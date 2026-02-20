США агрессивно лоббируют закупки американского оружия в ЕС, - Politico

Администрация Трампа пригрозила принять ответные меры против стран Европы, если ЕС будет отдавать предпочтение отечественным производителям оружия в стремлении перевооружить континент.

Об этом говорится в материале Politico

Что известно?

Так, Министерство войны выступило против попыток ЕС ограничить доступ американских производителей оружия к европейскому рынку и предупредило, что это вызовет соответствующую реакцию.

Белый дом высказал эти замечания в ответ на консультации Еврокомиссии в начале февраля, после того как исполнительная власть ЕС запросила отзывы от правительств и промышленности относительно европейских правил закупки оружия.

"США решительно выступают против любых изменений в директиве, которые ограничат способность американской промышленности поддерживать или иным образом участвовать в национальных оборонных закупках государств ЕС.

Протекционистская политика, которая вытесняет американские компании с рынка, в то время как крупнейшие европейские оборонные компании продолжают получать значительные выгоды от доступа к рынку США, является неправильным курсом действий", - отметили в администрации США накануне запланированного обновления законов ЕС о закупках в оборонной сфере.

Комментарии Вашингтона подчеркивают парадокс в подходе США к Европе: хотя администрация Трампа неоднократно говорила европейцам, что хочет, чтобы они взяли на себя основную часть обороны континента, США не хотят, чтобы это происходило за счет американских оборонных компаний.

Politico пишет, что исполнительная власть ЕС представит обновленную версию директивы о закупках на фоне более широкого и более противоречивого давления на введение правил по поддержке европейских производителей. До сих пор неясно, будет ли новый текст содержать обязательные правила в пользу европейских производителей.

Евросоюз уже отдает предпочтение местным компаниям в таких проектах, как программа SAFE на сумму 150 млрд евро, предусматривающая предоставление кредитов на приобретение оружия, и в закупках вооружения, которые Украина может осуществить за счет недавно согласованного кредита на 90 млрд евро. Средства ЕС могут быть использованы для приобретения военного оборудования только в том случае, если не менее 65% стоимости оборудования будет приобретено в Европе.

Ответ

"В своем заявлении Пентагон предупредил, что любой шаг по включению четкого пункта "Покупай европейское" в будущее законодательство о закупках вызовет ответные меры со стороны США", - говорится в материале.

"Если меры по предоставлению преимущества европейским товарам будут внедрены в национальное законодательство о закупках государств-членов, США, вероятно, пересмотрят все существующие общие исключения и отступления от законов "Покупай американское", предусмотренные или принятые в связи с нашими (соглашениями о взаимных оборонных закупках)", - отметили в Пентагоне.

Фактически это означает, что США могут закрыть доступ европейским компаниям.

Около 19 из 27 столиц ЕС подписали такие соглашения с Вашингтоном, что позволяет европейским компаниям участвовать в тендерах Пентагона.

"В дальнейшем любые исключения будут рассматриваться на основе каждого отдельного контракта и только в том случае, если это будет признано необходимым для поддержки требований НАТО по взаимодействию и стандартизации", - говорят в США.

Хотя Пентагон закупает материальные средства преимущественно у американских компаний, европейские фирмы, такие как итальянская Leonardo и шведская Saab, также продают свою продукцию США.

В Вашингтоне считают, что положение о покупке европейских товаров для национальных закупок ограничит свободу стран ЕС, ослабит НАТО и поставит под угрозу способность европейских союзников достичь целей Альянса, согласованных в прошлом году. Администрация Трампа также утверждает, что это будет противоречить обязательствам ЕС по торговому соглашению, подписанному прошлым летом, в котором Еврокомиссия пообещала покупать больше американского оружия.

