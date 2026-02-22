Угорщина застосує три "контрзаходи" проти України, - Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина застосує проти України три "контрзаходи", попри те, що країні вдалося усунути ризики для енергозабезпечення через зупинку постачань нафти трубопроводом "Дружба".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відео, опублікованому Орбаном у соцмережі Х.
Загрози для Угорщини немає
Так, за словами угорського прем'єра, він скликав Раду національної енергобезпеки через нібито "шантаж з боку України".
Орбан заявив, що дії Києва стосовно нафтопроводу "Дружба" створили ризики для енергозабезпечення країни.
"Ми усунули цю небезпеку, ухвалили відповідні рішення, тому сьогодні в Угорщині немає загрози безпеці постачання. Безперебійне, нормальне функціонування країни забезпечено", – сказав він.
Угорські "контрзаходи"
Водночас Орбан наголосив, що його уряд застосує три "контрзаходи" проти України:
- Угорщина не відновить експорт дизельного пального до України, доки не отримає нафту через українську територію.
- Будапешт офіційно відмовляється схвалити виділення військової позики Україні, яка була раніше узгоджена в Брюсселі.
- Угорщина заблокує 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ.
Що передувало
- 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
- Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
- Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
- Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dx-Kux-72CVs&ved=2ahUKEwjrg6z7ne2SAxUSBNsEHfq2DCUQFnoECAUQAg&usg=AOvVaw1PJ1JfYDo2pcXGU9tknbiz
www.youtube.com › watch
24 вер. 2025 р. · Говорят, он дал денег Орбану, спас Трампа от банкротства и работал с Путиным. ФБР вносило его в список самых разыскиваемых преступников, .…
А тепер доведеця відновлювати нафтогін. Вжепяшли виляння хвостом про Одеса-Броди
У всіх країнах треба проводити таку роботу - але ніде вона не проводиться
Але
Угорщина застосує три "контрзаходи" проти України
Так що кОрбан в будь-якому випадку застосує. Casus belli русня підкаже.
А саме головне, Зеленський начебто за Україну, ну всі так думають, але дуже гарно виконав завдання кремля - ні домоги,
ні палива, ні санкцій.
Как говорил Василий Алибабаевич с Джентльменов удачи "и я этот собака десять лет терпеть буду!?"
Ринок не
терпитьпороднечи. Угорщина втратить твердий ринок, репутпацію та гроши.
Будапешт офіційно відмовляється схвалити виділення військової позики Україні, яка була раніше узгоджена в Брюсселі.
Підпис вже є? Є. Побачимо реакцію ЄС і скільки країн буде проти вилділення грошей Угорщіні яка є не країною донором а піявкою ЄС.
Угорщина заблокує 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ.
Надовго? Як поясните це ЄС?
Навіщо ці полуміри? Об'являйте вже війну Україні та покінчимо з питанням Угорщини раз і назавжди.