованих, полонених, всіх всіх хто в катівнях і колоніях, і вимагати дати виїзд всім всім бажаючим !!! Без перевірок, без затримок і фільтрацій!!!
15.02.2026 12:34 Ответить
"Сьогодні Росія розбита, її економіка в руїнах, вона відірвана від європейських енергетичних ринків, а її власні громадяни тікають. Джерело: https://censor.net/ua/n3600671

Поки ми чекаємо краху кацапської економіки з дня на день, Каллас її вже поховала.
15.02.2026 12:39 Ответить
Їх громадяни тікають, їх приймає ЄС, а в нас тримають у заручниках. Л - логіка 🤢
15.02.2026 12:42 Ответить
Не розуміють європейці,що для москалів головний показник є просування на землі любою ціною(Всі ці статистики по 10 метрів в день це дурниця((Помножте 10 метрів на 1000 км фронту,а ще на час ,то виходить дуже немало((Так ,гноять тупих москалів,але не з маскви та пітєра,точніше не в порівнянні з бурятами,дагестанцями та іншими(Тому ці запевняння,що на фронті гаплик,це лиш погляд європейців для самозаспокоєння,ну типу,по 10 метрів вдень ,то це до польського кордону огого,а до Берліна і подавно(((Але не думають,що падіння України сьогодні,то це польський кордон завтра(Або перетин кордону з боку Калінінграда і з боку Білорусі,це за тиждень часу(((А до Берліна можна і Іскандером(А в Португалію можна десантуватися і з нейтральних вод((Вже не кажу,що у випадку зміну пріоритетів *****,то після падіння Україна сьогодні,завтра буде Вірменія,або Казахстан,або Молдова,або Грузія(((
15.02.2026 12:41 Ответить
Я більше скажу, якби Х'уйла не запрошували на постійні переговори, то ця війна б вже закінчилася б або її зовсім не було б. Бо все що ви добилися переговорами і розмовами з московським фашистським режимом це показуєте що йому все зійде з рук що б він не робив і все захоплене йому залишиться. Тому ті хто закликають до переговорів і домовлятися з вбивцями, являються співучасниками окупантів і московського режиму а не миротворцями. Відкрийте очі і подивіться хто сильніше всіх кричить що потрібно не воювати з московськими людоїдами, а домовлятися з ними. Всі вони ненависники України
15.02.2026 12:42 Ответить
Абсолютно погоджуюся. Раша не носиться з переговорами взагалі, але тих, хто з цим бігає, використовує по максимуму на свою користь.
15.02.2026 13:18 Ответить
...дали рашці за столом переговорів отримтати...рудого покидька в бонус(((
15.02.2026 12:43 Ответить
15.02.2026 12:51 Ответить
РФ отримує більше за столом переговорів, ніж досягла на полі бою - це найбільша загроза, ЯКУ США.ЄС І НАТО ДОЗВОЛЯЮТЬ ОТРИМУВАТИ РАШИСТАМ
15.02.2026 12:53 Ответить
А ти кацапчик-ліберал?Всі ви кацапи одного поля ягода
15.02.2026 13:00 Ответить
" хамовитий дуб" . так в чому лібералізм???""жолудь" котрий не відрізняє істини від лібералізму .
15.02.2026 13:04 Ответить
Ти кацапчику образився ? Але ж це правда-говорите наче правильно але лівер ваш гнилий
15.02.2026 13:08 Ответить
"жолудь" не ображавйся за правду.котру Ти не можеш второпати...Не може говорити правильно той, в кого лівер гнилий,Коли на старому дубі "жолудь гнилий".то він гнилий від "старого дуба" Будь здоров.
15.02.2026 13:30 Ответить
А ти кацапчику філософ🤣🤣🤣
15.02.2026 13:38 Ответить
це як його ВолюнтаризмЬ
15.02.2026 13:05 Ответить
Плохо то что её слово не доходят до некоторых красноватых тупиц. Или запрещают им. Все будет Украина! Слава Украине!
15.02.2026 13:05 Ответить
В минулому столітті вже було таке. Не вберегли тоді Україну. Сьогодні подібне відбувається, і персоналії практично такі ж.
15.02.2026 13:34 Ответить
 
 