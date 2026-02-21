УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10186 відвідувачів онлайн
Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба Транзит нафти через Дружбу
9 702 87

Орбан погрожує зупинити постачання електроенергії Україні: Можуть статися погані речі

Орбан пригрозив зупинити постачання електроенергії Україні

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан погрожує припинити постачання електроенергії до України, якщо не буде відновлений транзит нафти нафтопроводом "Дружба".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telex, про це Орбан заявив на заході з активістами партії "Фідес".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Українці хочуть створити хаос в Угорщині"

Так, Орбан отримав кілька запитань від аудиторії про нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений росіянами, але угорський уряд звинуватив Україну в перебоях з постачанням.

За словами Орбана, метою українців є створення економічного хаосу і енергетичної надзвичайної ситуації в Угорщині, а також поразка партії "Фідес" на квітневих виборах.

"Хаос у свідомості українців – це шлях до перемоги опозиції на виборах", – сказав угорський прем'єр.

"Можуть статися погані речі"

Також він не виключив, що якщо українці не відновлять транзит нафтопроводом, Угорщина припинить постачання електроенергії в Україну.

"Якщо ми це зупинимо, можуть статися погані речі… Ми, звичайно, припускаємося помилок, але ми не можемо сказати, що ми грубі чи безмозкі. Ми точно знаємо, як поводитися в такій ситуації, і ми з цим впораємося. Будь-кому, хто нас вкусить, виб'ють зуби", - заявив Орбан.

Що передувало?

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що аварійні постачання електроенергії в Україну можуть бути припинені, якщо до понеділка, 23 лютого, президент Володимир Зеленський не відновить постачання нафти.

  • 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
  • Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
  • Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
  • Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

Автор: 

Угорщина (2995) нафтопровід (451) електроенергія (6863) Орбан Віктор (942)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
вітє нада вийтє
показати весь коментар
21.02.2026 19:00 Відповісти
+24
Він вже ж цеї теми не злізе - вибори на носі
показати весь коментар
21.02.2026 18:56 Відповісти
+21
Погані речі стануться...особисто для орбана...в квітні...
показати весь коментар
21.02.2026 19:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Він вже ж цеї теми не злізе - вибори на носі
показати весь коментар
21.02.2026 18:56 Відповісти
вітє нада вийтє
показати весь коментар
21.02.2026 19:00 Відповісти
... і зупинити музику! Назавжди для нього!
показати весь коментар
21.02.2026 19:19 Відповісти
Агентам фсб в ЄС і НАТО, - орбану і фіцо, ****** поставив завдання щодо убивству Українців, от вони і шантажують керівництво ЄС і НАТО!
показати весь коментар
21.02.2026 20:46 Відповісти
Hайбільшу частку у структурі імпорту України і надалі займає Угорщина.

Міжкордонна пропускна здатність для імпорту електроенергії з Угорщини до України є значною, що дозволяє імпортувати значну кількість електроенергії.

Угорщина була найбільшим імпортером електроенергії з СРСР серед країн Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ).

У 1970-80-х роках Угорщина стабільно займала перше місце за обсягами закупівель радянської електроенергії. Наприклад, у середині 1980-х років на Угорщину припадало близько 30-40% всього радянського експорту електроенергії в соціалістичні країни.

Основні постачання йшли через об'єднану енергосистему «Мир». Ключову роль відігравала унікальна для того часу лінія електропередач 750 кВ «Вінниця - Західноукраїнська - Альбертірша», введена в експлуатацію в 1979 році. Вона безпосередньо поєднувала енергосистему СРСР з угорською. На відміну від Польщі (багатої на вугілля) або Румунії (яка мала власні запаси нафти та газу), Угорщина мала обмежені паливні ресурси, що робило прямі постачання електроенергії найбільш вигідними.

За останні десять років сонячна енергія зросла й тепер забезпечує чверть електроенергії Угорщини. У 2024 році вона обійшла газ і стала другим за величиною джерелом електроенергії після ядерної.

Орбан непогано заробляє на експорті електроенергії до України, перепродуючи електроенергію сусідів та свої надлишки.
показати весь коментар
21.02.2026 18:57 Відповісти
Україна офіційно запропонувала Європейському Союзу альтернативні маршрути транзиту російської нафти до Угорщини та Словаччини замість пошкодженого обстрілом РФ нафтопроводу "Дружба".

