Угорщина застосує три "контрзаходи" проти України, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина застосує проти України три "контрзаходи", попри те, що країні вдалося усунути ризики для енергозабезпечення через зупинку постачань нафти трубопроводом "Дружба".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відео, опублікованому Орбаном у соцмережі Х.

Загрози для Угорщини немає

Так, за словами угорського прем'єра, він скликав Раду національної енергобезпеки через нібито "шантаж з боку України".

Орбан заявив, що дії Києва стосовно нафтопроводу "Дружба" створили ризики для енергозабезпечення країни.

"Ми усунули цю небезпеку, ухвалили відповідні рішення, тому сьогодні в Угорщині немає загрози безпеці постачання. Безперебійне, нормальне функціонування країни забезпечено", – сказав він.

Угорські "контрзаходи"

Водночас Орбан наголосив, що його уряд застосує три "контрзаходи" проти України:

  • Угорщина не відновить експорт дизельного пального до України, доки не отримає нафту через українську територію.
  • Будапешт офіційно відмовляється схвалити виділення військової позики Україні, яка була раніше узгоджена в Брюсселі.
  • Угорщина заблокує 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ.

Що передувало

  • 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
  • Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
  • Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
  • Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

Топ коментарі
Вам байдуже а Україні не байдуже.
Усе, що наказали орбану зробити, як агенту могилєвіча-фсб, він виконує!!

Говорят, он дал денег Орбану, спас Трампа от банкротства и работал с Путиным. ФБР вносило его в список самых разыскиваемых преступников.
Напевно. Але Зеленьський приклав руку до патової ситуації. Поки Зеленьський із трибу5и Мюнхєнської конференції ні сіло ні впало не почав хамити про живіт Орбана, за Дружбу ніхто і не заїкнувся.
А тепер доведеця відновлювати нафтогін. Вжепяшли виляння хвостом про Одеса-Броди
Не дочекаються!
Хоча б в якійсь країні , така робота , проводилась ?
а в якіх ще потрібно було проводити? У франції чи Англії? розкажи
А в яких не треба ?
У всіх країнах треба проводити таку роботу - але ніде вона не проводиться
Мал клоп, да вонюч (стара сруцька поговорка)
Терпець у ЕС може і урватися
Всереться угорщина, а поки що пук в калюжу..
Балакуча дупа ***** - орбан, відпрацьовує своєму господарю так справно, що навіть програш на майбутніх виборах його не лякають, мабуть страшніше все ж таки бути вбитим ****** ніж своїми.
І це буде першим кроком до їх виходу з ЄС.
Орбана на виборах зіллють в унітаз
22.02.2026 17:19 Відповісти
Для дотаційної корумпованої помийки яка залежна абсолютно від усіх вони забагато на себе беруть.
"Ми усунули цю небезпеку, ухвалили відповідні рішення, тому сьогодні в Угорщині немає загрози безпеці постачання. Безперебійне, нормальне функціонування країни забезпечено", - сказав він... Тобто все це легко могло бути зроблено і раніше, але чомусь не робилось?...
орбан робить те що пуйло йому наказав
10% дизеля Україна вже замістила , а с позикою буде як раніше ЄС уріже пайку Орбану буде як міленький
Подорожчав ще на 1 грн. Загалом на5 грн. Як і бензин. За один місяць.
Ми усунули цю небезпеку, ухвалили відповідні рішення, тому сьогодні в Угорщині немає загрози безпеці постачання.
Але
Угорщина застосує три "контрзаходи" проти України
Так що кОрбан в будь-якому випадку застосує. Casus belli русня підкаже.
19 пакет вони теж блокували і шо
Тобто зроблять все те, що й раніше робили.
А колись було так, що він підтримував санкції проти рф або будь-яку допомогу Україні (без примусу)? Нагадайте, будь ласка, коли таке було "від душі"?
Фіцо , виходь підлий трус !
Якби його викрасти і обміняти на нашого азовця...?
звичайна тактика кремля - "кругом врагі" - вигадати собі ворога , аби населення об'єдналось навколо <******* орбана !
От що і треба було довести. Адже все то дійство з тою довбаною "Дружбою" було здійснено саме заради того - блокування санкцій, кредиту, вступу. Все, згідно сценарію з кремля.
********* мадярське
А це все наш "діпломат" думав, що він на сцені кварталу, шуткував про живіт Орбана.
А саме головне, Зеленський начебто за Україну, ну всі так думають, але дуже гарно виконав завдання кремля - ні домоги,
ні палива, ні санкцій.
Как говорил Василий Алибабаевич с Джентльменов удачи "и я этот собака десять лет терпеть буду!?"
Нюрнберг.2030 На лавці підсудних поруч із куйлом рашистським ,як співучасник його злочинів в Україні , сиділи мадяри Орбан і Всеріято, словак ФІцьо і де-кілька "зелених зрадників з України"
Та ти хер посмокчеш,свиня. Скоро квітень. І ти ще пожалкуєш падло.
Щось серун надто розпердівся - мабуть, відчуває, що пролітає на виборах, як онуча.
Угорщина не відновить експорт дизельного пального....
Ринок не
терпитьпороднечи. Угорщина втратить твердий ринок, репутпацію та гроши.
Будапешт офіційно відмовляється схвалити виділення військової позики Україні, яка була раніше узгоджена в Брюсселі.
 Підпис вже є? Є. Побачимо реакцію ЄС і скільки країн буде проти вилділення грошей Угорщіні яка є не країною донором а піявкою ЄС.
Угорщина заблокує 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ.
Надовго? Як поясните це ЄС?
Орбанутий значить ***...тий, що ще казати. Для нього головне гроші від ху...ла в особисту кишеню, а як Угорщина виживати буде це йому не цікаво
Орбан воює на боці кремля. Потихеньку, наскільки дозволяють обставини, б'є в спину.
"Угорщина застосує три "контрзаходи" проти України"

Навіщо ці полуміри? Об'являйте вже війну Україні та покінчимо з питанням Угорщини раз і назавжди.
ладно карлик в бункері але ж цього вилупка можна на місце посадити!!! ЄС, досі соплі жувати!!!!
НедоМусоліні довбаний 🤨👎
До свинособак, які розбомбили нафтопровід до Угорщини Орбан претензій не має? Сіярто ноту протесту чи бодай про стурбованість діями фашистів не хоче висловити? Страшно насварити тих кому ці холуї ануси вилизують??
Сподіваюсь два Мадяри утоплять цього ****** у Тисі на честь Україно-Угорської дружби.
