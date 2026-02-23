УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13338 відвідувачів онлайн
Новини Угорщина блокує рішення ЄС Санкції ЄС проти Росії
2 691 16

ЄС хоче почути позицію Угорщини, чому вона пов’язує санкції проти РФ з нафтопроводом "Дружба"

Угорщина блокує санкції проти РФ: що каже Каллас?

У Євросоюзі готові вислухати аргументи Угорщини щодо того, чому вона пов'язує підтримку 20-го пакету санкцій проти Росії з питаннями, які не мають до цього жодного відношення

Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Завтра виповнюється четверта річниця цієї жахливої ​​війни. Тож, звичайно, відбудеться обговорення пакета санкцій, але, як ви всі знаєте, я думаю, що сьогодні прогресу в цьому питанні не буде, але ми обов'язково наполягатимемо на розв'язанні цього питання", - зазначила вона.

Каллас заявила, що ЄС "робить усе можливе", щоб ухвалити 20-й пакет санкцій проти РФ.

Читайте також: Угорщина застосує три "контрзаходи" проти України, - Орбан

Вона розмовляла із представниками держав-членів, які також збираються пришвидшувати процес та переконати країни, які блокують його.

"Але ми почули кілька дуже сильних заяв від Угорщини, тому я не бачу можливості, щоб вони змінили цю позицію сьогодні, на жаль", - додала Каллас.

Висока представниця ЄС наголосила, що проблеми, з якими стикається Угорщина (перебої з постачанням російської нафти через трубопровід "Дружба"), "зовсім не пов'язані з 20-м пакетом санкцій".

Водночас Каллас заявила про готовність вислухати аргументи Угорщини на сьогоднішній зустрічі міністрів закордонних справ.

Читайте: Чехія не стане блокувати 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Що передувало?

Також читайте: Через спротив Греції та Мальти ЄС досі не може ухвалити 20-й пакет санкцій проти РФ, - ОП

Автор: 

Угорщина (2995) санкції (13193) Євросоюз (15153) Каллас Кая (518)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
зачєм нам мір, в котором нєт трубопровода от россіі

- вітя орбан
показати весь коментар
23.02.2026 10:19 Відповісти
+11
Тому що орбан буде все робити, щоб допомогти х@йлу !А причини він напридумує((
показати весь коментар
23.02.2026 10:18 Відповісти
+9
Що тут незрозумілого? На боці зла сьогодні росія, білорусь, північна корея, іран, угорщина і словаччина. Негласно допомагають Китай та Індія.
показати весь коментар
23.02.2026 10:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тому що орбан буде все робити, щоб допомогти х@йлу !А причини він напридумує((
показати весь коментар
23.02.2026 10:18 Відповісти
зачєм нам мір, в котором нєт трубопровода от россіі

