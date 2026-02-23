Угорщина сама переживала вторгнення, тому мала б проявити солідарність з Україною, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський критикує ультиматум Угорщини, що блокує 90 млрд євро кредиту для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За його словами, позиція Угорщини не лише демонструє брак солідарності, а й використовує порядок денний ЄС для внутрішньополітичних чвар.

"Що мене принципово шокує, так це те, що Україна захищається від російської армії, а угорці колись розуміли, як це. Будапешт двічі зазнавав вторгнення у 20 столітті, але один раз це була Червона армія", - пояснив міністр.

Читайте: Використання Starlink в російських "Шахедах": МЗС Польщі звернулося до Ілона Маска

Сікорський зазначив, що очікував набагато більшого почуття солідарності між Угорщиною та Україною.

"Натомість за допомогою державної пропаганди та приватних ЗМІ, контрольованих урядом, правляча партія зуміла створити атмосферу ворожості до жертви агресії. Зараз вона намагається використати це на парламентських виборах. Це досить шокуюче", - підсумував він.

Читайте: ЄС хоче почути позицію Угорщини, чому вона пов’язує санкції проти РФ з нафтопроводом "Дружба"

Що передувало?

Читайте також: Сікорський про блокування Угорщиною 90 млрд євро для України: Путін, імовірно, віддячить