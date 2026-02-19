Президент Євроради Кошта заявив, що дата вступу України до ЄС не визначена

Президент Європейської ради Антоніу Кошта під час пресконференції в Осло заявив, що Європейський Союз продовжує працювати над вступом України до блоку, однак наразі немає чіткої дати завершення цього процесу.

Така його заява прозвучала під час візиту до Норвегії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

За словами Кошти, розширення ЄС є стратегічним пріоритетом для гарантування миру та стабільності на континенті. Він наголосив, що Євросоюз повністю відданий процесу розширення щодо України, Молдови та країн Західних Балкан.

Розширення як геополітичний пріоритет

"Розширення ЄС – це найважливіша геополітична інвестиція, яку Європейський Союз може зробити в майбутнє миру та стабільності в Європі, і ми повністю віддані цьому процесу розширення щодо України, Молдови та Західних Балкан", – заявив Кошта.

Він високо оцінив темпи реформ, які Україна впроваджує навіть в умовах війни, адаптуючи законодавство до стандартів ЄС. Президент Євроради підтвердив готовність якнайшвидше розпочати офіційні переговори про вступ та рухатися вперед у процесі розширення.

Терміни та позиція держав-членів

Кошта зазначив, що наразі неможливо назвати конкретний рік завершення процедури вступу. За його словами, важливо не втратити імпульс і продовжувати технічну роботу.

Він також підкреслив, що успішний вступ України до ЄС є важливим чинником стабілізації країни після війни та сприятиме її економічному розвитку. Президент Євроради нагадав, що у червні 2022 року було ухвалено рішення надати Україні статус кандидата на членство.

Коментуючи позицію Угорщини, Кошта зазначив, що ЄС є союзом держав із різними інтересами, а окремі двосторонні питання потребують часу для врегулювання. Водночас він нагадав, що Угорщина підтримала рішення про надання Україні статусу кандидата.

Президент Євроради додав, що процес вступу традиційно займає роки, навівши приклад Португалії, яка очікувала членства дев’ять років. За його словами, Україна нині рухається швидше, і він налаштований оптимістично щодо подальшого прогресу.

Топ коментарі
Так і сказав: «Ніякої дати, поки не перевісите портрет з Банкової на Лукʼянівку, або на найближчий каштан»
19.02.2026 21:21 Відповісти
ЕС та НАТО це така казка, існують домовленності нас туди не пускати, корупція, всяка хрінь, війна, хоч всі в геї подамося, все це до жопи. Інколи Трамп навіт прямо про це каже, но у нас є мрія.
19.02.2026 21:24 Відповісти
Доки ішак при владі, доти все буде не визначеним. Країна в заручниках безтолкового мудака.
19.02.2026 21:34 Відповісти
19.02.2026 21:15 Відповісти
день сирка ))
19.02.2026 21:38 Відповісти
30% населення уже "вступили в ЕС", решта має своїми тілами захищати ЕС від РФ - по факту ми заручники евреїв
19.02.2026 21:17 Відповісти
Щоб справа просунулась, нам треба тут терміново почати в очко друг друга довбати
19.02.2026 21:18 Відповісти
sorry за касапську:
... кошка родила котят: пусть теперь ..уться как хотят...
19.02.2026 21:18 Відповісти
Ця істота корупціонер на якому клейма ставити ніде. Замість в'язниці керує Європою.
19.02.2026 21:22 Відповісти
Під страхом не дістаться рф, доведеться повністю лягти під Європу, без жодних своїх хотівок.
19.02.2026 21:29 Відповісти
Це тільки мрії. Європа не пустить Україну під себе.
19.02.2026 21:39 Відповісти
Але це не означає, що ми не будемо посилено вилизати їм дупу.
19.02.2026 21:49 Відповісти
Так зеленський не правильно зрозумів слово членство і повів себе, як пранцюватий член!
19.02.2026 21:25 Відповісти
Клавдій
Мій Привиде, ніякої ***** не робим ми. Ко всєм жидомасонам іспитуєм злобу і ненавість і каждий день національні гімни на балалайці хором ісполняєм. Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *****. Гораздо мєньшє стало підорасів, ******* всі вони як папа Карло на хімії в Черкасах. Лєсбіянки--усі на Соловках.
Входить Гамлєт. Він в сраку п'яний. В одній руці у нього дрючок, а в другій--шампанське.
Привид
Дивись, мій сину, це--жидомасони. Ти ******** дрючком їх по печінці, потом мєнє доложиш. Шо не ясно?
Гамлєт
Папаша, всьо буде в лучшем відє, не хвилюйтесь.
19.02.2026 21:29 Відповісти
Україна отакого ляща отримає - Кошта
19.02.2026 21:34 Відповісти
а деякі біженці вже й хати свої в Україні попродали!! ))
19.02.2026 21:35 Відповісти
Воюючу країну в ЄС ніколи не приймуть. А війна вже назавжди, поки останній кацап не здохне.
19.02.2026 21:37 Відповісти
Воюйте там за європу , щастя , здоровйя
19.02.2026 21:38 Відповісти
В ЄС в кожного своя функція. Хтось помідори продає, хтось верстати. Всі місця вже розписані. А в України для користі ЄС функція така, що її можна виконувати й без вступу в ЄС. Навіть бажано.
19.02.2026 21:39 Відповісти
Я пропоную 1 квітня - день жартів, щоб не повірили але юридично прийняли!
19.02.2026 21:41 Відповісти
WTF
Глава європейської дипломатії Кая Каллас розіслала державам-членам ЄС документ із переліком умов, які росія повинна виконати для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні.

