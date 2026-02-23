Буданов про зустріч Зеленського та Путіна: РФ поки остаточної відповіді не дала. ВIДЕО

Глава Офісу Президента Кирило Буданов прокоментував можливість зустрічі президента Зеленського та диктатора Путіна.

Про це він заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, Буданова запитали, чи буде зустріч Зеленського та Путіна.

"Не знаємо, поки що. Ми підіймали таке питання (на переговорах. - Ред.)", - зазначив голова ОП.

Проте, за словами Буданова, Росія поки що остаточної відповіді не надала.

Що передувало?

Раніше спецпредставник Трампа Віктофф заявив, що саміт між Зеленським і Путіним може відбутися вже за 3 тижні. Трамп може приєднатися.

Володимир Зеленський вважає, що проведення тристоронньої зустрічі є важливим.