У документі наголошується, що 27 січня російські удари завдали значних пошкоджень елементам нафтотранспортної системи України, включно з технологічним і допоміжним обладнанням "Дружби".
Українські фахівці проводять технічний огляд, оцінюють можливості ремонту та ліквідовують наслідки.
При цьому вони змушені виконувати аварійно-відновлювальні роботи під постійною загрозою авіаударів.
показати весь коментар
21.02.2026 19:20 Відповісти
"Така логістика могла би бути організована або через нафтотранспортну систему України, або морським шляхом з подальшим перевантаженням у морських портах і транспортуванням трубопроводом "Одеса-Броди" до держав-членів ЄС", - ідеться в пропозиції.
показати весь коментар
21.02.2026 19:22 Відповісти
Давайте дивитися на речі тверезо. Справа не в нафті і не в ''дружбі''.А справа в прициденті, коли орбан і фіцо почали шантаж України і примушують її йти на поступки московському режиму. І даже якщо Україна прогнеться і запустить ''дружбу'' це буде лише початком наростання шантажу і терору проти України. Тому потрібно триматись як цвях і не згинатись. Бо якщо прогнешся раз то далі тебе скрутять в дулю
показати весь коментар
21.02.2026 20:03 Відповісти
Тут потрібно зробити дві речі. Або підірвати/розібрати той нафтопровід жо бєніної мами - хоч частину його й з чесними очима розповідати про диверсантів, або нехой роми на металобрухт нехай пилякають. І все зкидувати знобу таки на русню..і друге - ця країна є членом НАТО, ЄС, ООН - вони збудитись не хочуть й виключити її зі своїх членів? Бо якась країна помойка, як й росія. Хоча б хоч раз пригрозили виключенням..правда статути переписати прийдеться
показати весь коментар
22.02.2026 11:07 Відповісти
Розібрати всі нафто і газопроводи я пропонував ще десять років тому. Зроби ми це то ніяких проблем вже не було б і забули про нього. Або ж запропонувати Орбану прислати в Україну свої війська нехай вздовж нафтопроводу сстоять і охороняють його. Бо в нас лишніх людей немає ні охороняти ні ремонтувати. В нас даже банально електриків і пожежних не вистачає відновлювати розбиті лінії ЛЕП
показати весь коментар
22.02.2026 11:15 Відповісти
Але я впевнений, даже якщо запустити ''дружбу'' то завтра ці ************* придумають новий привід для шантажу і блокади України. Згадаймо, скільки цей нафтопровід працював, а Орбан з Фіцом все одно блокували всю допомогу для України. І далі будуть це робити і ще сміливіше якщо їх жорстко не поставити на місце
показати весь коментар
22.02.2026 11:19 Відповісти
Та то до ворожки неходи..багато чого вигадати можна. І вічна тема - утиски угорців...
показати весь коментар
22.02.2026 12:37 Відповісти
Так і я це пропонувала. Але ніззя..хтось відкати має
показати весь коментар
22.02.2026 12:35 Відповісти
"Будь-кому, хто нас вкусить, виб'ють зуби", - заявив Орбан. Клован таки допиз..вся)))
показати весь коментар
21.02.2026 18:58 Відповісти
Вічнозелений двигун
показати весь коментар
21.02.2026 19:43 Відповісти
Яке їхало таке здибало
показати весь коментар
21.02.2026 19:48 Відповісти
Серо сер,ащо у вас з прапорцем? Чому випи....те з Америки?
показати весь коментар
21.02.2026 20:32 Відповісти
В унісон з фіцо заспівав старий кондом зі смаком папрікаша!
- Ми разриваем с вами кантракт!
- А чому?
- А нам так ***** приказал.
- Зустринімся в суді.

Угорци та словаки запьатять гарну неустойку.
показати весь коментар
21.02.2026 18:59 Відповісти
Зеля, активуй квартальних сценарістів "шуток юмора", і ФАС!
показати весь коментар
21.02.2026 19:02 Відповісти
Так ЗЄ вже ж пожартував про пузо Орбана.

Найдорожчий жарт у Світі - 90 ярдів євро.
показати весь коментар
21.02.2026 19:06 Відповісти
Отут найшла коса на камінь - у Віті вибори на носі, у ЗЄ вибори на носі.
Чуємо дзвін сталевих яєць двох злодіїв.

А на касі платять громадяне, які їх обрали.
показати весь коментар
21.02.2026 19:05 Відповісти
В Угорщині вибори в квітні, а нагадай коли в Україні, товарісч?
показати весь коментар
21.02.2026 21:04 Відповісти
У тому-то і фішка, що може у травні, а може у грудні, а може наступного року.

