Для перевізників змінюються правила транзиту через Угорщину: що відомо?

З 18 лютого 2026 року Угорщина переходить на Фазу 6 системи NCTS та на Систему контролю імпорту ICS2.

Про це інформує пресцентр Державної митної служби

Це означає, що для в’їзду на територію Європейського Союзу через Угорщину до стандартних українських декларацій Т1 тепер обов’язково потрібно подавати Загальну декларацію прибуття (ENS) через систему ICS2.

Водночас в Угорщині запроваджується перехідний період до 15 березня 2026 року. Протягом цього часу ENS ще прийматимуться через стару систему ICS. Після 15 березня 2026 року всі Загальні декларації прибуття прийматимуться виключно через ICS2.

"Рекомендуємо врахувати дану інформацію при плануванні маршрутів через територію Угорщини", ‒ зазначили у ДМСУ.

