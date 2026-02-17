РУС
Каллас распространила среди стран ЕС документ с требованиями к России относительно мира с Украиной, - СМИ

каллас

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас распространила среди государств-членов Евросоюза документ с перечнем уступок, на которые должна пойти Россия во время дипломатических переговоров с Украиной при посредничестве США.

Об этом сообщает Radio Free Europe/Radio Liberty, которое ознакомилось с текстом документа, передает Цензор.НЕТ.

В документе под названием "Основные европейские интересы в обеспечении всеобъемлющего, справедливого и длительного мира и безопасности континента" отмечается, что не может быть мира или безопасности "без ЕС за столом переговоров и без учета основных интересов ЕС". Издание характеризует подход как "максималистский".

Один из европейских дипломатов отметил, что Брюссель фактически отвечает на "максималистские требования" Москвы к Украине. Другой чиновник подчеркнул: достижение мира предполагает не только уступки Киева, но и конкретные шаги со стороны России.

Территориальная целостность и демилитаризация

В разделе "Россия будет уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность государств" говорится, что в случае ограничения численности украинских войск или их вывода из отдельных районов, аналогичные шаги должна предпринять и Россия.

Также документ содержит требование не допускать "де-юре" признания оккупированных украинских территорий и предусматривает их демилитаризацию.

Безопасность Европы и Беларусь

В разделе "Безопасная и стабильная Европа" требуется, чтобы Россия прекратила дезинформационные кампании, саботаж, кибератаки, нарушение воздушного пространства и вмешательство в выборы в странах Европы и соседних государствах.

Отдельно указано требование об отсутствии ядерного оружия в Беларуси и запрете на российское военное присутствие и развертывание сил в Беларуси, Украине, Молдове, Грузии и Армении.

Военные преступления, репарации и внутренняя политика РФ

Документ подчеркивает необходимость отсутствия амнистии за военные преступления и предоставления международным следователям доступа к местам их вероятного совершения. Также отмечается, что российское внутреннее законодательство не может преобладать над международными обязательствами.

Что касается репараций, ЕС требует, чтобы Россия компенсировала убытки и присоединилась к восстановлению Украины, а также возместила ущерб европейским государствам и компаниям и экологические потери.

Последний блок требований касается внутренней ситуации в России: проведение свободных и честных выборов под международным мониторингом, освобождение политических заключенных, возвращение депортированных гражданских лиц и детей, обеспечение свободы СМИ, отмена закона о "иностранных агентах", прекращение фальсификации истории, а также полное сотрудничество в расследовании убийств оппозиционных лидеров Алексея Навального и Бориса Немцова.

Ожидается, что документ обсудят послы ЕС 17 февраля, а отдельные его положения могут вынести на рассмотрение министров иностранных дел блока во время встречи в Брюсселе 23 февраля.

Топ комментарии
+7
А США сторона конфлікту? То яке право вони тоді мають лізти в переговори,судячи з вашої логіки?
Украіна знаходиться в Європі, тому Європа має повне право бути за столом переговорів.
17.02.2026 16:32 Ответить
+6
Вони не сторона конфлікту,як вони можуть щось вимагати?
17.02.2026 16:18 Ответить
+4
Розповсюдити - мало.
Євросоюз з цими вимогами повинен сам сісти за стіл як один із учасників переговорів.
17.02.2026 16:16 Ответить
Розповсюдити - мало.
Євросоюз з цими вимогами повинен сам сісти за стіл як один із учасників переговорів.
17.02.2026 16:16 Ответить
Вони не сторона конфлікту,як вони можуть щось вимагати?
17.02.2026 16:18 Ответить
Та вони і не вимагають, просто час тягнуть.
17.02.2026 16:20 Ответить
А США сторона конфлікту? То яке право вони тоді мають лізти в переговори,судячи з вашої логіки?
Украіна знаходиться в Європі, тому Європа має повне право бути за столом переговорів.
17.02.2026 16:32 Ответить
Це не про право, а про вплив. США, як і Європа, мають вплив на можливість України продовжувати війну, це очевидно. А от цікаво, що Європа, виходить, має вплив на можливість завершити війну?
17.02.2026 16:37 Ответить
Ну так кум и сват от сша там учавствуют , почему Европе нельзя ?
сша тоже не сторона конфликта, а требуют от Украины капитуляции …
17.02.2026 16:33 Ответить
почитай вимоги-ультиматуми ***** перед повномасштабним вторгненням, а також від червня 2024року, не згадаю якого місяця 2025року (тобто - неодноразові ультматуми), вже не кажучи за подібні від мериня кантаряна та піздькова - і ти зрозумієщ, що Євросоюз також є "стороною конфлікту", бо ті ультиматуми і їх стосуються.
17.02.2026 16:37 Ответить
А так, як вимагає трампакс, чи америка вже сторона конфлікту?
17.02.2026 17:11 Ответить
Європа має вимоги, без виконання яких не дозволить заключити мир? Цікаво, яйки боневтіка мабудь міцно тримають.
17.02.2026 16:20 Ответить
еще годика 1.5-2 выжать по максимуму времени и ресурсов можно😎
17.02.2026 17:07 Ответить
вони вимагають , россія на вимоги чихає .що далі? а нічого. чергове балабольство аби балаболити
17.02.2026 16:21 Ответить
Ще раз прочитав - і не знайшов пункту-вимоги до касапів звільнити всі окуповані території України в її міжнародно визнаних кордонах 1991-14року (включно з Кримом). і що за затягувння такого звільнення на касапів мають накладатися подальші санкції аж до ембарго.

Цей документ треба доопрацбовувати саме в такому контексті.
17.02.2026 16:34 Ответить
Також документ містить вимогу не допускати "де-юре" Джерело: https://censor.net/ua/n3601037
Так росія зшита з таких територій
17.02.2026 16:43 Ответить
🤣🤣🤣
17.02.2026 17:05 Ответить
 
 