Але ЗЄ до них готується вже майже рік. У регіонах вже штаби сформовані і друкуються агітки.
показати весь коментар
21.02.2026 21:07 Відповісти
Кешбеки та іншу хрінь роздає..
показати весь коментар
22.02.2026 11:08 Відповісти
Погані речі стануться...особисто для орбана...в квітні...
показати весь коментар
21.02.2026 19:09 Відповісти
Угорці спокон віків вибирають собі не тих союзників та наступають на одні й ті ж граблі. Не здивуюсь, якщо вони знову проголосують за партію бородавчастого.
показати весь коментар
21.02.2026 21:08 Відповісти
чим ця жаба краще за путіна?
показати весь коментар
21.02.2026 19:09 Відповісти
Жартик не зайшов.
показати весь коментар
21.02.2026 19:13 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2026 22:18 Відповісти
Вони б заблокували в будь-якому разі. Угорщина - ворог, а вороги роблять свою справу безвідносно того, чи про них жартують чи ні.
показати весь коментар
22.02.2026 08:22 Відповісти
Чомусь раніше Угорщина не була так радикально налаштована проти України. Наприклад, асоціацію України з ЄС не гальмувала.
показати весь коментар
22.02.2026 11:46 Відповісти
"Позорное решение": Венгрия пообещала не пустить Украину в Евросоюз
https://news.obozrevatel.com/politics/pozornoe-reshenie-vengriya-poobeschala-ne-pustit-ukrainu-v-evrosoyuz.htm
показати весь коментар
22.02.2026 14:30 Відповісти
Угоду про асоціацію України з ЄС парламент Угорщини ратифікував 26 листопада 2014 року 139 голосів "за" і 5 "проти". Наведена Вами новина на 3 роки пізніша.
показати весь коментар
23.02.2026 20:04 Відповісти
В 2017 році Зе вже почав жартувати про Орбана?
показати весь коментар
23.02.2026 22:41 Відповісти
А де я згадував про Зе і Орбана? Лиш написав, що раніше політика Угорщини була інакшою.
показати весь коментар
25.02.2026 16:29 Відповісти
В самому повідомленні згадки не має. Але написано воно не окремо, а як відповідь на коментар, що політика Угорщини не змінилася від жартів.
Щодо того чи була раніше політика Угорщини була інакшою. Не була, бо до підписання угоди вже, беручі приклад з раші, роздавали паспорти, сподівались організувати автономію, а потім приєднати її до себе.
показати весь коментар
27.02.2026 08:06 Відповісти
Настрашив їжака голою ж..опою.
показати весь коментар
21.02.2026 19:16 Відповісти
Зеленський:" може потрібно екстрено звернутися до США, ООН, ЄС, активізувати дипломатичну роботу з Угорщиною, та ні... якісь дурниці в голову лізуть ща краще в телеграмі ржаку потужну кину в сторону Орбана"
показати весь коментар
21.02.2026 19:16 Відповісти
Орбан це вже збитий льотчик. Його погрози нічого не варті. ***** йому вже не допоможе. І Трамп також.
показати весь коментар
21.02.2026 19:21 Відповісти
Треба просити НАТО,щоб на пару місяців призупинили дію п*ятої статті для цієї циганви Треба нагадати їм про 56 рік та привести до тями. Думаю 3-4 бригади за пару тижнів з цим впораються.
показати весь коментар
21.02.2026 19:22 Відповісти
1 цілком вистачить
показати весь коментар
21.02.2026 19:28 Відповісти
Невже угорцям всеодно, що їх вітя на пуйла працює та є агентом кремля, к. сьома могілєвіч завербував?
показати весь коментар
21.02.2026 19:22 Відповісти
українцям же ж всьоравно (акакаяразніца) шо їх гундосе зєльоне чмо працює та є агентом кремля і відправляє регулярно "двушечку на москву"!
показати весь коментар
21.02.2026 23:48 Відповісти
він буде погрожувати аж до квітня
Але зупинити не зможе. Бо це не його е/е, а євросоюзівська.
показати весь коментар
21.02.2026 19:23 Відповісти
Після фіцо, це вже було прогнозовано.
"Скільки тебе ждать можна!?"(с)
показати весь коментар
21.02.2026 19:24 Відповісти
Це доречі між іншім і є ціна жартів зе. Покепкував так покепкував. Дипломатично, тонко і головне як далекоглядно. Стратег ві Бога
показати весь коментар
21.02.2026 19:31 Відповісти
«Могут случиться плохие вещи» - звучит так, будто это не заявление политика, а подпись к прогнозу погоды: Сегодня облачно, местами шантаж, возможны перебои с логикой.))
показати весь коментар
21.02.2026 19:35 Відповісти
Дурне думає,що як відімкне струм українцям,то його оберуть знову?)
показати весь коментар
21.02.2026 19:39 Відповісти
Ну то хай зупинить.
Хочу подивитись як цього орбана поріжуть просто на п*ятаки Європейці))))
показати весь коментар
21.02.2026 19:40 Відповісти
Будь-кому, хто нас вкусить, виб'ють зуби", - заявив Орбан. МАДЯРСЬКИЙ ПЕС ВЖЕ СТІЛЬКИ КУСАЄ УКРАЇНУ .ЩО ВАРТО КУПИТИ "ГИЦЛЯ" АБИ ВДАВИВ МАДЯРСЬКОГО ПСА...
показати весь коментар
21.02.2026 19:43 Відповісти
ЦЕ НЕ угорський ток. Мад'яри тільки здійснюють транзит через свою країну. Так що хай стулить пельку. Договора з ЄС., а не з Угорщиною, хай з Брюселем розбирається.
показати весь коментар
21.02.2026 19:46 Відповісти
Якщо захоче, то вмить зупинить. Знайде привід...наприклад, цигани зрізали дроти на брухт))
показати весь коментар
21.02.2026 19:52 Відповісти
Угорщина і Словаччина разом з тим забезпечує понад 70% імпорту електроенергії в Україну
Близько 40% імпорту газу - Угорщина
Близько 10% дизельного палива - Угорщина

