Путін може не знати реальної картини на полі бою - глава МЗС Польщі Сікорський
Російському диктатору Володимиру Путіну можуть боятися доносити погану інформацію, а тому він може не володіти реальною картиною на полі бою та в російській економіці. Він може зупинити війну, коли зрозуміє, що ціна її продовження для нього є неприйнятною.
Про це перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Те, що українці контратакують у деяких місцях і відновлюють контроль над територією, має врешті переконати Путіна, що він не в змозі проламати лінію фронту, не в змозі перемогти у цій війні, попри те, наскільки він змусить терпіти цивільне населення. Але в диктатурах так буває: поганих новин ніхто не хоче принести диктаторові. Тому Путін може не мати реальної картини ані війни, ані російської економіки. Лише тоді, коли він зрозуміє, що не може перемогти за прийнятною для нього ціною, він змінить думку, і з’явиться шанс на мир", - вважає Сікорський.
Нагадаємо, раніше Радослав Сікорський критикував ультиматум Угорщини, що блокує 90 мільярдів євро кредиту для України. Сікорський зазначив, що очікував набагато більшого почуття солідарності між Угорщиною та Україною.
Воно просто ні приякіх умовах неможе перестати воювати...
1) Воєнкори-х*єкори всім пох*й. Їх першими зажмурять і мишам скормлять, бо дах*я шо бачили, дах*я шо знають і ******* папі*здеть. такшо непраблема.
2) Ті шо "наваєнку" працюють, теж х*йня, скажуть їм неви(ОЙ)буватись, ато поїдуть самі пулять своєю продукцією. Зарплату уріжуть і скажуть "неп*здеть а роботать наблага діржави". Будуть скавчати потихому, але продовжать тягнути лямку за іржаву копійку і талони на просрочку.
3) Повернути орків додому - А от тут починається проблема... Ну повернув ти їх і шо? Роботу їм даси? Яку? Економіка на воєних рейках, ніх*я крім воєнки практично непрацює. Ти може думаєш їх на "ваєнку" усіх устроіть - окей, а платить чим? Грошима які немає на чому заробити ні у середині чмосковії, ні закордоном? Лишається єдине - друкувати гроші і дивитись як вони стають дешевше за папір на якому намальовані...
4) Залишити орків у окопах і "хай сидять розміновують і відбудовують" хехе))). Ти дійсно думаєш, шо дати орку автомат, 200к фублів, потім сказати "фсьо, тепер зарплата 30к і за неї тепер йди працюй розміновуй вастанавлівай" і він піде?)) А хто їого заставить?) Заградотряди? А заградотрядам чим платить і скільки їх треба, щоб оркобидло небунтувало? Менти неваріант, їм "нарот" треба стерегти шоб він на х*йло неп*здел зголодухи і на вила його непідняв. То хто?
Колись хрущов сталіну сказав, "хорошоби всех врагов народа в тюрьму посадіть". На шо сталін сказав "і гдеже нам набрать столько охрани?"...