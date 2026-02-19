Президент Євроради Кошта заявив, що дата вступу України до ЄС не визначена
Президент Європейської ради Антоніу Кошта під час пресконференції в Осло заявив, що Європейський Союз продовжує працювати над вступом України до блоку, однак наразі немає чіткої дати завершення цього процесу.
Така його заява прозвучала під час візиту до Норвегії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
За словами Кошти, розширення ЄС є стратегічним пріоритетом для гарантування миру та стабільності на континенті. Він наголосив, що Євросоюз повністю відданий процесу розширення щодо України, Молдови та країн Західних Балкан.
Розширення як геополітичний пріоритет
"Розширення ЄС – це найважливіша геополітична інвестиція, яку Європейський Союз може зробити в майбутнє миру та стабільності в Європі, і ми повністю віддані цьому процесу розширення щодо України, Молдови та Західних Балкан", – заявив Кошта.
Він високо оцінив темпи реформ, які Україна впроваджує навіть в умовах війни, адаптуючи законодавство до стандартів ЄС. Президент Євроради підтвердив готовність якнайшвидше розпочати офіційні переговори про вступ та рухатися вперед у процесі розширення.
Терміни та позиція держав-членів
Кошта зазначив, що наразі неможливо назвати конкретний рік завершення процедури вступу. За його словами, важливо не втратити імпульс і продовжувати технічну роботу.
Він також підкреслив, що успішний вступ України до ЄС є важливим чинником стабілізації країни після війни та сприятиме її економічному розвитку. Президент Євроради нагадав, що у червні 2022 року було ухвалено рішення надати Україні статус кандидата на членство.
Коментуючи позицію Угорщини, Кошта зазначив, що ЄС є союзом держав із різними інтересами, а окремі двосторонні питання потребують часу для врегулювання. Водночас він нагадав, що Угорщина підтримала рішення про надання Україні статусу кандидата.
Президент Євроради додав, що процес вступу традиційно займає роки, навівши приклад Португалії, яка очікувала членства дев’ять років. За його словами, Україна нині рухається швидше, і він налаштований оптимістично щодо подальшого прогресу.
- Раніше Кошта заявив, що відвідає Київ 24 лютого.
Глава європейської дипломатії Кая Каллас розіслала державам-членам ЄС документ із переліком умов, які росія повинна виконати для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні.
Про цеhttps://ipress.ua/go/aHR0cHM6Ly93d3cucmZlcmwub3JnL2Evd2lkZXItZXVyb3BlLWpvendpYWstdWtyYWluZS1ldS1tb3Njb3cvMzM2ODAzNzUuaHRtbA== повідомляє "Радіо Свобода".
Документ під назвою "Основні інтереси Європи у забезпеченні всеосяжного, справедливого і тривалого миру та безпеки континенту" містить вимоги щодо скорочення чисельності російських військ, їхнього виведення з території України та інших сусідніх держав, виплати репарацій і проведення демократичних реформ
Серед вимог Брюсселя - демілітаризація окупованих територій без їхнього юридичного визнання, припинення дезінформаційних кампаній, кібератак і втручання у вибори в європейських країнах. Також ідеться про виведення російських військ із білорусі, Молдови, Грузії та Вірменії, вилучення ядерної зброї з території білорусі, заборону загальної амністії за воєнні злочини та забезпечення доступу міжнародних слідчих до місць можливих злочинів.
