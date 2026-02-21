РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4484 посетителя онлайн
Новости Поставки нефти через российскую трубу Чехия Транзит нефти через Дружбу
6 010 63

Орбан угрожает остановить поставки электроэнергии Украине: Могут произойти плохие вещи

Орбан пригрозил остановить поставки электроэнергии Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан угрожает прекратить поставки электроэнергии в Украину, если не будет восстановлен транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex, об этом Орбан заявил на мероприятии с активистами партии "Фидес".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Украинцы хотят создать хаос в Венгрии"

В частности, Орбан получил несколько вопросов от аудитории о нефтепроводе "Дружба", который был поврежден россиянами, но венгерское правительство обвинило Украину в перебоях с поставками.

По словам Орбана, целью украинцев является создание экономического хаоса и энергетической чрезвычайной ситуации в Венгрии, а также поражение партии "Фидес" на апрельских выборах.

"Хаос в сознании украинцев – это путь к победе оппозиции на выборах", – сказал венгерский премьер.

"Могут произойти плохие вещи"

Также он не исключил, что если украинцы не возобновят транзит по нефтепроводу, Венгрия прекратит поставки электроэнергии в Украину.

"Если мы это остановим, могут случиться плохие вещи... Мы, конечно, допускаем ошибки, но мы не можем сказать, что мы грубые или безмозглые. Мы точно знаем, как вести себя в такой ситуации, и мы с этим справимся. Любому, кто нас укусит, выбьют зубы", - заявил Орбан.

Что предшествовало?

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что аварийные поставки электроэнергии в Украину могут быть прекращены, если до понедельника, 23 февраля, президент Владимир Зеленский не возобновит поставки нефти.

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
  • Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
  • В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

Автор: 

Венгрия (773) нефтепровод (29) Тарифы на электроэнергию (566) Орбан Виктор (442)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
вітє нада вийтє
показать весь комментарий
21.02.2026 19:00 Ответить
+21
Він вже ж цеї теми не злізе - вибори на носі
показать весь комментарий
21.02.2026 18:56 Ответить
+19
Погані речі стануться...особисто для орбана...в квітні...
показать весь комментарий
21.02.2026 19:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Він вже ж цеї теми не злізе - вибори на носі
показать весь комментарий
21.02.2026 18:56 Ответить
вітє нада вийтє
показать весь комментарий
21.02.2026 19:00 Ответить
... і зупинити музику! Назавжди для нього!
показать весь комментарий
21.02.2026 19:19 Ответить
Агентам фсб в ЄС і НАТО, - орбану і фіцо, ****** поставив завдання щодо убивству Українців, от вони і шантажують керівництво ЄС і НАТО!
показать весь комментарий
21.02.2026 20:46 Ответить
Hайбільшу частку у структурі імпорту України і надалі займає Угорщина.

Міжкордонна пропускна здатність для імпорту електроенергії з Угорщини до України є значною, що дозволяє імпортувати значну кількість електроенергії.

Угорщина була найбільшим імпортером електроенергії з СРСР серед країн Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ).

У 1970-80-х роках Угорщина стабільно займала перше місце за обсягами закупівель радянської електроенергії. Наприклад, у середині 1980-х років на Угорщину припадало близько 30-40% всього радянського експорту електроенергії в соціалістичні країни.

Основні постачання йшли через об'єднану енергосистему «Мир». Ключову роль відігравала унікальна для того часу лінія електропередач 750 кВ «Вінниця - Західноукраїнська - Альбертірша», введена в експлуатацію в 1979 році. Вона безпосередньо поєднувала енергосистему СРСР з угорською. На відміну від Польщі (багатої на вугілля) або Румунії (яка мала власні запаси нафти та газу), Угорщина мала обмежені паливні ресурси, що робило прямі постачання електроенергії найбільш вигідними.

За останні десять років сонячна енергія зросла й тепер забезпечує чверть електроенергії Угорщини. У 2024 році вона обійшла газ і стала другим за величиною джерелом електроенергії після ядерної.

Орбан непогано заробляє на експорті електроенергії до України, перепродуючи електроенергію сусідів та свої надлишки.
показать весь комментарий
21.02.2026 18:57 Ответить
Україна офіційно запропонувала Європейському Союзу альтернативні маршрути транзиту російської нафти до Угорщини та Словаччини замість пошкодженого обстрілом РФ нафтопроводу "Дружба".