- вітя орбан
показати весь коментар
23.02.2026 10:19 Відповісти
Мадяри поставили на коліна весь Євросоюз)))
показати весь коментар
23.02.2026 10:25 Відповісти
Що тут незрозумілого? На боці зла сьогодні росія, білорусь, північна корея, іран, угорщина і словаччина. Негласно допомагають Китай та Індія.
показати весь коментар
23.02.2026 10:25 Відповісти
А допомога "тов. Трмпа лічьно" яка - голосна чи приголосна?
показати весь коментар
23.02.2026 11:40 Відповісти
А допомога Трампа- то справа особисто Трампа, а не США. Бо наскільки відомо, то США поставляють розвідданні, ракети до систем ППО і всю лінійку зброї через фінансування ЄС. Те, що йде на співпрацю з пуйлом - то тимчасова і особиста справа Трампа і нуль міжнародної дипломатії від України. Не секрет, що Трамп ніколи не пробачить Голобородьку ту ганьбу по імпічменту. То нормальний політик на місці Голобородька пішов би геть, щоб дати українцям можливість разом із партнерами, в тому числі США, захищатися від московитів. Але не тут то було, Голобородько краще прикриє свою дупу всіма українцями, щоб і далі утримувати на забезпеченні своїх бізнес-партнерів грошима з бюджету України і західної допомоги.
показати весь коментар
23.02.2026 12:20 Відповісти
який тут аргумент? тут завдання путіна, хіба тут зізнаєшся?
показати весь коментар
23.02.2026 10:31 Відповісти
https://zn.ua/ukr/war/kljuchovij-vuzol-mahistaralnikh-naftoprovodiv-rf-u-tatarstani-horit-nps-kalejkino.html Обран придумає нові "санкції Україні", бо наші знову пошкодили "Дружбу":
У ніч на 23 лютого жителі Альметьєвська (Татарстан) повідомляли про численні вибухи та пожежу. Ймовірно, у результаті атаки загорілася нафтоперекачувальна станція біля села Калейкіно, https://t.me/astrapress/105086 інформує російське опозиційне видання ASTRA. Вибухи пролунали в районі стратегічного енергетичного об'єкта, після чого над станцією піднявся густий дим і спалахнуло полум'я, на об'єкті виникла масштабна пожежа. Попередньо, йдеться про удар безпілотників.
НПС «Калейкіно» - найбільша нафтоперекачувальна станція АТ «Транснефть - Прикамье» в Альметьєвському районі Татарстану. Це великий транспортний вузол, який приймає та змішує нафту різної якості з Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкирії. Вона зберігається у численних резервуарах і далі перекачується магістральними трубопроводами, зокрема на Нижньокамський НПЗ та на експортні маршрути.
Зазначається, що НПС «Калейкіно» не є «заводом Дружба». Однак, це одна з головних стартових станцій, звідки нафта потрапляє у знаменитий нафтопровід «Дружба».
Офіційної інформації щодо масштабів пошкоджень наразі немає. Російська влада коментує загальним фразами; зокрема, у пресслужбі керівника Татарстану заявили, що під удар потрапило одне з промислових підприємств республіки. За офіційною версією, займання виникло через падіння уламків збитих безпілотників, а пожежу назвали «локальною». Тим часом компанія «Транснефть» фактично відмовчується.
Водночас у соцмережах поширюєються відео, на яких видно масштабне займання на території станції.
Відстань від кордону України до Альметьєвська приблизно 1300 км.
показати весь коментар
23.02.2026 10:53 Відповісти
вітя хоче в тамбов
показати весь коментар
23.02.2026 11:05 Відповісти
Що тут гадати. Він пробубнить пояснення на російській їм, щоб було дослівно, як в москві сказали.
показати весь коментар
23.02.2026 11:10 Відповісти
Бо так ху...ло орбанутому наказало, ще і валізу з грошима передало, головне щоб піськов валізи не переплутав
показати весь коментар
23.02.2026 11:12 Відповісти
Чому Євросоюз взагалі збирається щось вислуховувати від кацапських підстилок? Тому що вбога організація.
показати весь коментар
23.02.2026 11:21 Відповісти
Орбан відстає від опозиції на 10%. От він і казиться...
показати весь коментар
23.02.2026 11:42 Відповісти
Найдут Евпропейцы управу на Веннгию. Иначе ЕС будет кирдк. До этого Орбан-друг Трапа и Путина кукарекал о томчто отключит транзит электричества в Украину))). Этим спмым по глупости он похож и на путина и на Трампа. Посколку Венгрия как и Украина давно подписали Энергетическую Хартию запрещающую искусстыенную блокировку транзита энергоресурсов. Видимо тупой Орбан об этом не знал(старость и деменция).Поэтому Украина не могла остановить по своей инициативе транзит российской нефти в Европу-зато помог форс-мажор. Уверен что на Орбана найдется управа. Иначе ЕСу-будет конец если одна страна-агент Кремля может заблокировать работу всего ЕС ради врага ЕС-Росиии
показати весь коментар
23.02.2026 12:46 Відповісти
Тому, що "хтось" є штопаним гон...ном по життю, а "хтось" слабким як марлеві труси.
показати весь коментар
23.02.2026 15:30 Відповісти
 
 