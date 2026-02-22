Угорщина застосує три "контрзаходи" проти України, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина застосує проти України три "контрзаходи", попри те, що країні вдалося усунути ризики для енергозабезпечення через зупинку постачань нафти трубопроводом "Дружба".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відео, опублікованому Орбаном у соцмережі Х.

Загрози для Угорщини немає

Так, за словами угорського прем'єра, він скликав Раду національної енергобезпеки через нібито "шантаж з боку України".

Орбан заявив, що дії Києва стосовно нафтопроводу "Дружба" створили ризики для енергозабезпечення країни.

"Ми усунули цю небезпеку, ухвалили відповідні рішення, тому сьогодні в Угорщині немає загрози безпеці постачання. Безперебійне, нормальне функціонування країни забезпечено", – сказав він.

Угорські "контрзаходи"

Водночас Орбан наголосив, що його уряд застосує три "контрзаходи" проти України:

Угорщина не відновить експорт дизельного пального до України, доки не отримає нафту через українську територію.

Будапешт офіційно відмовляється схвалити виділення військової позики Україні, яка була раніше узгоджена в Брюсселі.

Угорщина заблокує 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ.

Що передувало

27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.

Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

