Орбан погрожує зупинити постачання електроенергії Україні: Можуть статися погані речі

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан погрожує припинити постачання електроенергії до України, якщо не буде відновлений транзит нафти нафтопроводом "Дружба".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telex, про це Орбан заявив на заході з активістами партії "Фідес".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Українці хочуть створити хаос в Угорщині"

Так, Орбан отримав кілька запитань від аудиторії про нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений росіянами, але угорський уряд звинуватив Україну в перебоях з постачанням.

За словами Орбана, метою українців є створення економічного хаосу і енергетичної надзвичайної ситуації в Угорщині, а також поразка партії "Фідес" на квітневих виборах.

"Хаос у свідомості українців – це шлях до перемоги опозиції на виборах", – сказав угорський прем'єр.

"Можуть статися погані речі"

Також він не виключив, що якщо українці не відновлять транзит нафтопроводом, Угорщина припинить постачання електроенергії в Україну.

"Якщо ми це зупинимо, можуть статися погані речі… Ми, звичайно, припускаємося помилок, але ми не можемо сказати, що ми грубі чи безмозкі. Ми точно знаємо, як поводитися в такій ситуації, і ми з цим впораємося. Будь-кому, хто нас вкусить, виб'ють зуби", - заявив Орбан.

Що передувало?

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що аварійні постачання електроенергії в Україну можуть бути припинені, якщо до понеділка, 23 лютого, президент Володимир Зеленський не відновить постачання нафти.