Про цеhttps://ipress.ua/go/aHR0cHM6Ly93d3cucmZlcmwub3JnL2Evd2lkZXItZXVyb3BlLWpvendpYWstdWtyYWluZS1ldS1tb3Njb3cvMzM2ODAzNzUuaHRtbA== повідомляє "Радіо Свобода".

Документ під назвою "Основні інтереси Європи у забезпеченні всеосяжного, справедливого і тривалого миру та безпеки континенту" містить вимоги щодо скорочення чисельності російських військ, їхнього виведення з території України та інших сусідніх держав, виплати репарацій і проведення демократичних реформ

Серед вимог Брюсселя - демілітаризація окупованих територій без їхнього юридичного визнання, припинення дезінформаційних кампаній, кібератак і втручання у вибори в європейських країнах. Також ідеться про виведення російських військ із білорусі, Молдови, Грузії та Вірменії, вилучення ядерної зброї з території білорусі, заборону загальної амністії за воєнні злочини та забезпечення доступу міжнародних слідчих до місць можливих злочинів.
19.02.2026 21:41 Відповісти
Виглядає, що ЄС зацікавлений в мирі десь так само, як РФ)
19.02.2026 21:43 Відповісти
19.02.2026 22:00 Відповісти
Там ще було здати ядерну зброю.
19.02.2026 21:52 Відповісти
Не визначили,бо не визначився йти на вибори найвеличніший.
Бо з таким керманичем прийняти- означає отримати купу проблем для ЄС.
19.02.2026 21:44 Відповісти
Ви не бачили як європейці дві години аплодують Зеленському стоячи? Куди б він не прийшов. Напевно показували по телемарафону.
19.02.2026 21:55 Відповісти
Подивіться,як "аплодували" в німецькому бундестазі йому-овацій більше не буде,а країну ніколи не візьмуть до себе з таким правителем,або його наслідником,яким на даний час є новопризначений глава оп.
Чому- там все сказано,або майже все про нього.
19.02.2026 22:01 Відповісти
Як кацапи полізуть, так наперебой будуть запрошувать.
19.02.2026 21:52 Відповісти
Не бачу логіки. Українці і без ЄС будуть воювати.
19.02.2026 21:58 Відповісти
За ЄС без вступа?
19.02.2026 22:09 Відповісти
Не смішіть. Українці завжди будуть воювати з кацапами.
19.02.2026 22:16 Відповісти
Ніякого ЄС поки Осел буде на троні. У них вистачає своїх кловунів.
Ось навіщо їм квартал95 з міндічем та галущенком в керівництві ЄС?
Вони ж не геть йо" нуті, не вумний нарід по приколу.
19.02.2026 22:00 Відповісти
І ніколи не буде визначена. Не існує жодної причини навіщо Україна потрібна ЄС. На хер не потрібна.
19.02.2026 22:10 Відповісти
Через год ещё и деньги назад потребуют, которые 4 гола раздавали на войну )
19.02.2026 23:29 Відповісти
Не раздавали! А одалживали! так, что потребуют.
20.02.2026 03:34 Відповісти
правильно говорит.

пока что не понятно о скольких тысячах квадратных киллометров Украины идет речь. никто же не верит про Луганск в составе ЕС и ихтамнетами, правда?
20.02.2026 00:13 Відповісти
 
 