Новости Поставки нефти через российскую трубу Чехия
8 448 82

Фицо угрожает остановить поставки электроэнергии Украине, если до понедельника "Зеленский не возобновит транспортировку нефти"

Фицо раскритиковал школьника, который отказался пожать руку президенту Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что аварийные поставки электроэнергии в Украину могут быть прекращены, если до понедельника, 23 февраля, президент Владимир Зеленский не возобновит поставки нефти.

Об этом Фицо написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Фицо предупредил о возможной остановке электроснабжения Украине

"Если в понедельник украинский президент не возобновит поставки нефти в Словакию, в тот же день словацкие компании могут приостановить поставки аварийной электроэнергии в Украину", - отметил он.

Фицо также убежден, что украинский президент игнорирует мирный подход Словакии и ведет себя по отношению к Словакии враждебно.

Читайте также: Украина предлагает ЕС новый маршрут поставок нефти после повреждения "Дружбы", - СМИ

Критика Зеленского

"Сначала он приостановил поставки газа, что нанесло нам ущерб в 500 миллионов евро в год. Теперь он остановил поставки нефти, создавая еще большие убытки и логистические трудности", - говорится в сообщении.

"За неприемлемое поведение президента Зеленского в отношении Словакии, которую он фактически рассматривает как врага, считаю вполне правильным решение не включать Словакию в последний военный кредит для Украины на сумму 90 млрд евро", - резюмирует Фицо.

Что предшествовало?

Напомним, 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.

В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

Читайте также: Фицо хочет отправить экспертную группу в Украину для проверки нефтепровода "Дружба"

Автор: 

