Фицо угрожает остановить поставки электроэнергии Украине, если до понедельника "Зеленский не возобновит транспортировку нефти"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что аварийные поставки электроэнергии в Украину могут быть прекращены, если до понедельника, 23 февраля, президент Владимир Зеленский не возобновит поставки нефти.
Об этом Фицо написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Фицо предупредил о возможной остановке электроснабжения Украине
"Если в понедельник украинский президент не возобновит поставки нефти в Словакию, в тот же день словацкие компании могут приостановить поставки аварийной электроэнергии в Украину", - отметил он.
Фицо также убежден, что украинский президент игнорирует мирный подход Словакии и ведет себя по отношению к Словакии враждебно.
Критика Зеленского
"Сначала он приостановил поставки газа, что нанесло нам ущерб в 500 миллионов евро в год. Теперь он остановил поставки нефти, создавая еще большие убытки и логистические трудности", - говорится в сообщении.
"За неприемлемое поведение президента Зеленского в отношении Словакии, которую он фактически рассматривает как врага, считаю вполне правильным решение не включать Словакию в последний военный кредит для Украины на сумму 90 млрд евро", - резюмирует Фицо.
Что предшествовало?
Напомним, 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.
болтштраф !
Вони заморяться неустойку виплачувати !
Угорщина і Словаччина просять Хорватію дозволити транзит російської нафти в обхід України
Хорватія готова допомогти Угорщині й Словаччині з транзитом нафти, але не російської, - міністр Шушняр
МЗС України про рішення Угорщини замовити нафту з РФ через Хорватію: "Це нагадує наркоманію"
Електромережі в Словаччині, як й інтерконнектори на кордоні з Україною, не є державними.
Словаччина має керуватись єдиними в ЄС нормами у сфері в енергетики. Які не передбачають жодних кордонів і перешкод на транспортування електроенергії по внутрішньо-європейських лініях.
За зрив виконання контрактів з постачання ЕЕ відповідальність буде нести уряд Словаччини й особисто Фіцо.
Не робіть спаму, будь-ласка.
(Чорт)
И тут пацан решил "предьяву" нам " выкатить" ?
А тепер як? Тепер має бути тонка форма дипломатії,яку зелене шапіто не розуміє.
І навряд чи зрозуміє,якщо сам найвеличніший робить візити закордон в одязі гопника.
Особисто мені поф. І так нема опалення, води, ее частково..
Ото б добили його - то хоч висплюсь))
А Украина и не отказывается починить нефтепровод, но вначале надо провести тендер на разработку проектной документации, а перед этим провести заседание экспертной комиссии по определения убытков и повреждений, а еще раньше утвердить ее состав, привлекая экспертов Евросоюза... А все это занимает много времени, сами понимаете...
- а можуть і не бути ... ніхто нічого не припинить !
ці рашистськи гості вже в Будапешті були... і в Празі були... і т.д.
раша разбомбила ту дружбу, нехай присилають свої бригади, зап.частини і ремонтуть... бід бомбами пу
в Україні війна, всі на фронті
Зе не волшебник без волшебної палочки і по свістку не відремонтується все...
Зараз всі бригади восстановлюють електрику... і це нагайне питання врятування цивільних від холодомору...
Спочатку нехай русняві Каховську дамбу відновлять, яку самі ж і підірвали.
«Східні креси» (пол, від kres «границя», «кінець», «край») - польська назва територій сьогоденної Західної України) і злу пам'ять про те, як українці їх... типу різня на Волині. А от як Сталін дав можливіть Гітлеру утопити у крові Рowstanie Warszawskie / Варшавське повстання у 1944 році, а до того у 1939 році розшматували Польщу якось забули.
Отака вибіркова пам'ять у тих сусідів...
пошлють війська захищати нафтопровід
Может это все скоординированная операция "принуждения к миру" Украины, с командным центром в кремле ?