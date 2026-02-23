Буданов про зустріч Зеленського та Путіна: РФ поки остаточної відповіді не дала. ВIДЕО
Глава Офісу Президента Кирило Буданов прокоментував можливість зустрічі президента Зеленського та диктатора Путіна.
Про це він заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, Буданова запитали, чи буде зустріч Зеленського та Путіна.
"Не знаємо, поки що. Ми підіймали таке питання (на переговорах. - Ред.)", - зазначив голова ОП.
Проте, за словами Буданова, Росія поки що остаточної відповіді не надала.
Що передувало?
- Раніше спецпредставник Трампа Віктофф заявив, що саміт між Зеленським і Путіним може відбутися вже за 3 тижні. Трамп може приєднатися.
- Володимир Зеленський вважає, що проведення тристоронньої зустрічі є важливим.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Депутати «Слуги народу», які НЕ підтримали законопроєкт про збільшення фінансування ЗСУ напередодні повномасштабного вторгнення:
Арахамія Давид Георгійович,
Арістов Юрій Юрійович,
Бабак Сергій Віталійович,
Безгін Віталій Юрійович,
Безугла Мар'яна Володимирівна,
Боблях Андрій Ростиславович,
Богданець Андрій Володимирович,
Богуцька Єлізавета Петрівна,
Брагар Євгеній Вадимович,
Бужанський Максим Аркадійович,
Вагнєр Вікторія Олександрівна,
Васильковський Ігор Ігорович,
Веніславський Федір Володимирович,
Войцехівський Віталій Олександрович,
Володіна Дар'я Артемівна,
Галайчук Вадим Сергійович,
Галушко Микола Леонідович,
Герасименко Ігор Леонідович,
Герус Андрій Михайлович,
Гетманцев Данило Олександрович,
Горобець Олександр Сергійович,
Гришина Юлія Миколаївна,
Гузенко Максим Васильович,
Дануца Олександр Анатолійович,
Діденко Юлія Олександрівна,
Драбовський Анатолій Григорович,
Жмеренецький Олексій Сергійович,
Завітневич Олександр Михайлович,
Задорожний Андрій Вікторович,
Задорожній Микола Миколайович,
Здебський Юрій Вікторович,
Іванов Володимир Ілліч,
Іонушас Сергій Костянтинович,
Калаур Іван Романович,
Кальченко Сергій Віталійович,
Каптєлов Роман Володимирович,
Касай Геннадій Олександрович,
Касай Костянтин Іванович,
Кінзбурська Вікторія Олександрівна,
Кісєль Юрій Григорович,
Ковальов Артем Володимирович,
Ковальов Олексій Іванович,
Козир Сергій В'ячеславович,
Колебошин Сергій Валерійович,
Колісник Анна Сергіївна,
Колюх Валерій Вікторович,
Копанчук Олена Євгенівна,
Копиленко Олександр Любимович,
Костюк Дмитро Сергійович,
Костюх Анатолій Вячеславович,
Кравчук Євгенія Михайлівна,
Крейденко Володимир Вікторович,
Культенко Артем Валерійович,
Кунаєв Артем Юрійович,
Литвиненко Сергій Анатолійович,
Літвінов Олександр Миколайович,
Лічман Ганна Василівна,
Ляшенко Анастасія Олексіївна,
Марусяк Олег Романович,
Марчук Ігор Петрович,
Матусевич Олександр Борисович,
Мельник Павло Вікторович,
Мовчан Олексій Васильович,
Мотовиловець Андрій Вікторович,
Мошенець Олена Володимирівна,
Нікітіна Марина Вікторівна,
Пасічний Олександр Станіславович,
Перебийніс Максим Вікторович,
Підласа Роксолана Андріївна,
Пушкаренко Арсеній Михайлович,
Радіна Анастасія Олегівна,
Руденко Ольга Сергіївна,
Савченко Ольга Станіславівна,
Саламаха Орест Ігорович,
Санченко Олександр Володимирович,
Северин Сергій Сергійович,
Семінський Олег Валерійович,
Сова Олександр Георгійович,
Тарасов Олег Сергійович,
Тимофійчук Володимир Ярославович,
Ткаченко Максим Миколайович,
Торохтій Богдан Григорович,
Трухін Олександр Миколайович,
Устенко Олексій Олегович,
Фріс Ігор Павлович,
Холодов Андрій Іванович,
Чернєв Єгор Володимирович,
Чернявський Степан Миколайович,
Швець Сергій Федорович,
Шипайло Остап Ігорович,
Шол Маргарита Віталіївна,
Шуляк Олена Олексіївна,
Яковлєва Неллі Іллівна,
Яременко Богдан Васильович.
гадаєвангує на кавовій гущі....