Словакия (380) нефтепровод (29) Тарифы на электроэнергию (566) Фицо Роберт (207)
Топ комментарии
+43
Недострелений вже почав істерити
21.02.2026 13:24 Ответить
+39
Виглядає, як заздалегідь погоджена з фіцорбанами операція Кацапії
21.02.2026 13:24 Ответить
+36
Погрожуємо не відновлювати "дружбу" доти, доки не відновиться постачання електроенергії через Словаччину.
21.02.2026 13:24 Ответить
Погрожуємо не відновлювати "дружбу" доти, доки не відновиться постачання електроенергії через Словаччину.
21.02.2026 13:24 Ответить
21.02.2026 15:43 Ответить
Яка «дивна» синхронність, в агентів могильовича-фсб - орбана і фіцо-недострєльонного, щоб гадити в ЄС і НАТО!!??
21.02.2026 16:47 Ответить
Недострелений вже почав істерити
21.02.2026 13:24 Ответить
Мабуть дуже кепське з грошами на Параше шо цей фуцін так верещить. І цікаво, як він, в односторонему порядку розирве контракт? Любий суд його обує на раз.
21.02.2026 13:53 Ответить
так електроенергію ж вони постачають не безкоштовно, фіцо якийсь точно фіцнутий, каже завдали збитків, бо газу не іде через Україну то ще й втратись заробіток за ел.енергію.
21.02.2026 14:13 Ответить
Більше того - електрику вони постачають згідно контрактів , а його одностороннє невиконання мадярами і словаками означає , що на них буде покладено величезний болт штраф !
Вони заморяться неустойку виплачувати !
21.02.2026 14:37 Ответить
Виглядає, як заздалегідь погоджена з фіцорбанами операція Кацапії
21.02.2026 13:24 Ответить
21.02.2026 15:46 Ответить
показать весь комментарий
Не виглядає, а саме так і є.
21.02.2026 16:48 Ответить
Та так воно і є: кацапи навмисно фіганули по нафтопроводу, щоб у їх агентів Фіцо та Орбана був привід, щоб звинувати Україну та заблокувати допомогу на 90 мільярдів. Кацапи багато не заробляють на "дружбі", а ось заблокувати нам допомогу - це набагато важливіше для них. Євросоюзу пора вже це зрозуміти та щось реально діяти з цими агентами параши.
21.02.2026 18:59 Ответить
Цинічний негідник
21.02.2026 13:24 Ответить
А шо скаже великий лідор, чи є у нього карти .
21.02.2026 13:26 Ответить
а що Словаччині гроші не треба? ел.енергію не безкоштовно дають.
21.02.2026 14:16 Ответить
Хвойди захопили трибуну.
21.02.2026 13:27 Ответить
фіцо може тільки в цюцюрик орбана поцюлувати
21.02.2026 13:27 Ответить
ДО ПОНЕДІЛКА аж)))) А Сам Фіцо не хоче піти туди поремонтувати за 1 день?
21.02.2026 13:35 Ответить
Фіцо і Орбан заявляли що не пошлють в Україну жодної своєї людини ризикувати життям. Мовляв вони до України ніпричому. При цьому цинічні тварюки хочуть щоб українці під обстрілами, без світла і в холоді продовжували качати нафту окупантам. Це нів'які ворота... Фіцо і Орбана потрібно послати за кацапським кораблем і в жорстокій формі. Бо якщо піддатись на шантаж цих московських виродків то буде тільки гірше
21.02.2026 16:29 Ответить
Це блеф чистої води.
Електромережі в Словаччині, як й інтерконнектори на кордоні з Україною, не є державними.
Словаччина має керуватись єдиними в ЄС нормами у сфері в енергетики. Які не передбачають жодних кордонів і перешкод на транспортування електроенергії по внутрішньо-європейських лініях.
За зрив виконання контрактів з постачання ЕЕ відповідальність буде нести уряд Словаччини й особисто Фіцо.
21.02.2026 13:41 Ответить
Може прилетіти невідомий дрон., і буде як з дружбою.
21.02.2026 13:57 Ответить
Де? в Словаччині?
Не робіть спаму, будь-ласка.
21.02.2026 15:00 Ответить
нафтопровід під час війни це зрада, відновлення його вигідно лише корупціонерам
21.02.2026 13:44 Ответить
Тоб то, словацький поц та путинській куесос в односторонему порядку, безпідставно, розірве контракт ? Ню ню.
21.02.2026 13:48 Ответить
А чи є контракт?...
21.02.2026 14:16 Ответить
Вакула, ти же знаєш шо в наш час ничого без контракта не робится.
(Чорт)
21.02.2026 14:54 Ответить
Зачем нам контракт ? Посидели в бане и решили "качать" электроэнергию из ЕС ....
И тут пацан решил "предьяву" нам " выкатить" ?
21.02.2026 14:58 Ответить
Пусть *** сосут.
21.02.2026 13:57 Ответить
"Дружбу"треба було закривати в перший місяць вторгнення росіян.
А тепер як? Тепер має бути тонка форма дипломатії,яку зелене шапіто не розуміє.
І навряд чи зрозуміє,якщо сам найвеличніший робить візити закордон в одязі гопника.
21.02.2026 14:00 Ответить
показать весь комментарий
Нехай сам ремонтує. Надсилає бригаду і ремонтує за свій рахунок. Під обстрілами. Але ніхто не дасть гарантії, що кацапи знову трубу не зруйнують.
21.02.2026 14:07 Ответить
Шось фіцойобики почали істерити...
21.02.2026 14:08 Ответить
Вибори..

Особисто мені поф. І так нема опалення, води, ее частково..