У документі наголошується, що 27 січня російські удари завдали значних пошкоджень елементам нафтотранспортної системи України, включно з технологічним і допоміжним обладнанням "Дружби".
Українські фахівці проводять технічний огляд, оцінюють можливості ремонту та ліквідовують наслідки.
При цьому вони змушені виконувати аварійно-відновлювальні роботи під постійною загрозою авіаударів.
показать весь комментарий
21.02.2026 19:20 Ответить
"Така логістика могла би бути організована або через нафтотранспортну систему України, або морським шляхом з подальшим перевантаженням у морських портах і транспортуванням трубопроводом "Одеса-Броди" до держав-членів ЄС", - ідеться в пропозиції.
показать весь комментарий
21.02.2026 19:22 Ответить
Давайте дивитися на речі тверезо. Справа не в нафті і не в ''дружбі''.А справа в прициденті, коли орбан і фіцо почали шантаж України і примушують її йти на поступки московському режиму. І даже якщо Україна прогнеться і запустить ''дружбу'' це буде лише початком наростання шантажу і терору проти України. Тому потрібно триматись як цвях і не згинатись. Бо якщо прогнешся раз то далі тебе скрутять в дулю
показать весь комментарий
21.02.2026 20:03 Ответить
"Будь-кому, хто нас вкусить, виб'ють зуби", - заявив Орбан. Клован таки допиз..вся)))
показать весь комментарий
21.02.2026 18:58 Ответить
Вічнозелений двигун
показать весь комментарий
21.02.2026 19:43 Ответить
Яке їхало таке здибало
показать весь комментарий
21.02.2026 19:48 Ответить
Серо сер,ащо у вас з прапорцем? Чому випи....те з Америки?
показать весь комментарий
21.02.2026 20:32 Ответить
В унісон з фіцо заспівав старий кондом зі смаком папрікаша!
- Ми разриваем с вами кантракт!
- А чому?
- А нам так ***** приказал.
- Зустринімся в суді.

Угорци та словаки запьатять гарну неустойку.
показать весь комментарий
21.02.2026 18:59 Ответить
Зеля, активуй квартальних сценарістів "шуток юмора", і ФАС!
показать весь комментарий
21.02.2026 19:02 Ответить
Так ЗЄ вже ж пожартував про пузо Орбана.

Найдорожчий жарт у Світі - 90 ярдів євро.
показать весь комментарий
21.02.2026 19:06 Ответить
Отут найшла коса на камінь - у Віті вибори на носі, у ЗЄ вибори на носі.
Чуємо дзвін сталевих яєць двох злодіїв.

А на касі платять громадяне, які їх обрали.
показать весь комментарий
21.02.2026 19:05 Ответить
В Угорщині вибори в квітні, а нагадай коли в Україні, товарісч?
показать весь комментарий
21.02.2026 21:04 Ответить
У тому-то і фішка, що може у травні, а може у грудні, а може наступного року.

Але ЗЄ до них готується вже майже рік. У регіонах вже штаби сформовані і друкуються агітки.
показать весь комментарий
21.02.2026 21:07 Ответить
Погані речі стануться...особисто для орбана...в квітні...
показать весь комментарий
21.02.2026 19:09 Ответить
Угорці спокон віків вибирають собі не тих союзників та наступають на одні й ті ж граблі. Не здивуюсь, якщо вони знову проголосують за партію бородавчастого.
показать весь комментарий
21.02.2026 21:08 Ответить
чим ця жаба краще за путіна?
показать весь комментарий
21.02.2026 19:09 Ответить
Жартик не зайшов.
показать весь комментарий
21.02.2026 19:13 Ответить
показать весь комментарий
21.02.2026 22:18 Ответить
Настрашив їжака голою ж..опою.
показать весь комментарий
21.02.2026 19:16 Ответить
Зеленський:" може потрібно екстрено звернутися до США, ООН, ЄС, активізувати дипломатичну роботу з Угорщиною, та ні... якісь дурниці в голову лізуть ща краще в телеграмі ржаку потужну кину в сторону Орбана"
показать весь комментарий
21.02.2026 19:16 Ответить
Орбан це вже збитий льотчик. Його погрози нічого не варті. ***** йому вже не допоможе. І Трамп також.
показать весь комментарий
21.02.2026 19:21 Ответить
Треба просити НАТО,щоб на пару місяців призупинили дію п*ятої статті для цієї циганви Треба нагадати їм про 56 рік та привести до тями. Думаю 3-4 бригади за пару тижнів з цим впораються.
показать весь комментарий
21.02.2026 19:22 Ответить
1 цілком вистачить
показать весь комментарий
21.02.2026 19:28 Ответить
Невже угорцям всеодно, що їх вітя на пуйла працює та є агентом кремля, к. сьома могілєвіч завербував?
показать весь комментарий
21.02.2026 19:22 Ответить
українцям же ж всьоравно (акакаяразніца) шо їх гундосе зєльоне чмо працює та є агентом кремля і відправляє регулярно "двушечку на москву"!
показать весь комментарий
21.02.2026 23:48 Ответить
він буде погрожувати аж до квітня
Але зупинити не зможе. Бо це не його е/е, а євросоюзівська.
показать весь комментарий
21.02.2026 19:23 Ответить
Після фіцо, це вже було прогнозовано.
"Скільки тебе ждать можна!?"(с)
показать весь комментарий
21.02.2026 19:24 Ответить
Це доречі між іншім і є ціна жартів зе. Покепкував так покепкував. Дипломатично, тонко і головне як далекоглядно. Стратег ві Бога
показать весь комментарий
21.02.2026 19:31 Ответить
«Могут случиться плохие вещи» - звучит так, будто это не заявление политика, а подпись к прогнозу погоды: Сегодня облачно, местами шантаж, возможны перебои с логикой.))
показать весь комментарий
21.02.2026 19:35 Ответить
Дурне думає,що як відімкне струм українцям,то його оберуть знову?)
показать весь комментарий
21.02.2026 19:39 Ответить
Ну то хай зупинить.
Хочу подивитись як цього орбана поріжуть просто на п*ятаки Європейці))))
показать весь комментарий
21.02.2026 19:40 Ответить
Будь-кому, хто нас вкусить, виб'ють зуби", - заявив Орбан. МАДЯРСЬКИЙ ПЕС ВЖЕ СТІЛЬКИ КУСАЄ УКРАЇНУ .ЩО ВАРТО КУПИТИ "ГИЦЛЯ" АБИ ВДАВИВ МАДЯРСЬКОГО ПСА...
показать весь комментарий
21.02.2026 19:43 Ответить
ЦЕ НЕ угорський ток. Мад'яри тільки здійснюють транзит через свою країну. Так що хай стулить пельку. Договора з ЄС., а не з Угорщиною, хай з Брюселем розбирається.
показать весь комментарий
21.02.2026 19:46 Ответить
Якщо захоче, то вмить зупинить. Знайде привід...наприклад, цигани зрізали дроти на брухт))
показать весь комментарий
21.02.2026 19:52 Ответить
Угорщина і Словаччина разом з тим забезпечує понад 70% імпорту електроенергії в Україну
Близько 40% імпорту газу - Угорщина
Близько 10% дизельного палива - Угорщина

