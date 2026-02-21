Орбан угрожает остановить поставки электроэнергии Украине: Могут произойти плохие вещи

Премьер Венгрии Виктор Орбан угрожает прекратить поставки электроэнергии в Украину, если не будет восстановлен транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex, об этом Орбан заявил на мероприятии с активистами партии "Фидес".

"Украинцы хотят создать хаос в Венгрии"

В частности, Орбан получил несколько вопросов от аудитории о нефтепроводе "Дружба", который был поврежден россиянами, но венгерское правительство обвинило Украину в перебоях с поставками.

По словам Орбана, целью украинцев является создание экономического хаоса и энергетической чрезвычайной ситуации в Венгрии, а также поражение партии "Фидес" на апрельских выборах.

"Хаос в сознании украинцев – это путь к победе оппозиции на выборах", – сказал венгерский премьер.

"Могут произойти плохие вещи"

Также он не исключил, что если украинцы не возобновят транзит по нефтепроводу, Венгрия прекратит поставки электроэнергии в Украину.

"Если мы это остановим, могут случиться плохие вещи... Мы, конечно, допускаем ошибки, но мы не можем сказать, что мы грубые или безмозглые. Мы точно знаем, как вести себя в такой ситуации, и мы с этим справимся. Любому, кто нас укусит, выбьют зубы", - заявил Орбан.

Что предшествовало?

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что аварийные поставки электроэнергии в Украину могут быть прекращены, если до понедельника, 23 февраля, президент Владимир Зеленский не возобновит поставки нефти.