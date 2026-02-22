Угорщина не припинятиме постачання електроенергії до України: Сійярто заявив, що по той бік кордону також живуть угорці
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що припинення експорту електроенергії насамперед торкнеться Закарпаття, де також проживають угорці, тому в цьому питанні потрібна "особлива обережність".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав у відеозверненні за підсумками урядової енергетичної ради, яка зібралась у неділю, щоб обговорити зупинку постачань нафти РФ через трубопровід "Дружба".
По той бік кордону також живуть угорці
"Сьогодні ми також розглянули питання, пов'язані з постачанням електроенергії. Адже майже половина імпорту електроенергії в Україну надходить з Угорщини. Однак ми дійшли висновку, що в цьому питанні потрібно діяти з особливою обережністю, оскільки по той бік кордону також живуть угорці, і припинення експорту електроенергії в першу чергу торкнеться Закарпаття, створить особливі проблеми, виклики та страждання для тих сімей, які живуть по той бік кордону", – заявив він.
Суперечка Угорщини - з президентом Зеленським
Сійярто зазначив, що "наша суперечка не з людьми, які живуть в Україні, не з сім'ями, які живуть в Україні. Наша суперечка з українською державою, з українським урядом, з президентом Зеленським".
Що передувало?
Нагадаємо, напередодні прем'єр Угорщини Віктор Орбан пригрозив припинити постачання електроенергії до України, якщо не буде відновлений транзит нафти нафтопроводом "Дружба".
- 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
- Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
- Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
- Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.