Виглядає так, що в разі ескалації конфлікту Україна постраждає більше,
показати весь коментар
21.02.2026 19:50 Відповісти
краще на голодному пайку чим хліб від підрів
показати весь коментар
21.02.2026 20:40 Відповісти
А що скаже Європа? Це вже Європейські цінності шантаж і тероризм мирного населення від Орбана, чи ще ні? Які далі ************ Орбан буде вимоги до України висувати від свого московського Тирана? Хтось ще вірить в якісь мірні угоди?
показати весь коментар
21.02.2026 19:57 Відповісти
квітень наближається
-квітень наближається
орбан здувається
туДутуТутуту
показати весь коментар
21.02.2026 19:57 Відповісти
Так скажи своєму хазяїну *****, щоб не бомбив нафтопровід
показати весь коментар
21.02.2026 20:02 Відповісти
Як що міжнародне право вже не існує, а ***** вбивця, агресор і ворог, який воює з Україною, а Угорщина союзнік *****, то ...
показати весь коментар
21.02.2026 20:04 Відповісти
не бачу причин відновлювати "дружбу" хай відключають. ось побачите, орбанів та фіців розірвуть на дрантя
показати весь коментар
21.02.2026 20:21 Відповісти
А то хіба його електроенергія, він виробляє? А якщо йому постачання з ЄС відключать?
показати весь коментар
21.02.2026 20:28 Відповісти
а можуть і зебри подохнути, яких воно підтримує...
показати весь коментар
21.02.2026 20:39 Відповісти
А чого б цим "великорозумним" фіцо і орбану не зібрати ремонтну бригаду, очоливши її, і під обстрілами полагодити "дружбу" з рашистами? Хоча вона в них і так "непорушна"... на жаль
показати весь коментар
21.02.2026 20:55 Відповісти
Тут питання чому ЄС дозволяє підарам фіцо та орбану так чинити
показати весь коментар
21.02.2026 21:02 Відповісти
а "ЄС" це хто на твою думку? ти ж цікавився як там приймаються рішення, чи просто ********?
показати весь коментар
21.02.2026 23:51 Відповісти
В штани накладеш? Може для тебе, Вітю, й погано буде, а мені пох.
показати весь коментар
21.02.2026 21:08 Відповісти
Що ти, курва, знаєш про погані речі?
показати весь коментар
21.02.2026 21:45 Відповісти
Ну не можуть СБУ поки що грохнути пуйла. Глибоко ховається. А з тими що? Які проблеми
показати весь коментар
21.02.2026 22:25 Відповісти
Будь-кому, хто нас вкусить, виб'ють зуби", - заявив Орбан. Джерело: https://censor.net/ua/n3601776