Ото б добили його - то хоч висплюсь))
21.02.2026 14:59 Ответить
давайте, подивимося.
21.02.2026 14:10 Ответить
Напугал ежа голой жопой.
21.02.2026 14:21 Ответить
Нельзя отключить то, что у большей части населения и так нет большую часть времени.
А Украина и не отказывается починить нефтепровод, но вначале надо провести тендер на разработку проектной документации, а перед этим провести заседание экспертной комиссии по определения убытков и повреждений, а еще раньше утвердить ее состав, привлекая экспертов Евросоюза... А все это занимает много времени, сами понимаете...
21.02.2026 14:29 Ответить
І все це робити після того коли Україну візьмуть в НАТО і ЄС. Бо без гарантій безпеки небезпечно працювати під ракетно-дроновими ударами
21.02.2026 16:31 Ответить
Опять же рекультивация загрязненной территории,получение возмещения от убытков,а то на какие же средствА все это делать?
21.02.2026 21:01 Ответить
От підфартило Україні з сусідами...
21.02.2026 14:30 Ответить
скоріше кегебісти давним давно взяли сусідів погниліше в розробку і просували своїх агентів останні мінімум 20 років
21.02.2026 15:01 Ответить
Угорщина і Словаччина є членами ЄС. Вони можуть заблокувати будь-яке рішення.Навіть вступ України до ЄС, неможливий без їх згоди, незалежно, хто буде у них при владі.Тому "потужному" краще трохи втихомирити свої "дипломатичні понти". Краще країні від цього не стане. Перша ластівка вже прилетіла - Угорщина заблокувала виділення Україні позики від ЄС, на суму 90 мільярдів євро.
21.02.2026 14:37 Ответить
Угорщина та Словаччина зкурвились. Я там була. Люди нормальні були..а зараз - курви..
21.02.2026 15:02 Ответить
Так, як роблять орбан з фіцо, починав і гітлєр у Німеччині, у 20 столітті !!!!
21.02.2026 16:50 Ответить
...а ЄС заблокує позики для угорщини і словаччини... чому б ні?
21.02.2026 19:55 Ответить
На скільки я розумію. Євросоюз надає енергію територіями країн які в неї входять. Тобто це рішення колективне, і нічого з індивідуальним рішенням не пов'язано
21.02.2026 14:38 Ответить
Неозброєним оком видно, шо останнім часом Євросоюз став не дуже союзним. Гроші кремлівської гебні роблять свою чорну справу.
21.02.2026 19:39 Ответить
Так це вони на рашистській нафті втратять і ще збитки від заборони електроенергії? Потужний премʼєр.
21.02.2026 14:38 Ответить
Інфошум - постачання електроенергії в Україну можуть бути припинені, Джерело: https://censor.net/ua/n3601746
- а можуть і не бути ... ніхто нічого не припинить !
21.02.2026 14:39 Ответить
Ворогів більшає. Талант у зеленого гнома створювати державі ворогів.
21.02.2026 14:44 Ответить
пустіть його, нехай іде й ремонтує. У нас всі воюють або дітей з під завалів витягують.
21.02.2026 14:59 Ответить
да я лучше без света посижу временно пока не наладят поставки с других стран, лишь бы это чмо заткнулось наконец, задолбал уже
21.02.2026 15:06 Ответить
А у Словатчині ще є писменники?
21.02.2026 15:10 Ответить
Як дружньо працюють європейські ******* проти нас. Регулярно роблять ультиматуми, заяви, погрози, наче зібрались другий фронт проти нас почати. Карма прилетить цим паскудам дуже швидко, вони навіть не встигнуть оговтатись, як почнуть хворіти, подихати разом із своїми родинами.
21.02.2026 15:16 Ответить
...та танки пу на кордоні зустрічати разом з шахедами будуть з квітами...
ці рашистськи гості вже в Будапешті були... і в Празі були... і т.д.

раша разбомбила ту дружбу, нехай присилають свої бригади, зап.частини і ремонтуть... бід бомбами пу

