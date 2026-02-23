Путін може не знати реальної картини на полі бою - глава МЗС Польщі Сікорський

Російському диктатору Володимиру Путіну можуть боятися доносити погану інформацію, а тому він може не володіти реальною картиною на полі бою та в російській економіці. Він може зупинити війну, коли зрозуміє, що ціна її продовження для нього є неприйнятною.

Про це перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що українці контратакують у деяких місцях і відновлюють контроль над територією, має врешті переконати Путіна, що він не в змозі проламати лінію фронту, не в змозі перемогти у цій війні, попри те, наскільки він змусить терпіти цивільне населення. Але в диктатурах так буває: поганих новин ніхто не хоче принести диктаторові. Тому Путін може не мати реальної картини ані війни, ані російської економіки. Лише тоді, коли він зрозуміє, що не може перемогти за прийнятною для нього ціною, він змінить думку, і з’явиться шанс на мир", - вважає Сікорський.

Нагадаємо, раніше Радослав Сікорський критикував ультиматум Угорщини, що блокує 90 мільярдів євро кредиту для України. Сікорський зазначив, що очікував набагато більшого почуття солідарності між Угорщиною та Україною.

