Угорщина не припинятиме постачання електроенергії до України: Сійярто заявив, що по той бік кордону також живуть угорці

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що припинення експорту електроенергії насамперед торкнеться Закарпаття, де також проживають угорці, тому в цьому питанні потрібна "особлива обережність".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав у відеозверненні за підсумками урядової енергетичної ради, яка зібралась у неділю, щоб обговорити зупинку постачань нафти РФ через трубопровід "Дружба".

По той бік кордону також живуть угорці

"Сьогодні ми також розглянули питання, пов'язані з постачанням електроенергії. Адже майже половина імпорту електроенергії в Україну надходить з Угорщини. Однак ми дійшли висновку, що в цьому питанні потрібно діяти з особливою обережністю, оскільки по той бік кордону також живуть угорці, і припинення експорту електроенергії в першу чергу торкнеться Закарпаття, створить особливі проблеми, виклики та страждання для тих сімей, які живуть по той бік кордону", – заявив він.

Суперечка Угорщини - з президентом Зеленським

Сійярто зазначив, що "наша суперечка не з людьми, які живуть в Україні, не з сім'ями, які живуть в Україні. Наша суперечка з українською державою, з українським урядом, з президентом Зеленським".

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні прем'єр Угорщини Віктор Орбан пригрозив припинити постачання електроенергії до України, якщо не буде відновлений транзит нафти нафтопроводом "Дружба".