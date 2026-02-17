Каллас распространила среди стран ЕС документ с требованиями к России относительно мира с Украиной, - СМИ

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас распространила среди государств-членов Евросоюза документ с перечнем уступок, на которые должна пойти Россия во время дипломатических переговоров с Украиной при посредничестве США.

Об этом сообщает Radio Free Europe/Radio Liberty, которое ознакомилось с текстом документа, передает Цензор.НЕТ.

В документе под названием "Основные европейские интересы в обеспечении всеобъемлющего, справедливого и длительного мира и безопасности континента" отмечается, что не может быть мира или безопасности "без ЕС за столом переговоров и без учета основных интересов ЕС". Издание характеризует подход как "максималистский".

Один из европейских дипломатов отметил, что Брюссель фактически отвечает на "максималистские требования" Москвы к Украине. Другой чиновник подчеркнул: достижение мира предполагает не только уступки Киева, но и конкретные шаги со стороны России.

Территориальная целостность и демилитаризация

В разделе "Россия будет уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность государств" говорится, что в случае ограничения численности украинских войск или их вывода из отдельных районов, аналогичные шаги должна предпринять и Россия.

Также документ содержит требование не допускать "де-юре" признания оккупированных украинских территорий и предусматривает их демилитаризацию.

Безопасность Европы и Беларусь

В разделе "Безопасная и стабильная Европа" требуется, чтобы Россия прекратила дезинформационные кампании, саботаж, кибератаки, нарушение воздушного пространства и вмешательство в выборы в странах Европы и соседних государствах.

Отдельно указано требование об отсутствии ядерного оружия в Беларуси и запрете на российское военное присутствие и развертывание сил в Беларуси, Украине, Молдове, Грузии и Армении.

Военные преступления, репарации и внутренняя политика РФ

Документ подчеркивает необходимость отсутствия амнистии за военные преступления и предоставления международным следователям доступа к местам их вероятного совершения. Также отмечается, что российское внутреннее законодательство не может преобладать над международными обязательствами.

Что касается репараций, ЕС требует, чтобы Россия компенсировала убытки и присоединилась к восстановлению Украины, а также возместила ущерб европейским государствам и компаниям и экологические потери.

Последний блок требований касается внутренней ситуации в России: проведение свободных и честных выборов под международным мониторингом, освобождение политических заключенных, возвращение депортированных гражданских лиц и детей, обеспечение свободы СМИ, отмена закона о "иностранных агентах", прекращение фальсификации истории, а также полное сотрудничество в расследовании убийств оппозиционных лидеров Алексея Навального и Бориса Немцова.

Ожидается, что документ обсудят послы ЕС 17 февраля, а отдельные его положения могут вынести на рассмотрение министров иностранных дел блока во время встречи в Брюсселе 23 февраля.

