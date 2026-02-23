ЄС хоче почути позицію Угорщини, чому вона пов’язує санкції проти РФ з нафтопроводом "Дружба"

У Євросоюзі готові вислухати аргументи Угорщини щодо того, чому вона пов'язує підтримку 20-го пакету санкцій проти Росії з питаннями, які не мають до цього жодного відношення

Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Що відомо?

"Завтра виповнюється четверта річниця цієї жахливої ​​війни. Тож, звичайно, відбудеться обговорення пакета санкцій, але, як ви всі знаєте, я думаю, що сьогодні прогресу в цьому питанні не буде, але ми обов'язково наполягатимемо на розв'язанні цього питання", - зазначила вона.

Каллас заявила, що ЄС "робить усе можливе", щоб ухвалити 20-й пакет санкцій проти РФ.

Вона розмовляла із представниками держав-членів, які також збираються пришвидшувати процес та переконати країни, які блокують його.

"Але ми почули кілька дуже сильних заяв від Угорщини, тому я не бачу можливості, щоб вони змінили цю позицію сьогодні, на жаль", - додала Каллас.

Висока представниця ЄС наголосила, що проблеми, з якими стикається Угорщина (перебої з постачанням російської нафти через трубопровід "Дружба"), "зовсім не пов'язані з 20-м пакетом санкцій".

Водночас Каллас заявила про готовність вислухати аргументи Угорщини на сьогоднішній зустрічі міністрів закордонних справ.

