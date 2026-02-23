Угорщина сама переживала вторгнення, тому мала б проявити солідарність з Україною, - Сікорський

Сікорський нагадав Угорщині, що та переживала вторгнення

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський критикує ультиматум Угорщини, що блокує 90 млрд євро кредиту для України. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

Що відомо?

За його словами, позиція Угорщини не лише демонструє брак солідарності, а й використовує порядок денний ЄС для внутрішньополітичних чвар.

"Що мене принципово шокує, так це те, що Україна захищається від російської армії, а угорці колись розуміли, як це. Будапешт двічі зазнавав вторгнення у 20 столітті, але один раз це була Червона армія", - пояснив міністр.

Сікорський зазначив, що очікував набагато більшого почуття солідарності між Угорщиною та Україною.

"Натомість за допомогою державної пропаганди та приватних ЗМІ, контрольованих урядом, правляча партія зуміла створити атмосферу ворожості до жертви агресії. Зараз вона намагається використати це на парламентських виборах. Це досить шокуюче", - підсумував він.

Що передувало?

Угорщина (2995) росія (70236) Сікорський Радослав (382)
Топ коментарі
+3
Угорщина свою історію в Європі, розпочала з АГРЕСІЇ... У них навіть існує "талий вислів" - Завоювання Батьківщини...".І жила агресією, постійно нападаючи на сусідів, поки її не завоювали німці "Остерайху"...
23.02.2026 11:32 Відповісти
+2
Вітьок поставив рачки це імпотентне, ЄС куди на насправді треба?
23.02.2026 11:31 Відповісти
+2
Угорщина як була під впливом та керівництвом кагебе, так і залишається там. Деякі країни колишнього соцконцтабору знову туди повертаються, вірніше, ***** їх повертає під свій вплив. Чехія вже майже там, її уряд над цим працює.
23.02.2026 11:41 Відповісти
І що ти хочеш цим сказать?
23.02.2026 11:46 Відповісти
Угорщина як була під впливом та керівництвом кагебе, так і залишається там. Деякі країни колишнього соцконцтабору знову туди повертаються, вірніше, ***** їх повертає під свій вплив. Чехія вже майже там, її уряд над цим працює.
23.02.2026 11:41 Відповісти
Після квітня проявить. Не переживай,Радослав.
23.02.2026 11:48 Відповісти
наразі при владі в Угорщині якраз нащадки тих, хто і сприяв вторгненню в 1956 році.
23.02.2026 11:50 Відповісти
Так вони й проявляють солідарність-входили до нацистської коаліції а тепер до рашистської...
23.02.2026 11:54 Відповісти
"Минулої п'ятниці уряд Угорщини оголосив, що заблокує прийняття кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро для України, якщо вона не відновить передачу російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба"- RMF24.
Так, лише оголосив,а не заблокував.
Хоча,може й зніме оголошення,на час конкретної дати переводу кредиту-зах.лідери проговорять це питання з тим урядом.
Бо,без зах.допомоги-аж ніяк на рівні держ.зарплат і пенсій.
Крім того, на Заході в курсі про величезне розкрадання наданих їх фінансів з боку зеоточення,в т.ч.,коли для населення мінімалка 60дол.в місяць.
23.02.2026 11:56 Відповісти
Когда был совок они за это ненавидели кацапов.
23.02.2026 12:00 Відповісти
Перший раз їх общипали без кацапів. Хоча це з їхньої точки зору общипали. Адже була Імперія і розпалась і Угорщина постала на її обломках, як і інші країни. Закарпаття було в складі Чехословаччини і тільки перед 2 СВ угорці змогли його захопити на 6 років. Після чого Угорщину знову общипали і наше Закарпаття це не найласіший кусок
23.02.2026 13:16 Відповісти
Угорці це ті самі половці про яких згадує *****!
23.02.2026 12:31 Відповісти
 
 