Орбан угрожает остановить поставки электроэнергии Украине: Могут произойти плохие вещи
Премьер Венгрии Виктор Орбан угрожает прекратить поставки электроэнергии в Украину, если не будет восстановлен транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex, об этом Орбан заявил на мероприятии с активистами партии "Фидес".
"Украинцы хотят создать хаос в Венгрии"
В частности, Орбан получил несколько вопросов от аудитории о нефтепроводе "Дружба", который был поврежден россиянами, но венгерское правительство обвинило Украину в перебоях с поставками.
По словам Орбана, целью украинцев является создание экономического хаоса и энергетической чрезвычайной ситуации в Венгрии, а также поражение партии "Фидес" на апрельских выборах.
"Хаос в сознании украинцев – это путь к победе оппозиции на выборах", – сказал венгерский премьер.
"Могут произойти плохие вещи"
Также он не исключил, что если украинцы не возобновят транзит по нефтепроводу, Венгрия прекратит поставки электроэнергии в Украину.
"Если мы это остановим, могут случиться плохие вещи... Мы, конечно, допускаем ошибки, но мы не можем сказать, что мы грубые или безмозглые. Мы точно знаем, как вести себя в такой ситуации, и мы с этим справимся. Любому, кто нас укусит, выбьют зубы", - заявил Орбан.
Что предшествовало?
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что аварийные поставки электроэнергии в Украину могут быть прекращены, если до понедельника, 23 февраля, президент Владимир Зеленский не возобновит поставки нефти.
- 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
- Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
- Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
- В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Міжкордонна пропускна здатність для імпорту електроенергії з Угорщини до України є значною, що дозволяє імпортувати значну кількість електроенергії.
Угорщина була найбільшим імпортером електроенергії з СРСР серед країн Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ).
У 1970-80-х роках Угорщина стабільно займала перше місце за обсягами закупівель радянської електроенергії. Наприклад, у середині 1980-х років на Угорщину припадало близько 30-40% всього радянського експорту електроенергії в соціалістичні країни.
Основні постачання йшли через об'єднану енергосистему «Мир». Ключову роль відігравала унікальна для того часу лінія електропередач 750 кВ «Вінниця - Західноукраїнська - Альбертірша», введена в експлуатацію в 1979 році. Вона безпосередньо поєднувала енергосистему СРСР з угорською. На відміну від Польщі (багатої на вугілля) або Румунії (яка мала власні запаси нафти та газу), Угорщина мала обмежені паливні ресурси, що робило прямі постачання електроенергії найбільш вигідними.
За останні десять років сонячна енергія зросла й тепер забезпечує чверть електроенергії Угорщини. У 2024 році вона обійшла газ і стала другим за величиною джерелом електроенергії після ядерної.
Орбан непогано заробляє на експорті електроенергії до України, перепродуючи електроенергію сусідів та свої надлишки.
У документі наголошується, що 27 січня російські удари завдали значних пошкоджень елементам нафтотранспортної системи України, включно з технологічним і допоміжним обладнанням "Дружби".
Українські фахівці проводять технічний огляд, оцінюють можливості ремонту та ліквідовують наслідки.
При цьому вони змушені виконувати аварійно-відновлювальні роботи під постійною загрозою авіаударів.
- Ми разриваем с вами кантракт!
- А чому?
- А нам так ***** приказал.
- Зустринімся в суді.
Угорци та словаки запьатять гарну неустойку.
Найдорожчий жарт у Світі - 90 ярдів євро.
Чуємо дзвін сталевих яєць двох злодіїв.
А на касі платять громадяне, які їх обрали.
Але ЗЄ до них готується вже майже рік. У регіонах вже штаби сформовані і друкуються агітки.
Але зупинити не зможе. Бо це не його е/е, а євросоюзівська.
"Скільки тебе ждать можна!?"(с)
Хочу подивитись як цього орбана поріжуть просто на п*ятаки Європейці))))
Близько 40% імпорту газу - Угорщина
Близько 10% дизельного палива - Угорщина
Виглядає так, що в разі ескалації конфлікту Україна постраждає більше,
-квітень наближається
орбан здувається
туДутуТутуту
Оглосiтє вєсь спiск, пжлста.