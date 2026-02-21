Фицо угрожает остановить поставки электроэнергии Украине, если до понедельника "Зеленский не возобновит транспортировку нефти"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что аварийные поставки электроэнергии в Украину могут быть прекращены, если до понедельника, 23 февраля, президент Владимир Зеленский не возобновит поставки нефти.

Фицо предупредил о возможной остановке электроснабжения Украине

"Если в понедельник украинский президент не возобновит поставки нефти в Словакию, в тот же день словацкие компании могут приостановить поставки аварийной электроэнергии в Украину", - отметил он.

Фицо также убежден, что украинский президент игнорирует мирный подход Словакии и ведет себя по отношению к Словакии враждебно.

Критика Зеленского

"Сначала он приостановил поставки газа, что нанесло нам ущерб в 500 миллионов евро в год. Теперь он остановил поставки нефти, создавая еще большие убытки и логистические трудности", - говорится в сообщении.

"За неприемлемое поведение президента Зеленского в отношении Словакии, которую он фактически рассматривает как врага, считаю вполне правильным решение не включать Словакию в последний военный кредит для Украины на сумму 90 млрд евро", - резюмирует Фицо.

Что предшествовало?

Напомним, 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.

В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

