Автоматичний контроль ваги на дорогах: Бюджет у січні отримав понад 6 мільйонів від порушників

Завдяки роботі системи габаритно-вагового контролю WIM зі зважування вантажівок під час руху в січні цього року до бюджету України було сплачено 6,3 млн грн.

Як ідеться в повідомленні Агентства відновлення, найбільше порушень система зафіксувала в Дніпропетровській (28), Харківській (26) та Полтавській областях (21).

"Це не лише додаткові кошти, а й збереження сотні кілометрів доріг. Адже система фіксує перевищення допустимої ваги вантажівок, що запобігає пошкодженню автошляхів і мостів", – зауважили в Агентстві.

Що таке система WIM

WІM (Weigh-in-Motion – зважування в русі) – це система комплексного збору інформації про транспортні засоби, які рухаються автомобільними дорогами.

Моніторинг руху здійснюється у режимі реального часу. Обладнання монтується у верхньому шарі покриття або на прогонових будовах мостів та шляхопроводів.

Інформація про порушення передається та опрацьовується в Центрі обробки даних "Укртрансбезпеки".

Завдяки системі моніторингу навантаження на вісь і загальної маси транспортних засобів вдається забезпечити цілодобовий контроль руху й автоматично фіксувати порушення без впливу людського фактора.

Скільки майданчиків WIM в Україні

Наразі облаштовано 62 майданчики WIM до можливості використання даних для накладання штрафів за порушення габаритно-вагових обмежень.

Торік було завершено роботи зі спорудження, сертифікації та введення в експлуатацію трьох майданчиків.

Окрім того, 103 майданчики перебувають на різних стадіях облаштування, частину з яких було зруйновано внаслідок розв'язаної Росією війни проти України.

Як повідомлялося, в Україні за весь минулий рік було перевезено 322,2 млн тонн вантажів, що на 9% менше, ніж у 2024 році. Основні обсяги вантажів було перевезено: 161,3 млн тонн – залізничним транспортом, 125,2 млн тонн – автомобільним.

Також повідомлялося, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України разом із міжнародними партнерами в 2025 році реалізувало спільні проєкти у 18 областях на загальну суму 1,8 млрд євро. Зокрема, було реалізовано 11 проєктів з міжнародними фінансовими організаціями, 6 кредитних угод, 2 з яких було ініційовано в 2025 році, та підписано 21 угоду.