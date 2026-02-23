ЄС хоче почути позицію Угорщини, чому вона пов’язує санкції проти РФ з нафтопроводом "Дружба"
У Євросоюзі готові вислухати аргументи Угорщини щодо того, чому вона пов'язує підтримку 20-го пакету санкцій проти Росії з питаннями, які не мають до цього жодного відношення
Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо?
"Завтра виповнюється четверта річниця цієї жахливої війни. Тож, звичайно, відбудеться обговорення пакета санкцій, але, як ви всі знаєте, я думаю, що сьогодні прогресу в цьому питанні не буде, але ми обов'язково наполягатимемо на розв'язанні цього питання", - зазначила вона.
Каллас заявила, що ЄС "робить усе можливе", щоб ухвалити 20-й пакет санкцій проти РФ.
Вона розмовляла із представниками держав-членів, які також збираються пришвидшувати процес та переконати країни, які блокують його.
"Але ми почули кілька дуже сильних заяв від Угорщини, тому я не бачу можливості, щоб вони змінили цю позицію сьогодні, на жаль", - додала Каллас.
Висока представниця ЄС наголосила, що проблеми, з якими стикається Угорщина (перебої з постачанням російської нафти через трубопровід "Дружба"), "зовсім не пов'язані з 20-м пакетом санкцій".
Водночас Каллас заявила про готовність вислухати аргументи Угорщини на сьогоднішній зустрічі міністрів закордонних справ.
Що передувало?
- Раніше Угорщина заявила, що не відновить експорт дизельного пального до України, поки не буде відновлено постачання нафти через українську територію нафтогоном "Дружба". Крім того, Будапешт офіційно відмовляється підтримати виділення Україні позики обсягом 90 млрд євро, погодженої в Брюсселі.
- Також угорська сторона заявила про намір заблокувати 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ.
У ніч на 23 лютого жителі Альметьєвська (Татарстан) повідомляли про численні вибухи та пожежу. Ймовірно, у результаті атаки загорілася нафтоперекачувальна станція біля села Калейкіно, https://t.me/astrapress/105086 інформує російське опозиційне видання ASTRA. Вибухи пролунали в районі стратегічного енергетичного об'єкта, після чого над станцією піднявся густий дим і спалахнуло полум'я, на об'єкті виникла масштабна пожежа. Попередньо, йдеться про удар безпілотників.
НПС «Калейкіно» - найбільша нафтоперекачувальна станція АТ «Транснефть - Прикамье» в Альметьєвському районі Татарстану. Це великий транспортний вузол, який приймає та змішує нафту різної якості з Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкирії. Вона зберігається у численних резервуарах і далі перекачується магістральними трубопроводами, зокрема на Нижньокамський НПЗ та на експортні маршрути.
Зазначається, що НПС «Калейкіно» не є «заводом Дружба». Однак, це одна з головних стартових станцій, звідки нафта потрапляє у знаменитий нафтопровід «Дружба».
Офіційної інформації щодо масштабів пошкоджень наразі немає. Російська влада коментує загальним фразами; зокрема, у пресслужбі керівника Татарстану заявили, що під удар потрапило одне з промислових підприємств республіки. За офіційною версією, займання виникло через падіння уламків збитих безпілотників, а пожежу назвали «локальною». Тим часом компанія «Транснефть» фактично відмовчується.
Водночас у соцмережах поширюєються відео, на яких видно масштабне займання на території станції.
Відстань від кордону України до Альметьєвська приблизно 1300 км.