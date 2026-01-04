В Україні за рік відремонтували 7,4 тисячі кілометрів прифронтових доріг. Зруйновано понад 26 тисяч
В Україні за 2025 рік було відремонтовано 7,4 тис. км прифронтових доріг.
Як повідомили в Агентстві відновлення, загалом було відбудовано 76 штучних споруд і наразі завершується захист антидроновими сітками на кількох ключових ділянках доріг.
Частини шляхів в межах 10-15 кілометрів від лінії фронту — окремий пріоритет для посиленого захисту.
В Агентстві пояснили, що дві третини всіх коштів на експлуатаційне утримання спрямовується саме на прифронтові області.
"Ми фокусуємо зусилля на критично важливих маршрутах у Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій та Сумській областях. Наше завдання – забезпечити безперебійний проїзд там, де логістичні відрізки найбільш вразливі. Для визначення першочерговості в будівництві доріг працює система пріоритетів, які визначають Міноборони та Генштаб", – зазначили в Агентстві.
Там нагадали, що загальна сума прямих збитків, завданих транспортній інфраструктурі України через вторгнення Росії, становить $38,5 млрд. Зруйновано понад 26 тис. км доріг, що оцінюється в $28,3 млрд.
Раніше повідомлялося, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України торік заощадило понад 13 млрд грн бюджетних коштів.
У листопаді стало відомо, що Державне агентство відновлення та розвитку запускає дашборд, на якому відображатиметься вся інформація стосовно закупівель для проведення робіт із захисту об'єктів критичної інфраструктури.
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