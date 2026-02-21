Орбан погрожує зупинити постачання електроенергії Україні: Можуть статися погані речі
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан погрожує припинити постачання електроенергії до України, якщо не буде відновлений транзит нафти нафтопроводом "Дружба".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telex, про це Орбан заявив на заході з активістами партії "Фідес".
"Українці хочуть створити хаос в Угорщині"
Так, Орбан отримав кілька запитань від аудиторії про нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений росіянами, але угорський уряд звинуватив Україну в перебоях з постачанням.
За словами Орбана, метою українців є створення економічного хаосу і енергетичної надзвичайної ситуації в Угорщині, а також поразка партії "Фідес" на квітневих виборах.
"Хаос у свідомості українців – це шлях до перемоги опозиції на виборах", – сказав угорський прем'єр.
"Можуть статися погані речі"
Також він не виключив, що якщо українці не відновлять транзит нафтопроводом, Угорщина припинить постачання електроенергії в Україну.
"Якщо ми це зупинимо, можуть статися погані речі… Ми, звичайно, припускаємося помилок, але ми не можемо сказати, що ми грубі чи безмозкі. Ми точно знаємо, як поводитися в такій ситуації, і ми з цим впораємося. Будь-кому, хто нас вкусить, виб'ють зуби", - заявив Орбан.
Що передувало?
Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що аварійні постачання електроенергії в Україну можуть бути припинені, якщо до понеділка, 23 лютого, президент Володимир Зеленський не відновить постачання нафти.
- 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
- Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
- Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
- Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Міжкордонна пропускна здатність для імпорту електроенергії з Угорщини до України є значною, що дозволяє імпортувати значну кількість електроенергії.
Угорщина була найбільшим імпортером електроенергії з СРСР серед країн Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ).
У 1970-80-х роках Угорщина стабільно займала перше місце за обсягами закупівель радянської електроенергії. Наприклад, у середині 1980-х років на Угорщину припадало близько 30-40% всього радянського експорту електроенергії в соціалістичні країни.
Основні постачання йшли через об'єднану енергосистему «Мир». Ключову роль відігравала унікальна для того часу лінія електропередач 750 кВ «Вінниця - Західноукраїнська - Альбертірша», введена в експлуатацію в 1979 році. Вона безпосередньо поєднувала енергосистему СРСР з угорською. На відміну від Польщі (багатої на вугілля) або Румунії (яка мала власні запаси нафти та газу), Угорщина мала обмежені паливні ресурси, що робило прямі постачання електроенергії найбільш вигідними.
За останні десять років сонячна енергія зросла й тепер забезпечує чверть електроенергії Угорщини. У 2024 році вона обійшла газ і стала другим за величиною джерелом електроенергії після ядерної.
Орбан непогано заробляє на експорті електроенергії до України, перепродуючи електроенергію сусідів та свої надлишки.
У документі наголошується, що 27 січня російські удари завдали значних пошкоджень елементам нафтотранспортної системи України, включно з технологічним і допоміжним обладнанням "Дружби".
Українські фахівці проводять технічний огляд, оцінюють можливості ремонту та ліквідовують наслідки.
При цьому вони змушені виконувати аварійно-відновлювальні роботи під постійною загрозою авіаударів.
- Ми разриваем с вами кантракт!
- А чому?
- А нам так ***** приказал.
- Зустринімся в суді.
Угорци та словаки запьатять гарну неустойку.
Найдорожчий жарт у Світі - 90 ярдів євро.
Чуємо дзвін сталевих яєць двох злодіїв.
А на касі платять громадяне, які їх обрали.
Але ЗЄ до них готується вже майже рік. У регіонах вже штаби сформовані і друкуються агітки.
https://news.obozrevatel.com/politics/pozornoe-reshenie-vengriya-poobeschala-ne-pustit-ukrainu-v-evrosoyuz.htm
Щодо того чи була раніше політика Угорщини була інакшою. Не була, бо до підписання угоди вже, беручі приклад з раші, роздавали паспорти, сподівались організувати автономію, а потім приєднати її до себе.
Але зупинити не зможе. Бо це не його е/е, а євросоюзівська.
"Скільки тебе ждать можна!?"(с)
Хочу подивитись як цього орбана поріжуть просто на п*ятаки Європейці))))
Близько 40% імпорту газу - Угорщина
Близько 10% дизельного палива - Угорщина
Виглядає так, що в разі ескалації конфлікту Україна постраждає більше,
-квітень наближається
орбан здувається
туДутуТутуту
Оглосiтє вєсь спiск, пжлста.
- після кацапської атаки ми змушені зменшити виробництва електроенергії на шими АЕС. тобто - виробляється більше, ніж зараз потрібно;
- одночасно з цим фіцо і орбан погорожують припинати експорт електроенергії
в мене не корилюється: якщо ми знижуємо, то нах...уя експортуємо?
- за заявами шобли ми не експотуємо електроенергію;
- після прильотів і різкого зменшення виробництва, майже гаснуть Молдова і Румунія
як блеат!!!!!!!? ми ж не експортуємо електроенергію і вони мають забезпечуватися власною.