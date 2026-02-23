Угорщина сама переживала вторгнення, тому мала б проявити солідарність з Україною, - Сікорський
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський критикує ультиматум Угорщини, що блокує 90 млрд євро кредиту для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.
Що відомо?
За його словами, позиція Угорщини не лише демонструє брак солідарності, а й використовує порядок денний ЄС для внутрішньополітичних чвар.
"Що мене принципово шокує, так це те, що Україна захищається від російської армії, а угорці колись розуміли, як це. Будапешт двічі зазнавав вторгнення у 20 столітті, але один раз це була Червона армія", - пояснив міністр.
Сікорський зазначив, що очікував набагато більшого почуття солідарності між Угорщиною та Україною.
"Натомість за допомогою державної пропаганди та приватних ЗМІ, контрольованих урядом, правляча партія зуміла створити атмосферу ворожості до жертви агресії. Зараз вона намагається використати це на парламентських виборах. Це досить шокуюче", - підсумував він.
Що передувало?
- Раніше Угорщина заявила, що не відновить експорт дизельного пального до України, поки не буде відновлено постачання нафти через українську територію нафтогоном "Дружба". Крім того, Будапешт офіційно відмовляється підтримати виділення Україні позики обсягом 90 млрд євро, погодженої в Брюсселі.
- Також угорська сторона заявила про намір заблокувати 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ.
Так, лише оголосив,а не заблокував.
Хоча,може й зніме оголошення,на час конкретної дати переводу кредиту-зах.лідери проговорять це питання з тим урядом.
Бо,без зах.допомоги-аж ніяк на рівні держ.зарплат і пенсій.
Крім того, на Заході в курсі про величезне розкрадання наданих їх фінансів з боку зеоточення,в т.ч.,коли для населення мінімалка 60дол.в місяць.