в Україні війна, всі на фронті

Зе не волшебник без волшебної палочки і по свістку не відремонтується все...
Зараз всі бригади восстановлюють електрику... і це нагайне питання врятування цивільних від холодомору...
21.02.2026 16:38 Ответить
Пока летять російські ракети, ми не можемо відновити роботу нафтопроводу. Україна не буде ризикувати життями українців ради хотєлок якогось там Фіцина.
21.02.2026 15:19 Ответить
Після візиту РУБІО ДО МАДЯРІВ І СЛОВАКІВ РОЗПОЧАЛИСЯ ПОГРОЗИ.РУБІО Б СКОРІШ ВСЬОГО ПРОПИХАЄ ІНТЕРЕСИ КУЙЛА(НЕ ЗА ДАРОМ)
21.02.2026 15:24 Ответить
Так це що, Фіцо електроенергію в Україну постачає?А Орбан дізель? Не Кая Каллас, і не донька Келлога? Я в шоці.
21.02.2026 15:41 Ответить
Він що п'яний ? Наші експерти вже давно розказують що то уряд Зелі продає свою електрику.
21.02.2026 15:54 Ответить
Балабол. Он отлично знает, что Словакию можно не включать в этот кредит. Просто Германия, как основной донор ЕС потратит деньги не на помощь Словакии а на кредит Украине. Электроэнергии у Словакии особо нет, она есть у ЕС и Украина подключена к энергосистеме ЕС, а не Словакии. Так что он просто отрабатывает денежку.
21.02.2026 16:13 Ответить
Це те про що я попереджав вже давно. Авжеж я гадав що це має статися дещо пізніше, аде видно ************** вже нестерпно чекати поки Україна підпише капітуляцію. Те що зараз робить Орбан, Фіцо і Х'уйло не що інше як наступний план окупації України. А саме енергетична, економічна і фізична блокада України, ціль яких подальша окупація України. Тобло всі так звані наші ''сусіди'' після підписання Україною ''мірної угоди'' далі погрожуючи блокадою, будуть вимагати від України піти на наступні поступки типу відновити поставки нафти, газу, дати коридор на придністров'я, дати воду на крим, вибрати президентом України того кого вони приведуть, дати допуск рашистів і сепарья з окупованих територій на неокуповану територію України, допустити рашистських спостерігачів на наші заводи і склади і тд. Для цього вони найдуть тисячу приводів щоб шантажувати Україну. Важливо чи зараз українська влада піддасться на провокацію і прогнеться. Тоді можете не сумніватися що шантажі і нові вимоги тільки посиляться
21.02.2026 16:21 Ответить
дати воду на крим
Спочатку нехай русняві Каховську дамбу відновлять, яку самі ж і підірвали.
21.02.2026 16:44 Ответить
Можете даже не сумніватись що першим же ділом Тромб і Європа вимагатимуть саме від України відновити постачання води в окупований крим. До того ж це водосховище також потрібне для запуску ЗАЕС. І як завжди давити будуть тільки на Україну, бо як ми бачимо по ''переговорам'' до рашистів нівкого жодних притензій
21.02.2026 17:14 Ответить
Маленька проблемка: Каховського водосховища вже роки три немає. Фізично.
21.02.2026 18:21 Ответить
Ще поляки включать опцію Kresy Wschodnie і все інше... А скоро і rolnik-и польські отримають черговий транш від Путіна...
«Східні креси» (пол, від kres «границя», «кінець», «край») - польська назва територій сьогоденної Західної України) і злу пам'ять про те, як українці їх... типу різня на Волині. А от як Сталін дав можливіть Гітлеру утопити у крові Рowstanie Warszawskie / Варшавське повстання у 1944 році, а до того у 1939 році розшматували Польщу якось забули.

Отака вибіркова пам'ять у тих сусідів...
21.02.2026 16:58 Ответить
Електрика не дрова, її всараї не складеш, і в бочку не наллєш про запас.
21.02.2026 16:32 Ответить
Пора Зеленскому підключити комік-райтерів кварталу і обсміяти харю Фіцо. Бо той щось рамси попутав, хто тут Найвеличніший лідер **********!
21.02.2026 16:42 Ответить
то нехай Хвіцо з Орбаном
пошлють війська захищати нафтопровід
21.02.2026 16:42 Ответить
Какая то у двух ********* истеричная агония.
21.02.2026 17:50 Ответить
в нас є повага до себе? хай йде на 3 букви.
21.02.2026 19:00 Ответить
А в чому була проблема обійтися імпортом з Румунії і Польщі? Тепер, якщо росіяни вибʼють на Заході енергетику, а ці перестануть постачати це вдарить по нашому ВПК.
21.02.2026 19:10 Ответить
Фіца не бажає своїх ремонтників разом ізммадярам прислати до України на відновлення Дружби?
21.02.2026 19:22 Ответить
..тобто допомогу для України повинні підтвердити усі члени ЄС, а електроенергію можуть не подавати самі, без погоди ЄС, це як?
21.02.2026 19:31 Ответить
Нам той нафтопровід в бік не впирається. Мало того, годувати жертві агресії агресора і їхніх холуїв не припустимо в часи війни. Кому він потрібен ті нехай і ремонтують...і платять за транзит нафти в рази більше ніж за транзит в мирні часи.
21.02.2026 19:52 Ответить
Интересно, что недавно фицо пообщался с рубио.
Может это все скоординированная операция "принуждения к миру" Украины, с командным центром в кремле ?
21.02.2026 20:17 Ответить
Цікаво що Україна не достойна ЄС а такі поки як фіцо і орбану достойні..ю
21.02.2026 21:05 Ответить
 
 