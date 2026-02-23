Путін може не знати реальної картини на полі бою - глава МЗС Польщі Сікорський

Російському диктатору Володимиру Путіну можуть боятися доносити погану інформацію, а тому він може не володіти реальною картиною на полі бою та в російській економіці. Він може зупинити війну, коли зрозуміє, що ціна її продовження для нього є неприйнятною.

Про це перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Те, що українці контратакують у деяких місцях і відновлюють контроль над територією, має врешті переконати Путіна, що він не в змозі проламати лінію фронту, не в змозі перемогти у цій війні, попри те, наскільки він змусить терпіти цивільне населення. Але в диктатурах так буває: поганих новин ніхто не хоче принести диктаторові. Тому Путін може не мати реальної картини ані війни, ані російської економіки. Лише тоді, коли він зрозуміє, що не може перемогти за прийнятною для нього ціною, він змінить думку, і з’явиться шанс на мир", - вважає Сікорський.

Нагадаємо, раніше Радослав Сікорський критикував ультиматум Угорщини, що блокує 90 мільярдів євро кредиту для України. Сікорський зазначив, що очікував набагато більшого почуття солідарності між Угорщиною та Україною.

Читайте: Росія зазнає невдачі на полі бою і не має перемогти за столом переговорів, - Браже

Топ коментарі
+5
Мені здається хтось із Володек дійсно може не знати всієї інформації. Чи то той, який з КГБ, то чи той, який з КВН. Буду думати.
23.02.2026 13:35 Відповісти
+4
Ой, та все воно знає!
Воно просто ні приякіх умовах неможе перестати воювати...
23.02.2026 13:43 Відповісти
+3
Пожалійте діда, злітайте до нього та покажіть карти 🤣. Він коли ціна буде не прийнятною скоріше за все навпаки піде в ва-банк та вжарить країни балтики. Не дуже за поінформованість плєшивого переживайте.
23.02.2026 13:30 Відповісти
23.02.2026 13:30 Відповісти
Та пуйло уже уявляє себе десь за 100 км на захід від Купянська... по доповідях йому гераськой!)))
23.02.2026 13:32 Відповісти
23.02.2026 13:35 Відповісти
100% что путин не знает. Он так построил систему что в ней все друг другу врут. А ему не хватает мозгов понятно что именно это вранье систему и ослабляет. Как ему врали перед 24.02 о состоянии армии и общества в Украине - и на основе этого вранья он и принял решение о "Киеве за три дня". Примерно так же и сейчас, тем более что царедворцы знают что царь не любит плохих новостей, наказывает тех кто несет плохие новости. И при этом царь не озаботился о том чтобы источники новостей конкурировали друг с другом, стремясь подставить конкурента, поймать его на вранье. Потому ему в папочку кладут то что ему хотелось бы видеть, немного конечно добавляют правды - но совсем чуть чуть. А дед даже не может погуглить чтобы понять какова реальность. Да, это для нас минус - возможно понимая общую картину - ***** бы начал более активно задумываться о том чтобы войну остановить, но это плюс в том что не видя картины целиком ***** принимает неправильные решения и это кончится новым 1917 годом для них.
23.02.2026 14:07 Відповісти
Добре, що ви в подробицях знаєте як все влаштовано у одного з Володек.
23.02.2026 15:00 Відповісти
23.02.2026 13:43 Відповісти
А что ему помешает перестать воевать? Выйдут военкоры на митинг? Та ладно, у Стрелкова в камере достаточно места. Те кто работают на военку взбунтуются - так склады пустые, можно продолжать делать оружие но при этом не воевать а набивать склады. Вернутся орки с войны - а кто сказал что их нужно отпускать, а не отпустить каких то самых адекватных, которые например не судимы, которые были где то в тылу и занимались обеспечением. А совсем уж оголтелую мразь оставить на оккупированных территориях, образовав там для них резервацию без права выезда. Все равно на в окопах на линии фронта придется сидеть кому то, и их там в любом случае будут сотни тысяч. Просто им закроют возможнось выезда на "материк", в несколько раз сократят зарплату - и пусть себе сидят. В окопах дежурят, мосты дороги будут восстанавливать, разминирование, разбор завалов и разграбление руин. Так что никаких проблем для путина в остановке войны нет. Как минимум таких которые бы угрожали его власти или жизни
23.02.2026 14:12 Відповісти
Ой, ну давай по порядку...
1) Воєнкори-х*єкори всім пох*й. Їх першими зажмурять і мишам скормлять, бо дах*я шо бачили, дах*я шо знають і ******* папі*здеть. такшо непраблема.
2) Ті шо "наваєнку" працюють, теж х*йня, скажуть їм неви(ОЙ)буватись, ато поїдуть самі пулять своєю продукцією. Зарплату уріжуть і скажуть "неп*здеть а роботать наблага діржави". Будуть скавчати потихому, але продовжать тягнути лямку за іржаву копійку і талони на просрочку.
3) Повернути орків додому - А от тут починається проблема... Ну повернув ти їх і шо? Роботу їм даси? Яку? Економіка на воєних рейках, ніх*я крім воєнки практично непрацює. Ти може думаєш їх на "ваєнку" усіх устроіть - окей, а платить чим? Грошима які немає на чому заробити ні у середині чмосковії, ні закордоном? Лишається єдине - друкувати гроші і дивитись як вони стають дешевше за папір на якому намальовані...
4) Залишити орків у окопах і "хай сидять розміновують і відбудовують" хехе))). Ти дійсно думаєш, шо дати орку автомат, 200к фублів, потім сказати "фсьо, тепер зарплата 30к і за неї тепер йди працюй розміновуй вастанавлівай" і він піде?)) А хто їого заставить?) Заградотряди? А заградотрядам чим платить і скільки їх треба, щоб оркобидло небунтувало? Менти неваріант, їм "нарот" треба стерегти шоб він на х*йло неп*здел зголодухи і на вила його непідняв. То хто?
Колись хрущов сталіну сказав, "хорошоби всех врагов народа в тюрьму посадіть". На шо сталін сказав "і гдеже нам набрать столько охрани?"...
23.02.2026 17:15 Відповісти
Не знає Путін, що він вже все програв. Не знає.
23.02.2026 14:01 Відповісти
Цим казочкам про необізнаність диктаторів вже віки. Буцім Сталін керував по глобусу, Гітлер по картам 1914 року, а Наполеон в битві під Лейпцигом казками братів Грімм. Тому саме велике Ху..ло на світі бере інформацію з книжки "Военная история России" Мединського. Там такий політ фантазії, що казкарі і письменники-фантасти від завидок лікті обгризли.
23.02.2026 14:14 Відповісти
Все он знает прекрасно. И понимает .Ему деваться некуда. Он растягивает свою жизнь. Слава Украине! Все будет Украина.!
23.02.2026 14:45 Відповісти
 
 