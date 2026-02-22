Угорщина не припинятиме постачання електроенергії до України: Сійярто заявив, що по той бік кордону також живуть угорці

Сійярто про електропостачання до України

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що припинення експорту електроенергії насамперед торкнеться Закарпаття, де також проживають угорці, тому в цьому питанні потрібна "особлива обережність".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав у відеозверненні за підсумками урядової енергетичної ради, яка зібралась у неділю, щоб обговорити зупинку постачань нафти РФ через трубопровід "Дружба".

По той бік кордону також живуть угорці

"Сьогодні ми також розглянули питання, пов'язані з постачанням електроенергії. Адже майже половина імпорту електроенергії в Україну надходить з Угорщини. Однак ми дійшли висновку, що в цьому питанні потрібно діяти з особливою обережністю, оскільки по той бік кордону також живуть угорці, і припинення експорту електроенергії в першу чергу торкнеться Закарпаття, створить особливі проблеми, виклики та страждання для тих сімей, які живуть по той бік кордону", – заявив він.

Суперечка Угорщини - з президентом Зеленським

Сійярто зазначив, що "наша суперечка не з людьми, які живуть в Україні, не з сім'ями, які живуть в Україні. Наша суперечка з українською державою, з українським урядом, з президентом Зеленським".

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні прем'єр Угорщини Віктор Орбан пригрозив припинити постачання електроенергії до України, якщо не буде відновлений транзит нафти нафтопроводом "Дружба".

  • 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
  • Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
  • Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
  • Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

Топ коментарі
+21
Раптом з'ясується, що і словаки по той бік кордону живуть.
22.02.2026 13:27 Відповісти
+19
То заберіть їх до себе, тих угорців, і не іпіть нам мозок про нацменшини, мову і тд тп.
22.02.2026 13:26 Відповісти
+18
я тобі зараз дам!!! Ти хто таке що будеш розпоряджатись де мені жити?ХТО!!!Думай дурню що пишеш!!!!!!!
22.02.2026 13:31 Відповісти
Шо ж ти, фраєр, сдал назад? (с)
22.02.2026 20:34 Відповісти
