ЕС стремится принять 20-й пакет санкций против РФ до 24 февраля, несмотря на дискуссии, - Еврокомиссия

Европейская комиссия рассчитывает на утверждение 20-го пакета санкций ЕС против России к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля, чтобы усилить давление на Москву и заставить ее прекратить войну.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, Еврокомиссия не изменила планов по принятию нового санкционного пакета до 24 февраля.

"Мы продолжаем оказывать постоянное давление на Россию, чтобы она прекратила свою агрессивную войну против Украины. Мы продолжаем работать над мерами, направленными на лишение России средств, товаров и технологий, которые поддерживают ее войну против Украины. Это действительно включает 20-й пакет, о котором вы упомянули, и мы действительно стремимся принять его до 24 февраля, как отметила высокая представительница на последнем заседании Совета ЕС по иностранным делам", - сообщил спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каллас распространила среди стран ЕС документ с требованиями к России относительно мира с Украиной, - СМИ

Речь идет о позиции высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, которая ранее заявляла о намерении одобрить пакет к годовщине вторжения.

Эль-Ануни не стал комментировать детали дискуссий между государствами-членами, отметив лишь, что страны ЕС продолжают обсуждение документа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для перевозчиков меняются правила транзита через Венгрию: что известно?

"Факт, что Россия настаивает на отмене санкций ЕС, свидетельствует о том, что они бьют по российской экономике. А потому нам нужно продолжать наше давление, и мы будем продолжать это делать", - подчеркнул он.

Что предшествовало?

Европейский Союз предложил расширить санкции против России, включив в них порты в Грузии и Индонезии за операции с российской нефтью. Это будет первый случай, когда блок введет санкции против портов в третьих странах.

Согласование 20-го пакета санкций ЕС против РФ может задержаться из-за позиции Венгрии.

Также, кроме Венгрии, Греции и Мальты, против отдельных положений 20-го пакета санкций ЕС в отношении России выступили также Италия и Испания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине самая низкая минимальная зарплата в Европе: какие страны платят больше всего? ИНФОГРАФИКА