Оглосiтє вєсь спiск, пжлста.
показати весь коментар
21.02.2026 23:48 Відповісти
Орбан знає, що якщо слухатись не буде, то його друг Путін нагодує його епібатидином. То й базікає.
показати весь коментар
22.02.2026 01:15 Відповісти
щоб ті два ******* кремля менше ******* на нас невже так важко запросити депутатів європарламенту щоб вони подивились на власні очі як ***** зруйнував нафтопровід і який там об.єм робіт і скільки потрібно часу щоб все відремонтувати і щоб там були знімальні групи з європейських телеканалів і показали ті сюжети в новинах і заткнули пельку жополизам ***** орбану і фіцо і чому зельц не звернеться до тих двох кремлівських петухів щоб допомогли нам з ремонтом бо ті два гандона ..забули.. що за одну ніч на нас ***** пускає по 40 ракет і 400 шахедів
показати весь коментар
22.02.2026 06:32 Відповісти
Дожились... Мадяри уже погрожують. Гівнюки
показати весь коментар
22.02.2026 06:56 Відповісти
*******
показати весь коментар
22.02.2026 07:28 Відповісти
Ну, орбанятко з фіцою щось пиз...нуло. А у ЄС, НАТИ питань до цих уйо..ків немає, їх все влаштовує?.Дожились, два припарених крутять європою, як жид сонцем. Щось не дуже і хочеться в такий "союз"
показати весь коментар
22.02.2026 07:50 Відповісти
Давно,на цю тему писала, не встигли,ярмо московське скинути,як вже брюсельське на підході. Забанили зарази, дуже швидко. Мені прості поляки казали, нах...й вам то потрібно, курка,качка, ліки, продаж все буде під контролем брусельської капусти. І те все під патронатом,, єкологія,,.
показати весь коментар
22.02.2026 11:52 Відповісти
ПУСТЬ РАДУЕТСЯ ЧТО ЕГО ЕЩЁ P1SUNом НЕ @БНУЛИ !)
показати весь коментар
22.02.2026 09:39 Відповісти
в мене когнітівний дисонанс. так, я не дуже розуміюся в питаннях енергетики, але в мене на голову не налазить:

- після кацапської атаки ми змушені зменшити виробництва електроенергії на шими АЕС. тобто - виробляється більше, ніж зараз потрібно;
- одночасно з цим фіцо і орбан погорожують припинати експорт електроенергії

в мене не корилюється: якщо ми знижуємо, то нах...уя експортуємо?

- за заявами шобли ми не експотуємо електроенергію;
- після прильотів і різкого зменшення виробництва, майже гаснуть Молдова і Румунія

як блеат!!!!!!!? ми ж не експортуємо електроенергію і вони мають забезпечуватися власною.
показати весь коментар
22.02.2026 10:39 Відповісти
Щось нічого не зрозуміло. Пошкодили газову магістраль. Шановний, давай своїх людей, і ремонтуйте за свій кошт. Може касабський дроник і не прилетить. Це ж твої найлєпші друзі.Українці не повинні пильнувати твою трубу. Труба шайтан шатал. Ти курва ***** ставиш Україні штирі в колеса, та ще щось вимагаєш. Від України. Твоя труба, твої проблеми. Як би ще влада В Україні була адекватна.
показати весь коментар
22.02.2026 11:46 Відповісти
Якщо Орбан і Фіцо припинять експорт електроенергії для України у відповідь на терористичні атаки РФ-це вже пряме не виконання умов ЄС і України а подруге- це теж тероризм та ще по відношенню до країни яка знищила третій ядерний потенціал в Світі до речі на вимогу США які не можуть чи не хочуть нічого сказати по цьому відношенню Орбану і Фіцо а погли-б заткнути їм хлібала в три секунди яко б хотіли як і ЄС до речі мовчить і так звана укранська влада яка зайняти виключно своїми особистими інтересами тому ураїнський народ виживає сам по собі а влада живе сама по собі яку звісно давно вже пора поміняти.
показати весь коментар
22.02.2026 12:02 Відповісти
Орбан при всем желании не может остановить транзит электроэнергии в Украину . Ведь Венгриякак и Украина подписывали Еврпейскую Энерхетическую Хартию которая прямо запрещает искусственно блокировать транзит энергоресурсов. В случае с Дружбой-это форсмажор а не вина Украины. А если Обан искусственно начнет бо=локировать транзию-венгрию ждут серьезные штрафные санкцттии со стороны ЕС. Так что пусть не ****** и не пугает ежика голой жепой
показати весь коментар
22.02.2026 14:30 Відповісти
 
 