Виглядає так, що в разі ескалації конфлікту Україна постраждає більше,
показать весь комментарий
21.02.2026 19:50 Ответить
А ще вони можуть закрити транзит фур через КПП Тиса і Ужгород(замість 50 фур на добу пропустять 5)Нелох бикував а ми будем за це все розплачуватись.
показать весь комментарий
21.02.2026 20:34 Ответить
краще на голодному пайку чим хліб від підрів
показать весь комментарий
21.02.2026 20:40 Ответить
А що скаже Європа? Це вже Європейські цінності шантаж і тероризм мирного населення від Орбана, чи ще ні? Які далі ************ Орбан буде вимоги до України висувати від свого московського Тирана? Хтось ще вірить в якісь мірні угоди?
показать весь комментарий
21.02.2026 19:57 Ответить
квітень наближається
-квітень наближається
орбан здувається
туДутуТутуту
показать весь комментарий
21.02.2026 19:57 Ответить
Так скажи своєму хазяїну *****, щоб не бомбив нафтопровід
показать весь комментарий
21.02.2026 20:02 Ответить
Як що міжнародне право вже не існує, а ***** вбивця, агресор і ворог, який воює з Україною, а Угорщина союзнік *****, то ...
показать весь комментарий
21.02.2026 20:04 Ответить
не бачу причин відновлювати "дружбу" хай відключають. ось побачите, орбанів та фіців розірвуть на дрантя
показать весь комментарий
21.02.2026 20:21 Ответить
А то хіба його електроенергія, він виробляє? А якщо йому постачання з ЄС відключать?
показать весь комментарий
21.02.2026 20:28 Ответить
а можуть і зебри подохнути, яких воно підтримує...
показать весь комментарий
21.02.2026 20:39 Ответить
А чого б цим "великорозумним" фіцо і орбану не зібрати ремонтну бригаду, очоливши її, і під обстрілами полагодити "дружбу" з рашистами? Хоча вона в них і так "непорушна"... на жаль
показать весь комментарий
21.02.2026 20:55 Ответить
Тут питання чому ЄС дозволяє підарам фіцо та орбану так чинити
показать весь комментарий
21.02.2026 21:02 Ответить
а "ЄС" це хто на твою думку? ти ж цікавився як там приймаються рішення, чи просто ********?
показать весь комментарий
21.02.2026 23:51 Ответить
В штани накладеш? Може для тебе, Вітю, й погано буде, а мені пох.
показать весь комментарий
21.02.2026 21:08 Ответить
Що ти, курва, знаєш про погані речі?
показать весь комментарий
21.02.2026 21:45 Ответить
Ну не можуть СБУ поки що грохнути пуйла. Глибоко ховається. А з тими що? Які проблеми
показать весь комментарий
21.02.2026 22:25 Ответить
Будь-кому, хто нас вкусить, виб'ють зуби", - заявив Орбан. Джерело: https://censor.net/ua/n3601776

Оглосiтє вєсь спiск, пжлста.
показать весь комментарий
21.02.2026 23:48 Ответить
Орбан знає, що якщо слухатись не буде, то його друг Путін нагодує його епібатидином. То й базікає.
показать весь комментарий
22.02.2026 01:15 Ответить
 
 