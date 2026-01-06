Агентство відновлення та міжнародні партнери за рік реалізували проєктів на 1,8 мільярда євро. Куди витрачали гроші?
Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України разом із міжнародними партнерами в 2025 році реалізувало спільні проєкти у 18 областях на загальну суму 1,8 млрд євро.
Як ідеться в повідомленні Агентства, зокрема, було реалізовано 11 проєктів з міжнародними фінансовими організаціями, 6 кредитних угод, 2 з яких було ініційовано в 2025 році, та підписано 21 угоду.
Серед основних напрямів підтримки:
- дорожня інфраструктура,
- відновлення та будівництво мостів,
- під'їзні дороги до пунктів пропуску,
- інфраструктура пунктів пропуску,
- сфера житлово-комунального господарства та IT,
- інституційна підтримка, консультаційні послуги.
Окрім того, протягом 2025 року підписано 17 Меморандумів про співпрацю з міжнародними донорами.
Раніше стало відомо, що в Україні за 2025 рік було відремонтовано 7,4 тис. км прифронтових доріг.
До того повідомлялося, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України торік заощадило понад 13 млрд грн бюджетних коштів.
У листопаді стало відомо, що Державне агентство відновлення та розвитку запускає дашборд, на якому відображатиметься вся інформація стосовно закупівель для проведення робіт із захисту об'єктів критичної інфраструктури.
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